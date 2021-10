Hof: Krimschatten Allard Pierson Museum moeten naar Oekraïne

Een deel van de Krimcollectie in het Allard Pierson Museum. Beeld ANP

Het Amsterdamse museum kreeg in 2014 honderden voorwerpen in bruikleen voor de tentoonstelling De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee van culturele instellingen op de Krim. Tijdens die expositie annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland en ontstond de vraag naar wie de schatten na afloop terug moesten: naar Oekraïne, waar de Krim dus niet meer toe behoort, of naar de uitlenende musea die nu onder Russisch bestuur vallen. Zowel Oekraïne als de musea op de Krim beschouwen de schatten als hun cultureel erfgoed.

Het Allard Pierson Museum vroeg de rechter hier een oordeel over te vellen. De rechtbank oordeelde in december 2016 al dat het museum de collectie moest teruggeven aan de Oekraïne, maar daar gingen de musea op de Krim tegen in beroep. Rusland dreigde vervolgens de samenwerking met Nederlandse musea stop te zetten als ook het hof in het voordeel van Kiev zou oordelen.

Museumwet

Het hof baseert de uitspraak wel op andere gronden dan de rechtbank eerder oordeelde. In plaats van opeising op basis van de Erfgoedwet kan Oekraïne zich beroepen op bescherming door de Museumwet. Die schrijft voor dat de kunststukken in afwachting van een stabielere situatie op de Krim naar het Nationaal Historisch Museum van Oekraïne in Kiev moeten worden overgebracht. Het gaat om een tijdelijke maatregel ter bescherming van het cultureel erfgoed.

De objecten die behoren tot een van de vier musea zijn eigendom van Oekraïne. Van de schatten uit de collecties van de andere drie instellingen is niet vast komen te staan wie de eigenaar is. Het hof heeft zich daar, net als de rechtbank eerder, niet over uitgesproken.

De betrokken partijen kunnen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.