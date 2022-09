Hoeveel willen we hier nog incasseren om Russische agressie te beteugelen?

De voortdurende oorlog in Oekraïne raakt de Nederlandse samenleving steeds meer. De strijd tegen Rusland vraagt om ‘vastberadenheid en offers’, zei minister Hoekstra deze week. Maar hoe groot is de opofferingsbereidheid als mensen hun rekeningen niet meer kunnen betalen?

“Laat ik eerlijk zijn: over onze eigen wereld maak ik mij grote zorgen.” Wie bij de opening van het academische jaar in Leiden een studentikoze lullepot van Wopke Hoekstra verwachtte, kwam van een koude kermis thuis. De voormalige preses van Minerva en huidige minister van Buitenlandse Zaken hield maandag een onheilspellende speech over de toestand van de wereld. Hij sprak over de Russische inval in Oekraïne (‘Als dat in Oekraïne kan, kan het ook elders in Europa’) en over de mogelijkheid dat die oorlog nog jaren kan gaan duren. De strijd tegen Rusland vraagt, zei Hoekstra, om ‘vastberadenheid en offers’.

Hoe concreet die offers voor Nederland zijn, werd diezelfde dag duidelijk, toen Rusland, niet geheel verrassend maar toch nog tamelijk onverwachts, de gaskraan naar Europa dichtdraaide. Het is Poetins strategische tegenzet tegen de sancties van het Westen. Door de gastoevoer via de Nord Stream 1 voor ‘onbepaalde tijd’ stil te leggen zadelt Poetin Europese landen op met een acuut energieprobleem: een barre winter dreigt. En hoewel de kans klein is dat we ons tijdens straffe vorstperioden middels waxinelichtjes op moeten warmen, is het wel duidelijk dat iedereen de gevolgen van de oorlog gaat merken.

Korter douchen, de thermostaat omlaag, de energierekening omhoog, dat zal het worden. Steeds meer Nederlanders hebben inmiddels een brief gekregen van hun energieleverancier met de nieuwe tarieven. Die liegen er niet om, in sommige huishoudens valt de rekening drie tot vier keer zo hoog uit. Maandelijkse facturen die richting de 1000 euro gaan zijn geen uitzondering. Hoe mensen, met name met een laag of middeninkomen, die moeten voldoen is nog onduidelijk.

Huishoudboekjes

Zo laat de bloederige loopgravenoorlog die aan de oostgrens van Europa woedt zich voelen in de huishoudboekjes hier. In hoeverre zijn Nederlanders bereid om de offers te brengen waar Hoekstra over sprak? De afschuw over de Russische inval in Oekraïne wordt breed gevoeld, met uitzondering van Forum voor Democratie is er politiek een breed politiek front dat onderschrijft dat de agressie van Poetin niet zonder gevolgen mag blijven. Maar hoe breed blijft het draagvlak voor de sancties als steeds meer mensen financieel in de problemen raken door stijgende energieprijzen? En wat doet de energiecrisis, bovenop de vele andere crises waar Nederland momenteel mee te maken heeft, met het toch al broze vertrouwen in de politiek?

Onderzoeksbureau I&O Research ziet het draagvlak voor de sancties tegen Rusland gestaag teruglopen. Vond in april nog 56 procent van de ondervraagden dat de sancties opgevoerd moeten worden, ook als dat de Nederlandse economie schaadt, drie maanden later was dit nog maar 46 procent. De verwachting is dat met de winter in aantocht dit percentage nog verder afkalft. Bovendien is ‘de Nederlandse economie’ nog iets anders dan ‘mijn eigen portemonnee.’

In andere landen neemt het verzet tegen hoge energieprijzen al toe. In Groot-Brittannië en België zijn boze burgers de campagne ‘wij betalen niet’ gestart, een oproep om de energierekening niet langer te betalen. Deze ‘onafhankelijke burgerbeweging’ eist onder meer een ‘onmiddellijk einde aan de sancties tegen Rusland’. In Nederland was afgelopen week #ikredhetnietmeer trending op Twitter, een noodkreet van mensen die vrezen in financiële problemen te komen. En hoewel het luiden van de noodklok over stijgende prijzen niet gelijkstaat aan een oproep om de sancties tegen Rusland te beëindigen (de inflatie is bovendien niet enkel het gevolg van de sancties), het toont wel aan dat het incasseringsvermogen van huishoudens en bedrijven niet oneindig is.

Persconferenties

Hoe is de bevolking er dan van te doordringen dat er offers gemaakt moeten worden, zoals Hoekstra aankondigde? “Leg het uit, zowel de noodzaak als het effect,” zegt communicatie-expert Lars Duursma. “Dat was ook een belangrijke les van de coronacrisis: als je draagvlak wilt creëren, bijvoorbeeld voor het invoeren van de avondklok, dan moet je duidelijk maken waarom het nodig is en welk effect je verwacht. Dat zie ik nu niet gebeuren.”

Duursma roept in herinnering dat het kabinet meer dan vijftig persconferenties hield over corona, plus twee toespraken van premier Mark Rutte vanuit het Torentje. Over de Russische invasie in Oekraïne, en de gevolgen daarvan voor Nederland, heeft de premier het land nog niet toegesproken, in tegenstelling tot andere westerse regeringsleiders.

Deze week werd Rutte gevraagd welke boodschap hij had voor modale gezinnen die vrezen dat ze niet meer rond kunnen komen. “Ik ga nu niet vooruitlopen op Prinsjesdag,” zei de premier. In dat antwoord zat nogal wat Haagse logica besloten, maar het verklaart mogelijk wel waarom het zo stil blijft vanuit het kabinet: dan pas wordt duidelijk wat er aan koopkrachtreparaties mogelijk is en welke groepen daarmee worden geholpen. Duursma: “Rutte zal denken: mensen zitten niet te wachten op mijn sympathie, ze willen weten wat het kabinet gaat doen. Daar heeft hij deels gelijk in, maar hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt om draagvlak voor lastige maatregelen te creëren.”

Coronatijd

De coronatijd bewees dat Nederlanders best bereid zijn om individueel offers te brengen voor het grotere geheel. Maar toen was het doel tamelijk concreet: ervoor zorgen dat het virus zich niet zou verspreiden, het beschermen van kwetsbare groepen in de samenleving en voorkomen dat je zelf, of mensen in je directe omgeving, ziek zouden worden. De offers die nu gevraagd worden hebben een doel dat een stuk minder zichtbaar is, terwijl het offer wel duidelijk is: torenhoge prijzen, en mogelijk het opschroeven van de gasproductie in Groningen, met alle gevolgen van dien.

Door, als antwoord op de sancties van Europa, de gaskraan dicht de draaien, hoopt Poetin een dubbele slag te slaan. Niet alleen wil hij het Westen in de portemonnee raken, hij hoopt landen en groepen ook tegen elkaar uit te spelen. Binnen de EU zijn de eerste scheurtjes in het front al zichtbaar: naarmate de energiebehoefte nijpender wordt, zal het sentiment van de ‘eigen verwarming eerst’ sterker worden, en de roep om de sancties te versoepelen toenemen. Maar ook binnen landen zelf kan de energiecrisis tot spanningen leiden. Bewuste Kremlinstrategie, bleek uit de woorden van Poetins woordvoerder Dmtri Peskov. “Het leven van burgers en bedrijven in Europa zal slechter worden. Normale mensen zullen hun leiders meer en meer gaan bevragen.”

Zo kan Nederland, dat met de boerenprotesten en de asielcrisis toch al een woelige maatschappelijke periode doormaakt, nog verder gepolariseerd raken, vreest ook socioloog Roy Kemmers, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij promoveerde dit jaar op een onderzoek naar groepen die zich afkeren van het establishment. Volgens Kemmers is het ‘onvermijdelijk’ dat de sociale onrust toeneemt als gevolg van de stijgende gasprijzen. “En dan is het de vraag of de onvrede beperkt blijft tot mensen die al in de weerstand stonden, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen, of dat het brede midden zich ook aansluit. Als de economische nood hoog wordt neemt de kans daarop toe.”

Ook Kemmers denkt dat het draagvlak voor de sancties en de bereidheid om offers te maken vergroot wordt door moreel leiderschap te tonen. “Maar wij hebben nu eenmaal een premier die daar niet zo veel mee op heeft.”