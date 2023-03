Hoge inflatie en forse loonstijgingen zijn een gevaarlijke cocktail

Alleen al in de eerste twee maanden van dit jaar sloot de FNV nieuwe cao’s af met loonstijgingen van 8 tot bijna 12 procent. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Tientallen jaren was Nederland het land van de loonmatiging. Zelfs in goede tijden stegen de lonen nooit meer dan tussen de 1 en 3 procent. De bescheiden loongroei werd uitgeruild tegen korter werken en meer nieuwe banen. Maar van dat beleid is niets meer over.

Integendeel, de remmen zijn los op de arbeidsmarkt. Het lijken gouden tijden voor de werknemer als je de site van vakbond FNV bekijkt. Alleen al in de eerste twee maanden van dit jaar sloot de vakbond nieuwe cao’s af met loonstijgingen van 8 tot bijna 12 procent. En gelet op de vele (aangekondigde) stakingen zijn de vakbonden niet van plan de looneisen te matigen.

“Met deze aanhoudend hoge inflatie blijven wij de komende weken, misschien wel maanden, staken tot werkgevers met hogere lonen komen die de prijsstijgingen compenseren. We vragen 5 tot 10 procent loonsverhoging. Anders komen miljoenen werkenden financieel in de knel,” aldus Piet Fortuin, voorzitter van CNV.

Nederland kent een van de hoogste inflatiecijfers in de Europese Unie. In september vorig jaar piekte de inflatie op 14,6 procent. In de EU was dat 10,4 procent. En in februari waren de prijzen gemiddeld 8 procent hoger dan in februari 2022. Die hoge inflatie leidt tot een fors koopkrachtverlies en dat willen de bonden repareren.

Arbeidsmarkt roodgloeiend

Daar komt bij dat de arbeidsmarkt in Nederland roodgloeiend is. Er zijn meer vacatures dan werkzoekenden, dus bedrijven gaan ver om voldoende personeel aan te trekken. Dat maakt de positie van de werknemers bij loononderhandelingen een stuk sterker. Met lage lonen krijg je je vacatures niet ingevuld.

Al met al leidt dat tot steeds hogere lonen. Voor februari komt de gemiddelde loonstijging uit op bijna 7 procent, heeft werkgeversvereniging AWVN berekend. Een maand eerder was dat nog 6 procent. “De loonstijgingen zijn heel hoog”, aldus een woordvoerder van de AWVN. “En we verwachten dat ze blijven stijgen.”

De grote vraag is of die hogere lonen tot duurdere producten en diensten leiden. Als bedrijven de gestegen loonkosten doorberekenen bestaat het gevaar dat bonden vervolgens weer hogere lonen gaan vragen, wat tot hogere prijzen leidt enzovoorts, de beruchte loon-prijsspiraal.

Krapte

“Ik maak me daar wel zorgen over,” zegt Sandra Phlippen, hoofdeconoom bij ABN Amro. De bank heeft juist een rapport gepubliceerd over de arbeidsmarkt in Europa en de VS. Nederland neemt een aparte positie in, want nergens is de arbeidsmarkt zo overspannen als hier. “De krapte op de arbeidsmarkt is structureel,” zegt Phlippen. “Ook als de lonen stijgen blijft de krapte.”

De vraag naar werknemers is groot omdat de economie op volle toeren draait. Door de loonstijgingen wordt dat alleen maar erger, is de vrees. Mensen hebben meer te besteden, dus de vraag groeit. “En daar komt bij dat de overheid allerlei maatregelen neemt om de koopkracht te ondersteunen. Dat leidt ook tot extra vraag,” zegt Phlippen.

‘Er is nog loonruimte’

De forse loonstijgingen leiden nog niet direct tot paniek over een loon-prijsspiraal. “Omdat er jarenlang alleen kleine loonsverhogingen zijn geweest is er ruimte voor hogere lonen,” aldus de hoofdeconoom bij ABN Amro. Ook de AWVN is niet in paniek. “Er is veel loonruimte,” zegt de woordvoerder.

De werkgevers wijzen ook op de conjunctuurenquête door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarin geeft 55 procent van de ondernemers aan dat ze de gestegen kosten niet of maar deels kunnen doorberekenen in de prijzen. Dat betekent dat ze de hogere loonkosten dus niet zomaar kunnen doorberekenen en dat is weer gunstig voor de inflatie.

Hugo Erken, econoom bij de Rabobank, wijst erop dat ook niet alle loonstijgingen hoeven te worden doorberekend. “Er zijn sectoren, zoals de machinebouw, waar de winstmarges heel hoog zijn. Daar hoeven hogere lonen niet tot hogere prijzen te leiden. De loonstijging kan uit de winstmarge worden betaald.”

Hogere lonen, hogere prijzen

Maar in veel gevallen zullen de hogere lonen wél tot hogere prijzen leiden, is de verwachting. “De hogere lonen zorgen ervoor dat de kerninflatie, de inflatie zonder de energie- en voedselprijzen, hoog blijft. Als de inflatie blijft stijgen kan dat tot hogere looneisen leiden,” aldus Erken. En dan dreigt de loon-prijsspiraal.

Tekst gaat verder onder grafiek

Eerder waarschuwde Philip Lane, hoofdeconoom bij de Europese Centrale Bank (ECB) hier ook al voor. In november vorig jaar wees hij op het gevaar dat hogere lonen de inflatie opjagen.

Erken is wat minder somber. “De ECB doet er alles aan om de inflatie omlaag te krijgen. En ze zijn nog steeds geloofwaardig met hun beleid.”

Phlippen is daar niet zo zeker van. Ze wijst op de VS, waar de Amerikaanse centrale bank de rente veel sneller en agressiever verhoogde dan de ECB in de strijd tegen inflatie. “Nederland zou het beleid van de Amerikaanse centrale bank moeten hebben. Maar we hebben het beleid van de ECB.”

Rol van de overheid

Inflatie is een teken dat de economie te hard groeit. Door de rente te verhogen wordt die groei afgeremd. En minder groei, of een kleine krimp van de economie, zorgt ervoor dat de inflatie weer onder controle komt.

De Nederlandse economie is veel meer oververhit dan bijvoorbeeld de Spaanse of Italiaanse economie. Voor die landen is een hoge rente minder nodig dan voor Nederland. Maar de ECB heeft maar één rente voor heel Europa. Dat kan ertoe leiden dat de rente niet hoog genoeg is om de Nederlandse economie voldoende af te koelen en de inflatie onder controle te krijgen.

De Rabo-econoom wijst ook op de rol van de overheid. “De overheid steunt de koopkracht met enorme pakketten.” En de vraag is of al die steun wel nodig is, of alleen maar olie op het vuur gooit. Want lang niet alle huishoudens hebben evenveel last van de inflatie. Maar al dat extra geld zorgt er wel voor dat de vraag naar goederen en diensten hoog blijft. En dat wakkert weer prijsstijgingen aan. Als het aan Erken ligt blijft de steun beperkt tot mensen die het echt nodig hebben.

De komende tijd moet blijken welke kant het dubbeltje op valt. De beide bankeconomen hopen dat de inflatie tot staan gebracht kan worden zonder al te grote economische ongelukken. Maar als de lonen en prijzen flink blijven stijgen prijst Nederland zich uit de markt en kan het tot een diepe recessie leiden, zoals we in de jaren 70 van de vorige eeuw hebben beleefd.