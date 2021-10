Hof geeft dinsdag duidelijkheid over bestemming van kunstschatten uit de Krim

Een deel van de Krimcollectie in het Allard Pierson Museum. Beeld ANP

Voor de tentoonstelling De Krim – Goud en Geheimen van de Zwarte Zee kreeg het Allard Pierson Museum in Amsterdam in 2014 archeologische topstukken in bruikleen van vier musea op de Krim. Tijdens die expositie annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland en ontstond de vraag naar wie de schatten na afloop terug moesten: naar Oekraïne, waar de Krim dus niet meer toe behoort, of naar de uitlenende musea die nu onder Russisch bestuur vallen. Zowel Oekraïne als de Krimmusea beschouwen de schatten als hun cultureel erfgoed.

De rechtbank oordeelde in december 2016 dat het museum de collectie moest teruggeven aan Oekraïne, maar daar ging Rusland tegen in beroep. Dat hoger beroep lag bijna twee jaar stil door een wrakingsprocedure van Oekraïne. Een van de rechters zou tijdens een wrakingsverzoek onjuiste informatie hebben verstrekt. Daarmee werd de schijn van partijdigheid gewekt, oordeelde de wrakingskamer. Uiteindelijk werd daardoor een van de rechters in het proces vervangen.

Moskou waarschuwde Nederlandse musea al na het eerste verloren proces in 2016 dat het geen samenwerkingen meer wilde aangaan als de museumstukken niet terug naar de Krim zouden komen. Als de uitspraak in hoger beroep overeind blijft, wilde de toenmalig minister Vladimir Medinski geen kunststukken meer beschikbaar stellen voor exposities op Nederlands grondgebied, zei hij. Volgens de bewindsman was ‘dan een gevaarlijk precedent van het in beslag nemen van cultureel erfgoed gecreëerd’.