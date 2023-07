Honderden statiegeldmachines in supermarkten defect door cyberaanval

Beeld Robin Utrecht/ANP

De ontwikkelaar van statiegeldmachines Tomra is zondag slachtoffer geworden van een cyberaanval. Het van oorsprong Noorse bedrijf heeft daardoor een aantal van zijn diensten offline moeten halen.

De aanval heeft grote gevolgen in Nederland, waar het merendeel van de statiegeldmachines van Tomra staat. Alle ruim vierduizend automaten voor de inname van statiegeldflessen en -blikjes zijn offline gehaald. Bij veel van die machines kunnen nog wel flesjes en blikjes worden ingeleverd. Het offline halen betekent echter dat bij een storing van de machine het niet meer mogelijk is om medewerkers op afstand te laten meekijken. Ook is het niet mogelijk om updates uit te voeren om machines nieuwe verpakkingen te laten herkennen.

‘Flessen weer terug naar huis’

Vooral de oudere machines vallen momenteel uit vanwege een gebrek aan geheugen. De nieuwere machines kunnen zonder updates nog enkele weken vooruit, stelt Tomra. Sommige automaten kampten al langer met een storing door onder meer de viezigheid uit blikjes. Deze automaten zijn nu dus langer buiten werking dan normaal.

Jumbo, Aldi, Albert Heijn, Plus, Coop en Spar hebben flessenautomaten van Tomra staan. “In het ergste geval moeten klanten hun flessen en blikjes weer even mee naar huis nemen,” zegt een woordvoerder van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), dat de belangen van de supermarkten behartigt.

Tomra meldt dat een cyberaanval enkele datasystemen van het bedrijf heeft geraakt. Om de gevolgen van die aanval te beperken, schakelde het bedrijf een aantal diensten uit, waaronder de verbindingen met sorteermachines voor statiegeldapparaten.

Wake-upcall

“We zien niet vaak dat een digitale aanval directe gevolgen heeft in de fysieke wereld,” zegt Dave Maasland, ceo van het digitale beveiligingsbedrijf Eset Nederland. Volgens de beveiligingsdeskundige moet deze hack een wake-upcall zijn. “Er zijn onvoorstelbaar veel dingen gedigitaliseerd in onze samenleving, van camera’s tot het betalingsverkeer, en dus ook statiegeldautomaten. En vaak gebeurt dat ook nog eens op een digitaal zwak fundament. De beveiliging van apparaten en machines wordt vaak onderschat.”