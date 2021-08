Hogescholen en universiteiten gaan komend schooljaar weer open zonder anderhalve meter

Hogescholen en universiteiten mogen straks waarschijnlijk 75 studenten per collegezaal ontvangen. Beeld Hollandse Hoogte / marlieswessels.nl

Eén van de voorwaarden die wel geldt is waarschijnlijk een maximum van 75 studenten per collegezaal. Dat zal het kabinet morgenavond bekendmaken in de coronapersconferentie.

Over de precieze invulling van de voorwaarden die voor de onderwijsinstellingen gaan gelden, wordt volgens ingewijden nog gesproken. Morgen hakt het kabinet in de ministerraad de definitieve knoop door, om 19.00 uur volgt een persconferentie.