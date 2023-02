Hoera, de epidemie is voorbij, mogen de zelftesten nu in de prullenbak?

Jaap van Dissel (RIVM). Beeld ANP / ANP

‘Het is een mijlpaal,' schrijft Jaap van Dissel opgetogen na het 146ste overleg van het Outbreak Managment Team (OMT). Corona is niet epidemisch meer, maar endemisch: een ziekte die onder ons zal blijven, ‘maar waarbij de bevolking door vaccinatie of doorgemaakte infectie immuniteit heeft opgebouwd’. ‘Daarmee wordt het patroon redelijk stabiel en voorspelbaar.’ Corona als griep dus. Het gevolg: volgens het OMT hoef je niet meer te (zelf)testen bij klachten en hoef je ook niet meer in isolatie als je corona hebt.

Officieel beleid is dat nog niet. Het OMT-advies ligt nu bij het kabinet. Dat zal een beslissing moeten nemen over het wel of niet opheffen van de aller-, allerlaatste corona-adviezen.

Kunnen alle zelftests die nog in de keukenla liggen straks echt de prullenbak in?

Op Rijksoverheid.nl staat nu nog: bij coronaklachten doet u altijd een zelftest. Maar, zo stelt het OMT, die testen zijn niet meer nodig om het virus te beteugelen. ‘Uiteraard kunnen mensen zelf wel besluiten een zelftest te doen,’ schrijft het team. De werkelijkheid is, blijkt uit onderzoek, dat de helft van de Nederlanders al geen test meer deed bij klachten. ‘Omdat ze dachten dat de klachten niet bij corona horen, omdat het milde klachten betrof of omdat ze het niet (meer) nuttig vonden om te testen.’

Als het aan het OMT ligt, kunnen de overgebleven GGD-testlocaties dicht. Daar kunnen nu sowieso alleen nog mensen uit de zorg of uit kwetsbare groepen terecht. ‘In specifieke situaties, zoals bij een zeer hoog risico op een ernstig verloop van de ziekte, kan een arts een PCR-test laten afnemen,’ schrijft het OMT.

Je kunt dus weer hoestend en proestend naar kantoor?

Niet meer testen wil niet zeggen dat je moet gaan zitten hoesten in de kantoortuin of snotteren achter de kassa. ‘Een duidelijke communicatiestrategie is belangrijk: blijf zoveel mogelijk thuis als je je niet fit en ziek voelt bij een luchtweginfectie en werk thuis als dat kan, in overleg met je werkgever,’ schrijft het OMT. Met andere woorden: voorkom dat je anderen aansteekt. Niet alleen bij corona, ook bij griep.

Maar hoe gaat ‘overleg met de werkgever’ als die vindt dat hij of zij de werknemer echt niet kan missen vandaag? “Het is voor ondernemers goed nieuws dat testen en isolatie niet meer noodzakelijk zijn,” reageert een woordvoerder van MKB Nederland, brancheorganisatie voor het midden- en klein bedrijf. Of het tot meer conflicten gaat leiden? “Werkgevers en werknemers maken altijd al afspraken over hoe om te gaan met verkoudheid en griep. Als het kabinet dit OMT-advies bevestigt, zullen bedrijven ook deze regels opnemen in het arbobeleid.”

Iedereen hoestend, maar ongetest de straat op, dat klinkt als slecht nieuws voor kwetsbare groepen?

Kan ik met mijn verkouden hoofd wel op bezoek bij oma? Ook daar geldt straks, als het aan het OMT ligt, het advies dat voor elke luchtweginfectie geldt: realiseer je dat je mogelijk besmettelijk bent en dat er personen zijn die ernstig ziek kunnen worden van luchtwegvirussen.

Het MIT (Maatschappelijk Impact Team, dat de maatschappelijke gevolgen van OMT-adviezen moet inschatten) rent iets minder snel naar de uitgang van de coronapandemie dan het OMT. ‘Afschaffen van het isolatie-advies zal een negatief effect hebben op het welbevinden van medisch kwetsbare groepen, die zien zich genoodzaakt meer in isolement te leven,’ schrijft het MIT. ‘Patiëntenorganisatie voorspellen het opnieuw oplaaien van het debat tussen medisch kwetsbaren en minder kwetsbaren in de samenleving.’

Internist-infectioloog Chantal Rovers van het Radboud UMC is verbaasd over de timing van het OMT-advies. “De besmettingscijfers en de bezetting in het ziekenhuis gaan juist weer omhoog. Carnaval is ook net geweest, mensen zijn op wintersport. Dat leverde in het verleden veel besmettingen op.” Zij ziet covid sowieso nog niet ‘als andere luchtweginfecties’. “Want die infecties hebben niet dezelfde na-effecten als long-covid.”

Wat doet het buitenland?

Internationaal is er geen eensluidend beleid. In Duitsland mag je pas sinds kort zonder mondkapje op in het openbaar vervoer, terwijl Noorwegen, Zweden en Denemarken het test- en isolatieadvies al helemaal hebben afgeschaft. Rovers: “Wereldgezondheidsorganisatie WHO houdt nog vast aan de adviezen van testen en isolatie. Het is een ingewikkelde vraag, waar geen gemakkelijk antwoord op is.”

Hoef ik straks nooit meer door de vaccinatiestraat?

Wie de herhaalprik heeft gehad, kan niet automatisch drie maanden weer zo'n prik halen. Het is wachten op het advies van het speciale OMT-team voor vaccinaties (het OMT-V) en de beslissing die zorgminister Kuipers daarop neemt. Het is nog niet bekend wanneer het advies komt. Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, vindt het vreemd dat er nog geen duidelijkheid is. “Een deel van de kwetsbare mensen heeft meer dan drie maanden geleden de laatste vaccinatie gehad. We weten dat de bescherming afneemt. Maar we horen niets over of en wanneer een nieuwe prik nodig is.”