Hogedrukgebied zorgt voor warm weekend met veel zon

Beeld ANP

Het gaat om een hogedrukgebied boven het oosten van Europa en eentje boven de Noordzee. De twee hogedrukgebieden smelten samen en verdrijven een koufront dat nu nog tussen de twee hogedrukgebieden gevangen zit. Boven een groot deel van Europa ontstaat daardoor één groot hogedrukgebied met prima weer.

Het blijft in Nederland dan zowel overdag als ’s nachts helder. Dat is overdag als de zon schijnt aangenaam; de temperatuur loopt op. Wel kunnen de nachten koud zijn, met in het weekend hier en daar lichte nachtvorst. Daarnaast komt er iets meer wind omdat het samengesmolten hogedrukgebied een klein zetje richting het oosten krijgt.

Nog warmer na het weekend

Het weekend verloopt over het algemeen zonnig. Alleen zondag zijn er wat wolken en in Zeeland kan er een bui vallen. Met een oostelijke wind komt de temperatuur zaterdag en zondag tussen 10 en 14 graden uit.

Na het weekend zakt de kern van het hogedrukgebied iets naar het zuiden waardoor het boven de centrale delen van Europa komt te liggen. De wind draait dan boven Nederland naar het warmere zuiden, waardoor de middagtemperaturen geleidelijk verder oplopen. Maandag kan het in het Zeeland, Brabant en Limburg lokaal 18 graden worden, en de dagen daarna is dat op meer plaatsen mogelijk.