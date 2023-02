Hoge woonlasten: waarom al die verschillen tussen gemeenten?

Beeld Edo Draaijer

Huiseigenaren met een meerpersoonshuishouden gaan in 2023 gemiddeld 925 euro per jaar betalen, 6 procent meer dan vorig jaar. Dat becijfert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen op basis van 39 grote gemeenten. Vooral de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt sterk, de rioolheffing en afvalstoffenheffing wat minder. Omdat huurders geen ozb betalen, blijft de stijging voor hen beperkt tot gemiddeld 3,2 procent.

Voor huishoudens vormen de heffingen een flink bedrag, maar voor gemeenten zijn die slechts een klein deel van hun inkomsten. “Het grootste deel komt van het rijk of uit uitkeringen,” zegt Arjen Schep, hoogleraar lokale heffingen aan de Erasmus Universiteit. “Van de inkomsten van een gemeente komt 15 procent uit belastingen. De onroerendezaakbelasting is gemiddeld 6 procent van de begroting, maar er zijn veel verschillen tussen gemeenten. Zo is de opbrengst uit parkeerheffingen in Amsterdam groter dan die uit de ozb.”

1. Waar betalen we precies voor?

Gemeenten hebben een aantal taken die ze moeten uitvoeren. Zo zijn ze verantwoordelijk voor het ophalen van afval en een goedwerkend riool. De kosten die ze daarvoor maken, zie je terug op het aanslagbiljet in de vorm van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Zowel huurders als huiseigenaren betalen deze heffingen, die kostendekkend moeten zijn. Ze moeten dus overeenkomen met de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Dat is anders met parkeerbelasting, ozb en zelfs hondenbelasting. “Die algemene belastingen kunnen gemeenten gebruiken om bepaalde beleidsdoelen te bekostigen,” legt Schep uit. Wil je deelmobiliteit – het delen van transportmiddelen – verhogen? Dan kunnen de opbrengsten uit de parkeerbelasting worden ingezet. Ze kunnen echter ook naar nieuwe straatlantaarns gaan, of de renovatie van het zwembad. “Het geld is niet gelabeld.”

Op basis van de inkomsten en de begroting bepaalt het college van wethouders in elke gemeente hoe hoog de belastingen moeten zijn. Schep: “Voor de rijksuitkering aan gemeenten kijkt de rijksoverheid naar de basisvoorzieningen in elke gemeente. Die moeten overal ongeveer gelijk zijn. Dus als er hogere zorgkosten zijn door vergrijzing, dan houdt het rijk daar rekening mee bij het bepalen van die uitkering. De gemeentelijke heffingen zijn dan een buffer om tegenvallers op te vangen en om eigen beleid te financieren. Of om de begroting sluitend te maken.”

2. Hoe zit het met de waterschapsbelasting?

Je betaalt de gemeente dus al voor de riolering en het waterbedrijf voor het water uit de kraan. Daarnaast krijg je echter ook nog een aanslag van het waterschap uit jouw regio, dat ervoor zorgt dat je droge voeten houdt. De Unie van Waterschappen verwacht dat gezinnen met een eigen huis dit jaar gemiddeld 30 euro meer moeten betalen dan vorig jaar. Voor een gezin met een huis met een WOZ-waarde van 325.000 euro stijgt de waterschapsbelasting gemiddeld van 376 naar 405 euro. Voor een alleenstaande huurder zal het zo’n 12 euro meer zijn.

Schep: “De 21 waterschappen krijgen geen euro uit Den Haag. Hun kosten worden volledig uit de belastingen betaald en die zijn kostendekkend.” Dat de waterschapsbelasting omhooggaat, komt door stijgende kosten en door klimaatverandering. Elk waterschap heeft daarbij z’n eigen uitdagingen en dus ook andere kosten.

3. Wat is de rol van de WOZ-waarde?

Elk jaar ontstaat wel weer enige ophef over de WOZ-waarde, de ‘Waardering Onroerende Zaken’. De reden is simpel: de hoogte van een aantal belastingen, zoals de ozb en de waterschapsbelasting, is gekoppeld aan de geschatte waarde van het huis, de WOZ-waarde. In de aanslag gemeentelijke heffingen zie je op welke waarde de gemeente je huis heeft getaxeerd.

Die WOZ-waarde ligt gemiddeld zo’n 17 procent hoger dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer. Die controleert de gemeenten bij het bepalen van die waarde. Hoewel de huizenprijzen de laatste tijd dalen, merk je daar nog weinig van bij de waardebepaling. De gemeente hanteert daarvoor namelijk 1 januari 2022 als peildatum. Daarmee loopt de WOZ-waarde een jaar achter op de actuele marktwaarde.

Wat betekent dat nu voor het bedrag dat je moet betalen? Het effect van de WOZ-waarde op de gemeentelijke belastingen is maar beperkt. De onroerendezaakbelasting stijgt gemiddeld ‘maar’ met 4 procent, blijkt uit een inventarisatie van Vereniging Eigen Huis; een stuk minder dan die 17 procent van de WOZ-waarde. Dat komt omdat veel gemeenten de waardestijging compenseren met een lager ozb-tarief.

Toch zullen veel huiseigenaren kritisch kijken of hun woning niet wat lager moet worden getaxeerd. Een 20.000 euro lagere WOZ-waarde scheelt maximaal een paar tientjes op de gemeentelijke aanslag, schat Schep. Maar een lagere WOZ-waarde kan nog meer opleveren, omdat die ook wordt gebruikt voor de waterschapsbelasting én voor je aangifte inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Schep: “Je ziet vaak dat de waarde jaarlijks blijft doorstijgen. Als je daaraan twijfelt, dan is het handig om te checken of het klopt.”

4. Wanneer heeft bezwaar maken zin?

Ook Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis adviseert de WOZ-waarde in de gaten te houden. “Op de website WOZ-waardeloket kun je zelf inzien wat de waarde is van vergelijkbare panden. Heeft het huis van de buren wel zonnepanelen en dubbel glas, maar toch een lagere WOZ-waarde? Of is de oppervlakte groter? Dan kan het zijn dat jouw waarde niet klopt.”

Schep: “Veel gemeenten hebben tegenwoordig een telefoonpanel klaar zitten op het moment dat de aanslagen worden verstuurd. Ze doen echt hun best vragen te beantwoorden en het is al een stuk laagdrempeliger dan enkele jaren terug. Ook kun je via de gemeentesite steeds makkelijker een bezwaarschrift indienen tegen de WOZ-waarde.”

Diverse bureautjes adverteren dat ze op basis van ‘no cure no pay’ bezwaar voor je kunnen maken. Is dat een goed idee of niet? “Als het ingewikkeld wordt of de waarde structureel verkeerd wordt ingeschat, dan is het zinvol,” meent André de la Porte, “maar in doorsneegevallen is dat niet nodig en kun je het beter zelf doen. De gemeente betaalt zo’n bureau een vergoeding als het bezwaar gegrond is. Dat betekent dat de gemeenschap uiteindelijk de kosten van die bureaus betaalt.” Van de daadwerkelijk ingediende bezwaren – zo’n 3 procent in 2021 – werd 39,4 procent gegrond verklaard, blijkt uit cijfers van de Waarderingskamer.

Een hoge WOZ-waarde is overigens niet alleen maar nadelig, stelt André de la Porte. “Bij een nieuwe renteperiode of als je tussentijds je hypotheekrente aanpast, wordt er gekeken naar de waarde van je huis. Als de WOZ-waarde flink is gestegen, dan kun je vaak een lagere hypotheekrente krijgen. Dat scheelt in je maandbedrag en kan meer geld opleveren dan de belasting die je betaalt. Dan ben je juist een dief van je eigen portemonnee als je bezwaar maakt.”