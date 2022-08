Hoekstra stond al weken onder druk van CDA-achterban over stikstof: ‘Dit kan zo niet’

CDA-leider Wopke Hoekstra stond al vroeg in de zomer onder zware druk van zijn eigen achterban. Beeld ANP

Zeldzaam harde woorden vallen er in de zaal van de evenementenlocatie in Nijkerk. Wat een feestelijke dag moet zijn om de christendemocratie te vieren, wordt zaterdag 2 juli een kille confrontatie tussen de partijtop en boze CDA’ers.

Partijleider Wopke Hoekstra, Kamerlid en landbouwwoordvoerder Derk Boswijk en fractievoorzitter Pieter Heerma zitten stilletjes op de eerste rij als politici uit hele land waarschuwen dat het stikstofplan ‘de partij van onderop kapot kan maken’. “Waar was jij, Wopke,” zegt een gemeenteraadslid, “waar was jij als partijleider?” Een applaus golft door de ruimte. Het zijn prominente regionale CDA-politici die zich roeren. De bestuurlijke ruggengraat van de partij kraakt.

Hommeles op het Binnenhof

Het is die dag, zeggen CDA’ers nu, dat de kiem gelegd wordt voor de stikstofbom die Hoekstra vorige week wierp. In een interview trekt de partijleider een belangrijke pijler van het coalitieakkoord omver door de stikstofdeadline op te rekken. 2030 is niet langer heilig, het mag desnoods wat langer duren om de stikstofuitstoot overal omlaag te brengen, vindt Hoekstra. Op het Binnenhof is het hommeles, maar in de achterban is men tevreden. Insiders zien een langere aanloop.

“Daar in Nijkerk 2 juli kwam al een besef,” zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. “Daar groeide de overtuiging: dit gaan we niet rechtzetten door het nog een keer beter uit te leggen.”

Beruchte stikstofkaart

Als het kabinet in juni de inmiddels beruchte stikstofkaart de wereld in slingert, is het snel alarmfase één. Na het opvallend kritische VVD-congres roeren ook allerlei CDA’ers zich, boerenprotesten escaleren ondertussen. CDA-landbouwwoordvoerder Boswijk gaat aan de slag met schadeherstel, hij doet suggesties voor verbetering.

De protesten houden aan, op het erf van de gematigde boeren blijft het eveneens broeien. En in de diverse CDA ‘agro app-groepen’ gaat het los, zeggen leden uit die whatsapp-groepen. Daar ventileren CDA’ers hun onvrede, delen ze ideëen, vertelt Alex Jansen, beheerder van de Limburgse appgroep en zelf actief voor het CDA Horst. “Ik zit ook in de landelijke appgroep, dan merk je wel dat de emoties vooral in Brabant, Limburg en Groningen hoog op liepen.” De boodschap uit de regio is steevast: “Dit kan zo niet.”

Hoeveel technische vragen Boswijk ook stelt en hoeveel bijsturing er ook gesuggereerd wordt: de grote doelen blijven overeind. Terwijl veel agrariërs en CDA’ers juist te hoop lopen tegen het tempo en de harde deadline van 2030. Daar zit ook wel speelruimte: de datum is een politiek gekozen doel. Kamerlid Amhaouch zegt: “Op een gegeven moment moet je stevig uitspreken waar je voor staat.”

Electoraal ravijn

Het idee daarvoor werd gedurende de afgelopen weken geboren. “Zelfs de meest redelijke mensen binnen onze partij vraten het niet meer,” zegt een vertrouweling van de partijtop. “De achterban was niet meer te houden.” In zijn vakantie - na Nijkerk - besluit Hoekstra dat hij het voortouw moet nemen. Het stikstofdossier kan zijn partij een electoraal ravijn in duwen.

En CDA’ers zien deze zomer ‘iets gebeuren’ bij bewindspersonen zoals Hugo de Jonge en Marnix van Rij, als ze eenmaal terug van vakantie op bezoek komen en in gesprek gaan met boeren en lokale CDA’ers. Op het erf hameren ondernemers erop dat Haagse dictaten in de praktijk niet werken.

Als Hoekstra met een lid van het partijbestuur overlegt half augustus is de overtuiging bij beiden helder: “We moeten een handreiking doen, een beweging maken,” zegt een ingewijde. “We hoorden overal een zelfde boodschap: dit dictaat maakt het de provincies onmogelijk maatwerk te leveren.”

Substantiële koerswijziging

Daarna krijgen leden in de regio al signalen dat ‘Den Haag’ wel degelijk serieus tegemoet wil komen aan bezwaren. Dat kan alleen met een substantiële wijziging van de koers. “De boter bij de vis kwam in het interview,” zegt provinciaal lijsttrekker Michael Theuns van het CDA Limburg. Hij hoopt dat de partij de poot stijf houdt.

In Den Haag lopen meer CDA’ers opgelucht rond. Dat de traditionele bestuurderspartij op atypische wijze haar coalitiegenoten overvalt via de krant en een deel van het coalitieakkoord door de shredder haalt, is vrijwel uniek in de partijhistorie. Maar wel ‘nodig om uit de impasse te geraken’, zeggen ze.

Peilingen

In peilingen is de teneur eveneens licht positief. Al maakt deze deadlinedraai ook twee andere dingen duidelijk. Eén: de partij is niet meer zo machtig dat ze de kabinetskoers van binnenuit kan bijstellen. En twee: dit zal niet zonder politieke gevolgen blijven. “Hier krijgen we de rekening nog een keer voor,” erkent een ingewijde.

“Maar toch vind ik dit toch een krachtige koers,” zegt Amhaouch. “We herijken onze positie, tussen volkspartij en bestuurspartij. Soms moet je voor het grotere doel de zaak even wakker schudden.”