Honderden demonstranten rondom Dam: ‘Ik wil geen prikkie’

Honderden mensen meldden zich zaterdagmiddag op de Dam om te protesteren tegen het coronabeleid. De demonstratie zou om 14.00 uur beginnen, maar werd na de rellen van vrijdagavond in Rotterdam afgelast. Dat kon lang niet iedereen ervan weerhouden om naar de hoofdstad te komen.

De sfeer leek op de ene plek gemoedelijker dan op de andere. Een paar mensen schreeuwden naar agenten dat wat er vrijdag in Rotterdam was gebeurd hun schuld was. Een vrouw gilde naar een cameraman dat hij aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond.

‘Heulen met het beest voor je feest is meedoen aan discriminatie,’ stond op een bord. Daarnaast was een Jodenster afgebeeld met in het midden de tekst C-19!, een verwijzing naar corona. Op een ander bord viel te lezen: ‘We doen niet mee aan de qr pandemie’.

Af en toe klonk er gejuich en werd er getrommeld. De groep begaf zich na een tijdje van de Dam, via de Raadhuisstraat, naar de Westerkerk. Daarna splitste de stoet zich op in kleinere groepen, die zich verder door het centrum verspreidden. Veel demonstranten spraken hun verbazing uit over de drukte.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zijn er zo’n 500 tot 700 demonstranten geteld. “Het is lastig in te schatten, omdat de demonstranten in wisselende groepen door de stad trokken. Daarbij zijn weinig tot geen wanordelijkheden ontstaan. Inmiddels zijn de meeste demonstranten weer huiswaarts gekeerd. We blijven alert, maar dat zijn we altijd.”

Toch statement maken

Een man uit Steenwijk noemde zichzelf ‘een vrij mens’ en wilde met zijn komst tóch laten zien dat hij tegen de qr-codemaatschappij is. “Ze zeggen: neem gewoon een prikkie. Nou nee, dat wil ik dus niet. Dat mag ik vinden en daar hoeven we geen ruzie over te maken.” Zulke rellen als er vrijdag in Rotterdam waren, ziet hij hier niet ontstaan. “Dat heeft hier niets mee te maken. Overal gebeurt wel eens wat.”

Volgens drie Purmerenders zijn veel mensen op persoonlijke titel gekomen, los van de organisatie. Ook zij hadden wel gezien dat het was afgelast, maar wilden toch komen om een statement te maken. “We kwamen even kijken, om te laten zien hoe we erover denken, vreedzaam natuurlijk. Wat er in Rotterdam is gebeurd kan echt niet.”

Annie uit IJmuiden was gisteravond ook in Rotterdam. Niet vanwege de demonstratie, maar voor Marco. Een IJmuidenaar die gewond raakte, volgens haar door een schot van de politie (de politie onderzoekt momenteel of dit daadwerkelijk het geval is, red.). De hele nacht zat ze voor Marco in het Erasmus mc en vanmiddag ging ze voor hem naar Amsterdam, ondanks de afgelasting, om te laten zien dat ze tegen de uitsluiting door QR-codes is én tegen politiegeweld.

“We zouden hier alleen met een groepje op de Dam gaan zitten, voor Marco, maar toen ze toch gingen lopen ben ik meegegaan, want wat er nu gebeurt kan niet.” Na de ronde door het centrum keerde de stoet terug op de Dam. Wat de verdere plannen zijn weet Annie niet, maar na vannacht gaat ze zo haar bed in. “We zijn al sinds vorig jaar aan het demonstreren en kijk nou, er verandert helemaal niets.”

Later op de dag, rond 20.00 uur, hebben zo’n honderd demonstranten zich op het Museumplein – naast het Van Goghmuseum – verzameld. Zij hebben muziek aan en er wordt vuurwerk afgestoken. De politie is erbij.

Afgelast

‘Gisteravond is in Rotterdam de hel losgebroken, hierbij zijn twee medekrijgers zwaargewond geraakt en één jongen is overleden.’ Zo opende de organisatie het Facebookbericht dat ze zaterdagochtend plaatsten. Bij de rellen in Rotterdam raakten zeven mensen gewond, over een dodelijk slachtoffer is niks bekend. ‘Wij zijn erg geschokt door dit verschrikkelijke nieuws. Uit respect voor de overledene en de mensen die op dit moment vechten voor hun leven, maar ook om de veiligheid van onze demonstranten te kunnen waarborgen, kunnen wij niet anders dan besluiten dat deze editie van de WWD Netherlands niet door kan gaan.’

Daarnaast gaf de protestgroep aan dat de geplande demonstratie van zaterdag, op World Children’s Day, in het teken zou staan van kinderen. ‘Dit door laten gaan voelt voor ons niet goed.’ United we Stand Europe vroeg mensen expliciet om niet naar Amsterdam te komen.

