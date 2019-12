Hoge Raad: Staat moet meer doen tegen uitstoot broeikasgassen

Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, en aanhangers van Urgenda voorafgaand aan de uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak. Beeld ANP

De Hoge Raad heeft dat vrijdag bepaald in de klimaatzaak die was aangespannen door duurzaamheidsorganisatie Urgenda. Het oordeel werd door het aanwezige publiek met luid applaus ontvangen.

Met het arrest van het hoogste rechtscollege van het land is de juridische strijd tussen Urgenda en de overheid ten einde. De klimaatzaak was wereldwijd de eerste in zijn soort en staat internationaal volop in de belangstelling. In 2015 kreeg Urgenda voor het eerst gelijk van de rechtbank. Het vonnis hield stand voor het hof en is nu dus definitief.

Het kabinet was in cassatie gegaan omdat het van mening is dat niet de rechter, maar de politiek gaat over het tempo waarin de uitstoot dient af te nemen.

Juichen

Greenpeace heeft juichend gereageerd op het vonnis van de Hoge Raad. “De regering moet nu aan de slag, er is geen tijd te verliezen. Het sluiten van kolencentrales en megastallen zijn maatregelen die voor de hand liggen, maar die de regering telkens voor zich uitschuift. Er moet nu fors ingegrepen worden en dat heeft de regering uitsluitend aan zichzelf te danken. Want dit vonnis is jarenlang lang niet serieus genomen door Rutte,” aldus Faiza Oulahsen van de milieuorganisatie.

De Jonge Klimaatbeweging, vertegenwoordiger van Nederlandse jongeren in klimaatbeleid, is ook zeer positief over de uitspraak. Voorzitter Werner Schouten: “Deze uitspraak biedt een unieke kans om 2020 het jaar van de actie te maken waarin we in korte tijd onze emissies reduceren en de fundamenten leggen voor de transitie naar een klimaatneutrale samenleving in 2050.”