Honderden avondklokboetes per ongeluk verscheurd

Vanaf zaterdag 23 januari 2021 gold een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur. Beeld ANP / ANP

De fout werd onlangs ontdekt, maar toen waren al tussen de 900 en 1200 zogenoemde sepots naar de overtreders verstuurd. Het precieze aantal is volgens het OM niet te achterhalen. Het gaat om ongeveer 1 procent van alle uitgeschreven avondklokboetes.

De sepots zijn alleen gestuurd naar mensen die het niet eens waren met hun boete en dat wilden laten voorkomen bij een rechter. In de brief van het OM lazen de overtreders dat ‘het belang van strafrechtelijk ingrijpen te gering is geworden, in verband met de lange tijd na het plegen van het feit.’ De 95 euro boete plus 9 euro administratiekosten waren ze niet meer verschuldigd.

Advocaat Nigel Coffi die een groot aantal overtreders bijstaat, kreeg in korte tijd tientallen van dit soort sepots, maar tot zijn stomme verbazing moesten sommige overtreders wel voorkomen bij een rechter. “Ik heb toen voorgesteld om die boete dan ook maar te verscheuren, maar dat gebeurde niet.”

Misser

Volgens woordvoerster Marloes van Kessel van het Openbaar Ministerie is er geen sprake van willekeur maar is er iets fout gegaan. Het was niet de bedoeling dat avondklokboetes zouden worden geseponeerd. Dat gebeurde wel tijdens het wegwerken van de enorme voorraad boetes die was opgelopen door onder meer corona. Iemand heeft toen ten onrechte de boetes als sepot aangemerkt.

“Als we zien aankomen dat wij de verjaringstermijn niet gaan halen, dan seponeren we soms bij kleine zaken. Dat was nadrukkelijk niet de bedoeling bij de avondklokboetes. De impact van deze overtreding vinden we hiervoor te groot.”

Het OM doet er nu alles aan om de aangevochten boetes die nog niet zijn verscheurd, voor het eind van de verjaringstermijn door een rechter te laten toetsen. De beslissing is niet meer terug te draaien bij mensen wiens boete al is geseponeerd. Die mensen hebben dus geluk.

Advocaat Nigel Coffi laat het er niet bij zitten en gaat bij de toekomstige rechtszaken eisen dat ook van zijn cliënten de boete wordt kwijtgescholden. “Want dit is rechtsongelijkheid.”

Vorig werden tussen 23 januari en 28 april 95.000 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Dat leverde de schatkist een slordige 9 miljoen euro op.

Mensen moesten tijdens de avondklok om 21.00 uur binnen zijn en mochten tot 4.30 niet naar buiten. Het was een van de maatregelen om het hoge aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen. Aanvankelijk zou de maatregel tot 10 februari duren, maar hij werd meerdere keren verlengd.