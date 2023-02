Honderden rechters en officieren dreigen met staking: ‘We moeten onszelf nu beschermen’

Beeld ANP

Buiten de rechtbank opgewacht worden door een tierende verdachte, werkweken van 80 uur, ingewikkelde strafzaken die helemaal onder aan de stapel belanden omdat er te weinig rechters en officieren zijn. Het is op dit moment alle hens aan dek in de Nederlandse rechtspraak.

“Rechter ben je voor het leven, maar nu zien we voor het eerst fantastische mensen vertrekken uit de sector. Of ze zijn het werk zat, of ze worden weggekaapt door de overheid. Dat is niet alleen zorgelijk, maar vooral veelzeggend. We staan er heel slecht voor,” zegt Marc Fierstra, voorzitter van de NVvR, de vakbond voor rechters en officieren van justitie.

Rechtsstaat fragiel

De rechtsstaat in Nederland is op het moment uitermate fragiel en dat is slecht voor het veiligheidsgevoel in Nederland, zegt Fierstra, zelf werkzaam als raadsheer bij de Hoge Raad. Rechters en officieren staan op het punt om langdurig uit te vallen. Tekorten moeten dringend worden opgevuld, zegt hij.

“Dat begint met een beter aanvangssalaris voor rechters in opleiding. Dat is substantieel lager dan bij andere juridische beroepsgroepen. Met een hoger salaris trekken we in korte tijd meer goede mensen aan.” Een volgens Fierstra ‘groter issue’ is dat de rechtspraak te maken heeft met een imagoprobleem. “Dat komt natuurlijk vooral door het verharde klimaat. Ons vak moet met betere voorwaarden snel weer aantrekkelijk worden, zodat de gaten gevuld worden en rechters en officieren niet elkaars strafzaken hoeven over te nemen.”

In de afgelopen weken trok een delegatie van de NVvR door het land om met honderden leden te spreken over de staat van de rechtspraak. Zij gaven aan liever niet te willen staken, maar geen andere keus te hebben. “Toen ik rechter werd, had ik niet gedacht dat ik ooit het werk zou moeten neerleggen voor een eerlijke cao. Zou het er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis toch van komen? Laten we hopen van niet,” laat rechter Jos Vink weten.

De cao-besprekingen met minister Weerwind zitten momenteel muurvast en geven ‘weinig hoop op verbetering’. “De minister toont met zijn cao-bod geen ambitie hier iets aan te doen. Voor de NVvR is dat onbespreekbaar en onbegrijpelijk. Om die reden zijn de besprekingen stilgelegd, totdat de minister met een concreet en beter voorstel komt.” Weerwind laat in een reactie weten de signalen serieus te nemen: “Ik begrijp de zorgen die bij de rechtspraak leven over de hoge werkdruk. Het ministerie heeft een brief ontvangen van de NVvR, die zal ik zorgvuldig bestuderen. Een reactie daarop zal ik eerst aan de NVvR richten.”

Kwaliteit onder druk

De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland staat al langer onder druk. Dat komt omdat er in de afgelopen jaren meer zaken bij zijn gekomen dan de rechtbank kan behandelen. Ook zijn de laatste jaren veel zaken complexer geworden dan voorheen, waardoor het meer tijd kost ze te behandelen. Daarnaast konden veel zittingen vanwege corona niet doorgaan, waardoor het aantal rechtszaken dat nog behandeld moest worden nog verder is opgelopen.

Ondertussen hebben de tekorten in de rechtspraak al verregaande consequenties. Alleen al in Gelderland moest het OM vorig jaar zeker 1500 zaken seponeren. Het ging om relatief lichte zaken zoals diefstallen en drugsbezit. Minister Weerwind was desalniettemin ‘niet blij’ met dit besluit. “Deze situatie is niet goed, niet voor de rechtzoekende en niet goed voor de rechtspraak.” Hij heeft het OM en de Raad voor de Rechtspraak erop gewezen dat Gelderland geen voorbeeld mag zijn voor andere regio’s.

Overwerkt

Volgens de NVvR zijn honderden rechters en officieren op dit moment overwerkt. “Ik heb verhalen gehoord van mensen die van uitputting tijdens de zitting instorten en van hun werkgever nul op het rekest krijgen,” zegt Fierstra. “Ik sprak leden die na een heel weekend piket gewoon weer een volle werkweek moesten draaien, omdat er simpelweg niemand anders was en er anders verdachten vrijkwamen die we niet op straat willen hebben. Dan hebben we een minister als werkgever nodig die niet wegkijkt, maar aan de slag gaat.”

Volgens minister Weerwind zal er de komende jaren nog steeds een flink tekort aan rechters zijn, ondanks de uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor rechters van 80 naar 130. Landelijk komen we nu ongeveer 200 rechters tekort. Door de krapte ontstaat vertraging en dreigen meer zaken stopgezet te worden. Weerwind zoekt naar oplossingen om sneller meer rechters beschikbaar te krijgen. Zo kijkt hij of het mogelijk is om de opleiding tot rechter iets in te dikken. Die kan nu zes jaar duren.

Daarnaast heeft de rechtspraak sinds vorig jaar ruim 155 miljoen euro extra te besteden op jaarbasis. Dat geld is niet alleen bedoeld voor het aantrekken en opleiden van extra rechters, maar ook voor investeringen in digitalisering en innovatie en de behandeling van rechtszaken die gaan over zogenoemde ondermijnende criminaliteit. Ook is het bestemd voor initiatieven die het recht dichter bij mensen moet brengen, zoals de wijkrechtspraak.

Ultimatum

Die financiële injectie is volgens de NvvR echter onvoldoende. “Er is hierbij vooral onvoldoende rekening gehouden met de ernstige verharding in de samenleving. Niet elke rechter of officier zit te wachten op consequente bedreigingen en verwensingen. Wij zien goede mensen nu vertrekken naar een adviesbureau, terwijl ze eigenlijk met dit prachtige werk oud hadden moeten worden.”

De vakbond stelt de minister een ultimatum tot 10 maart. Als de minister dan niet tegemoet is gekomen aan de geformuleerde eisen, gaat de NVvR tot nadere acties over. Hierbij houdt de bond rekening met spoedeisende zaken en situaties die geen stakende rechters of officieren kunnen velen. “We staken met grote tegenzin, want we willen aan het werk. We hebben een fantastisch vak, maar we moeten dat en onszelf nu beschermen,” besluit Fierstra.