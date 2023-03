Hondenparadijs met filmavonden en puppucino’s: hier worden hond én baasje getraind

Hondengedragsdeskundige Sabeau Mallouk (links) en oprichter Liselotte van der Lugt (rechts) op het terrein van Hotdoghouse. Beeld Hannah Bults

Op een knalroze zitzak voor een knalroze container ligt Otis (11 maanden): snoet in de zon, oogjes dicht. Nog geen seconde later springt ie op en begint druk te blaffen. “Otis!” roept hondengedragsdeskundige Sabeau Mallouk (26). Ze knipt in haar vingers, de labradorpup is direct stil.

“Dat is onze hondenfluisteraar,” zegt Liselotte van der Lugt (29). Ze zit samen met Mallouk – beiden gehuld in knalroze overalls – op het terrein van hun net geopende Hotdoghouse aan de Riekerweg in Zuid: de eerste member’s club voor honden in Amsterdam.

Naast een dagopvang en uitlaatservice organiseren ze ‘exclusieve events’ als puppy yoga, breathwork met je eigenaar en outdoor dog movie nights. En alles is er roze. Oprichter Van der Lugt: “Leuk toch? De hondenwereld is zo fantasieloos.”

Opvoeden

Klinkt dat wat over de top? Dat is precies de bedoeling, aldus Van der Lugt. “Eigenlijk hebben we een grotere maatschappelijke missie. We willen een plek zijn waar alle honden terechtkunnen. En hun baasjes opvoeden.”

Tijdens de coronaperiode steeg het aantal honden in Amsterdam flink. In Nederland kwamen er naar schatting zo’n 200.000 honden bij. Doordat hondenscholen dichtgingen, bleven veel van die nieuwe pups ongetraind. Laatst nog zag medewerker Françoise Schukking (29) in het Vondelpark een vrouw die door haar hond werd uitgelaten in plaats van andersom. Volgens Mallouk ligt dergelijk probleemgedrag niet alleen aan corona. “Baasjes passen gewoon niet de juiste training toe,” zegt ze. “Honden hebben grenzen nodig, dat realiseren velen zich niet.”

Het resultaat: bij het gros van de toch al overvolle hondenopvangcentra en uitlaatservices is geen plek voor honden die net iets meer aandacht nodig hebben. “Wij moesten drie maanden wachten voor een plekje op een hondenopvang,” vertelt Max Bauer (36), eigenaar van Otis. “En na een paar uur werden we alweer gebeld: of we hem weer konden ophalen, hij was te wild.”

Vinnig

Met Hotdoghouse willen Malouk en Van der Lugt, naast een opvang en speeltuin, ook een plek creëren voor training en advies. Niet alleen viervoeters leren bijvoorbeeld om hun grenzen aan te geven, ook eigenaars krijgen advies. Mallouk: “Honden zijn een spiegel van jezelf. Om de hondentaal beter te begrijpen, moet je ook je eigen gedrag onder controle krijgen.” Ook is er plek voor honden die moeten worden herplaatst, niet meer in het asiel terechtkunnen of zo vals zijn dat ze een spuitje moeten krijgen.

Fijn, vindt Bauer. “Hotdoghouse wil de hondenopvang anders benaderen, met meer aandacht voor leren en een focus op het individuele karakter van de honden. Dat was voor ons echt de oplossing.”

Dat geldt ook voor corgi Jake (2). Met zijn korte pootjes en grote oren lijkt hij vooral schattig, maar Jake kan ook vinnig uit de hoek komen. “Een boef,” zegt eigenaar Laura Vogtlander (25). “Het is een hond met een gebruiksaanwijzing. We denken dat Jake het heel lastig vindt om met andere honden om te gaan. Uit angst reageert hij vaak agressief.”

Beeld Hannah Bults

Trimsalon

Zijn karakter maakt het moeilijk om een plekje te vinden bij een Amsterdamse dagopvang of uitlaatservice. “Vaak hebben ze een hele lijst met voorwaarden, waar Jake simpelweg niet aan voldoet. In plaats van hem in een hokje te plaatsen, omdat hij niet bij andere honden kan, willen we hier aan zijn gedrag werken. Zo kan hij over een tijd hopelijk wel meespelen.”

Om alles te bekostigen zijn de vrouwen van Hotdoghouse een crowdfunding gestart. Daarmee hopen ze ook een boutiquecafé te openen, met koffie voor de baasjes en puppucino’s voor hun honden. En het ultieme doel: een dogspa, trimsalon en pootmassages incluis. “Zo trekken we de aandacht,” zegt Van der Lugt. “Eerst willen we mensen leren kennen. Pas daarna kun je ze opvoeden.”

