Hoge prijzen? De rekening kwam grotendeels bij de consument te liggen

Voedingsmultinationals als Unilever en Heineken zijn tijdens de inflatiecrisis miljardenwinsten blijven boeken. Ook supermarkten leden niet al te veel pijn door de hoge prijzen. Die rekening kwam grotendeels bij de consument te liggen.

Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van A-Insights, een expert in data-analyse in de agrofoodsector. Dat bedrijf bekeek de financiële resultaten van mondiale voedingsbedrijven. Het bureau heeft een database met honderden bedrijven samengesteld, waardoor het conclusies kan trekken over de gehele sector.

Voedingsbedrijven als Heineken, Unilever, maar bijvoorbeeld ook Coca-Cola en het Belgische Ab-Inbev, zijn nauwelijks geraakt door de crisis, zo luidt de analyse. De grote concerns kwamen over 2022 gemiddeld uit op een winstmarge van ruim 16 procent.

Ook de supermarkten leden gemiddeld genomen niet heel erg onder de torenhoge inflatie, hoewel ze veel lagere winstmarges hebben dan de multinationals. Vijftien grote Europese supermarktconcerns, waaronder Ahold Delhaize (Albert Heijn) en Jumbo, maakten vorig jaar samen 10,5 miljard euro winst.

Vergeleken met 2021, door coronalockdowns een absoluut topjaar voor de supermarktsector, is de winst lager. Maar als je kijkt naar 2019, het laatste jaar vóór corona, dan werd er 1,3 miljard euro méér winst gemaakt. “Men vergelijkt graag met de coronatijd en zegt dan dat de winsten wel meevallen,’’ zegt Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting en duurzaamheid, over de bedrijfswinsten die ondanks inflatie grotendeels op peil bleven.

Moeite boodschappen te betalen

Verschillende ceo’s van grote bedrijven reageerden de afgelopen maanden geïrriteerd op soortgelijke kritiek. Zo stelde Alan Jope, de onlangs vertrokken Unilever-topman, dat zijn bedrijf in 2022 veel meer winst had kunnen maken dan de 8,3 miljard euro die nu werd bijgeschreven. “We hebben lang niet alle kostenstijgingen doorberekend,” zei hij. Ook Ahold Delhaize-topman Frans Muller speelde deze kaart. Ahold Delhaize, bekend van Albert Heijn en Bol.com, boekte in 2022 een winst van 3,7 miljard euro op een omzet van 87 miljard euro.

Muller wond zich net als Jope op over de kritiek. Hij wees erop dat Ahold Delhaize haar winsten vooral in de Verenigde Staten boekt. Hij deed een ‘oproep aan analisten en journalisten’ om de financiële resultaten goed aan het publiek uit te leggen, ‘om te voorkomen dat een groot spektakel ontstaat’.

Internationale ‘schandelijst’

Voedingsbedrijven die in Rusland actief zijn gebleven, blijken daar financieel allesbehalve last van te hebben gehad, blijkt uit de cijfers van A-Insight. Deze bedrijven wisten hun winsten te consolideren, of zelfs uit te breiden. PepsiCo, dat Rusland juist verliet, had in 2022 een veel minder goed jaar.

Voorbeelden van bedrijven die (nog) geen gehoor hebben gegeven aan de maatschappelijke roep om het oorlogszuchtige land van Poetin te verlaten, zijn Heineken, Unilever en Mondelez. Eerder kwam dat Heineken op felle kritiek te staan. De bierbrouwer beloofde weg te gaan uit Rusland, maar in werkelijkheid lanceerde het tientallen nieuwe merken. Daaronder ook een donker bier, zoals van Guinness, terwijl die Ierse brouwer Rusland juist wél had verlaten.

Deze week was Unilever aan de beurt. De Oekraïense regering plaatste het was- en voedingsmiddelenconcern op een internationale ‘schandelijst’. Door niet te vertrekken, is het van oorsprong Nederlandse bedrijf volgens Oekraïne ‘sponsor van de oorlog’. “Het bedrijf verdient in Rusland niet alleen vies geld, maar ook bloedgeld,” zei Karel Burger Dirven, namens Nederland honorair consul in Oekraïne.

Mondelez, bekend van merken als Côte d’Or, LU, Milka en Philadelphia, behaalde in 2022 nog altijd 6 procent van haar Europese omzet in Rusland. De totale winstmarge van het bedrijf in het eerste kwartaal van 2023 steeg met 3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Hoogleraar Karen Maas noemt de bedrijven die nog altijd geld verdienen in Rusland ‘sneu’. “Ik heb tijdens corona ook al gezegd dat een bedrijf in crisistijd zijn echte gezicht laat zien.”

Winsten fier overeind

A-Insights-directeur Jeroen Lustig bekeek de uitspraken van de topmannen met extra veel aandacht. Op basis van zijn cijfers luidt de conclusie dat de winsten van de meeste bedrijven ondanks de kostenstijgingen fier overeind bleven staan, hooguit groeiden ze niet mee met de inflatie. Daar kun je boos over worden, erkent Lustig. Tegelijk zegt hij: “Dit is het systeem zoals wij het met zijn allen hebben ingericht. Je kunt een dolfijn moeilijk verwijten dat hij zwemt.’’

Van graaiflatie - inflatie misbruiken om nóg meer winst te maken - is in de voedingsindustrie gemiddeld genomen geen sprake geweest, concludeert de marktonderzoeker. Maar heel veel financiële pijn leden de bedrijven dus ook niet.

Grootste spelers, belangrijkste deel van de koek

Dat werd onlangs bevestigd door het Internationaal Monetair Fonds. In een recent rapport schrijft de financiële organisatie van de Verenigde Naties dat bedrijven gemiddeld gezien beter uit de inflatiecrisis zijn gekomen, en werknemers sléchter.

Wat het probleem is, stelt Lustig: ons systeem werkt nu zo dat de grootste spelers in de voedingssector - de multinationals en supermarkten - het belangrijkste deel van de koek krijgen. “Grote partijen hebben een veel grotere onderhandelingsmacht. Daardoor worden zij zelden de dupe.”

Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht, deelt de analyse van Lustig. Bedrijven in de voedingssector zijn te groot geworden, vindt hij. Als dat zich blijft doorzetten, roepen ze nieuwe regelgeving over zichzelf af. “Op lange termijn kan dat mededingingsbeleid zijn, waaronder het opdelen van bedrijven.”

Grote winsten voedingsproducenten

Het systeem wordt ook geïllustreerd door de winstcijfers van grote voedingsproducenten. A-Insights analyseerde tien multinationals als Unilever, Heineken en Nestlé. Hun gemiddelde winstmarge daalde sinds 2019 lichtjes, van 18,7 tot 16,2 procent. Maar nog altijd kwamen de grote jongens samen uit op een winst van 70 miljard euro - in 2021 was dat 67,5 miljard. “Voedingsbedrijven hebben de klappen van de inflatie dus ook niet opgevangen,” oordeelt Lustig.

Die klappen opvangen, dat deden vooral de consumenten, die hun boodschappen in anderhalf jaar tijd 33 procent duurder zagen worden. “Die klant moet maar zien of hij op zijn beurt compensatie kan vinden voor de hogere prijzen door bijvoorbeeld hogere lonen,” zegt Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab.

Lustig laat aan de hand van enkele simpele grafieken zien waar het geld in de agrofoodsector terechtkomt. De grote supermarktconcerns en voedingsmultinationals, die getalsmatig slechts ruim 5 procent van de totale bedrijvenpopulatie vormen, trekken de helft van de omzet en twee derde van de winst in de sector naar zich toe. “Die trend zet zich al jaren door: een klein gedeelte van de bedrijven verdient veruit het meeste geld.”

Voor de toekomst van onze voedselvoorziening is dat een probleem, vindt Lustig. “We willen allemaal dat ons voedsel duurzamer geproduceerd wordt. Maar het geld dat daarvoor nodig is, komt niet op de juiste plek. Het belandt niet aan het begin van de keten, bij boeren en tuinders en verwerkende bedrijven van bijvoorbeeld vlees, zuivel en aardappelen, maar aan het einde.”

Zolang dat niet verandert, bestaat de kans dat goedbedoelde initiatieven als de Farm to Fork Strategy van de Europese Unie en de hervorming van het Nederlandse landbouwbeleid mislukken, waarschuwt Lustig. Hij wijst naar het sneuvelen van het landbouwakkoord. “Je stelt allerlei eisen aan een boer, maar waar moet die dat van gaan betalen? We moeten echt toe naar een ander systeem.”

Verandering is nodig

Verandering is nodig, vindt ook hoogleraar Karen Maas. “Men verschuilt zich altijd achter de veeleisende aandeelhouder. Zolang we die blijven voeden, zal die blijven vragen.’’

Bij bedrijven is ander leiderschap nodig, stelt Maas. “Leiderschap dat rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Leiderschap dat zegt dat er dingen níét worden gedaan omdat het tegen het maatschappelijk belang is. Ook als dit ten koste gaat van kortetermijnwinsten.”

Maar ook de consument moet in de spiegel kijken, vindt Lustig. “Wij willen goedkoop voedsel, dat is één van de redenen waarom dit systeem is ontstaan. Misschien zijn de hoge prijzen van nu wel de juiste prijzen voor voeding. Maar dan moeten we er vervolgens wel voor zorgen dat dat geld op de goede plekken belandt.’’