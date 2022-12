Hoewel leegstand afneemt, stonden begin dit jaar nog 19.000 woningen leeg in Amsterdam

Leegstand in de winkelstraat Nieuwendijk in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Begin 2021 stonden in Nederland ruim 219.000 gebouwen leeg, waaronder woningen, kantoorpanden en winkels, meldt het CBS. Een jaar eerder ging het om 230.000 gebouwen. Zo'n 40 procent van de leegstaande gebouwen stond een jaar eerder ook al leeg. De leegstand is relatief het hoogst onder kantoren, maar in absolute aantallen staan er vooral woningen leeg. Er zijn namelijk veel meer woningen dan kantoren in Nederland.

In Amsterdam is de leegstand redelijk stabiel gebleven. Begin dit jaar stonden 21.390 gebouwen leeg, waarvan 19.000 woningen en 630 kantoren waren. 9150 van die gebouwen stond een jaar eerder ook al leeg.

Er stonden ongeveer 180.000 woningen leeg in Nederland. 60.000 woningen staan al minstens een jaar leeg, waarvan 7700 in Amsterdam. De leegstand is het hoogst bij kantoorpanden, maar de afname is daar ook het sterkst: begin dit jaar stond 9,6 procent van alle kantoren in Nederland leeg (8.200), een jaar eerder ging het om 10,3 procent (8900).

Te veel dure huizen

Woningleegstand wordt in Amsterdam grotendeels veroorzaakt door de vrije sector (vanaf 1040 euro huur per maand) en hoge huurprijzen, bleek begin dit jaar uit een onderzoek van onderzoeksbureau Watson+Holmes. Mede vanwege de coronapandemie, toen veel expats die normaliter hoge huurprijzen betalen terug naar huis keerden, stonden er vorig jaar zo'n 4000 Amsterdamse appartementen langere tijd leeg.

Maar het wegblijven van expats was niet de enige verklaring. De onderzoekers en ook huurwebsite Pararius concluderen dat er een mismatch is tussen vraag en aanbod: er worden te veel dure huurhuizen aangeboden en bijgebouwd. Toch leidt dat niet automatisch tot een daling van de huurprijzen, want beleggers en verhuurders moeten bepaalde rendementen halen om hun financieringslasten te kunnen dragen.

Nieuwe maatregelen

Het Amsterdamse college erkent het probleem en heeft daarom per 1 december 2022 nieuwe regels ingesteld voor de aanpak van woningleegstand. Zo worden de boetes voor het niet melden van leegstand verhoogd, van 2500 naar 4500 euro voor particuliere verhuurders en van 5000 naar 9000 euro voor professionele verhuurders.

Na het melden moet de woning binnen twee maanden worden bewoond, tenzij met de gemeente wordt overlegd over een andere termijn. De woningeigenaar kan een dwangsom krijgen als de leegstand niet wordt opgelost.

Ook kan de gemeente een eigenaar dwingen een leegstaande woning tijdelijk te verhuren en en eventueel de maximale huurprijs van de woning bepalen. Woningen die wachten op de sloop of renovatie, moeten tijdelijk worden verhuurd.

