Hoge Raad: Airbnb mag toch kosten rekenen aan huurders én verhuurders

Beeld ANP

De rechter in Amsterdam bepaalde dat Airbnb gehouden is aan het verbod om zowel huurders als verhuurders kosten in rekening te brengen. Dat heet ‘twee heren dienen’. Het verbod is volgens de Hoge Raad echter bedoeld om misstanden in de makelaardij tegen te gaan en moet niet ruimer worden toegepast dan noodzakelijk. Daarom is het voor vakantieverhuur niet van toepassing.

De rechtbank in Rotterdam neemt het oordeel van de Hoge Raad nu mee in de behandeling van het hoger beroep. Na de uitspraak van de kantonrechter hadden verschillende claimclubs waarin vakantiegangers zich verenigd hadden, zich gemeld bij Airbnb. Die wilden de door hen betaalde bemiddelingskosten terugkrijgen van het Amerikaanse bedrijf.