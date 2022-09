Hogescholen in actie tegen gebruik studentenvisa voor illegale migratie

Beeld ROBIN UTRECHT/ANP

Dat bevestigt een woordvoerder van de Vereniging Hogescholen na een bericht van NRC. “Gelukkig halen we er nu al veel van die pogingen tot inschrijving tussenuit, maar we zien er behoorlijk wat,” aldus de woordvoerder.

Het zou volgens het bericht in de NRC onder meer gaan om jongeren uit India, Pakistan, Nigeria, Bangladesh en Sri Lanka. Wie met een studentenvisum naar Nederland komt kan hier een bankrekening openen en een btw-nummer aanvragen. Vermoed wordt dat de studenten hun studie vroegtijdig staken om vervolgens als zzp’er te gaan werken. Om hoeveel van deze zogenoemde verdwijnstudenten het precies gaat, is niet bekend.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt tegen de krant extra onderzoek te doen naar studenten uit Bangladesh. Het aantal Bengaalse studenten is in korte tijd fors toegenomen en van deze groep zou een ‘relatief groot aantal’ in Nederland staan ingeschreven als zelfstandige.

Intakegesprekken

Verschillende hogescholen herkennen het door de krant geschetste beeld. De Vereniging Hogescholen werkt aan een richtlijn, om deze praktijken tegen te gaan. Zo moeten studenten uit risicolanden straks mogelijk het volledige collegegeld voorafgaand aan het studiejaar betalen. Ook digitale intakegesprekken en een bewijs van financiële middelen behoren tot de mogelijkheden. Op die manier hopen de onderwijsinstellingen extra drempels op te werpen. Hbo-instellingen kunnen studenten niet strenger beoordelen op basis van iemands nationaliteit, omdat dat neerkomt op discriminatie.

