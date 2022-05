Hoge Raad: Belastingdienst niet verplicht alle spaarders te vergoeden

Het kabinet was naar eigen schatting miljarden kwijt geweest als wel alle spaarders hadden moeten worden gecompenseerd. Beeld ANP / Laurens van Putten

De zaak draait om de zogeheten vermogensrendementsheffing, waarbij spaarders en beleggers jarenlang belasting betaalden over een fictief rendement op hun vermogen. De hoogste rechter bepaalde in december nog dat de manier waarop die vermogensrendementsheffing wordt geheven, niet door de beugel kan. Spaarders betaalden namelijk belasting over fictief rendement dat ze nooit hadden behaald.

Daar moesten de gedupeerden voor gecompenseerd worden, oordeelde de rechter. Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) werkte al aan die compensaties. Zo’n 60.000 spaarders die bezwaar hadden gemaakt tegen de belasting voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020 krijgen voor 4 augustus automatisch geld teruggestort.

De uitspraak gold echter alleen voor die 60.000 belastingplichtigen die op tijd bezwaar hadden gemaakt tegen de heffing. Andere gedupeerden hadden geen recht op compensatie.

Miljarden euro's

Daar maakte een gedupeerde bezwaar tegen en eiste alsnog compensatie. Dat verzoek is afgewezen door de Hoge Raad. Voor de mensen die niet op tijd bezwaar hadden ingediend en van wie de aanslag al vaststaat, is nog geen herstelregeling opgetuigd. Het kabinet wilde daarvoor eerst deze nieuwe uitspraken van de Hoge Raad afwachten, want met de compensaties zijn miljarden euro’s gemoeid.

De uitspraak kan een financiële meevaller van 6,7 miljard euro betekenen voor het kabinet. Dat geld was het kabinet naar eigen schatting kwijt geweest als wel alle spaarders hadden moeten worden gecompenseerd.