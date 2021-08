Hoekstra sceptisch over samenwerking PvdA en GroenLinks in formatie

CDA-leider Wopke Hoekstra op het Binnenhof. Beeld ANP

PvdA en GroenLinks zijn bereid om met één onderhandelingsteam - zonder secondanten - aan te schuiven. Bovendien wordt volgens Haagse bronnen gedacht aan meer concessies door het linkse duo, om zo VVD en CDA te overtuigen om te gaan onderhandelen over een nieuw kabinet.

Maar die samenwerking op links maakt vooralsnog weinig indruk op CDA-leider Wopke Hoekstra. “Er was ooit een poster met vier namen erop, nu gaan ze kennelijk onder druk van de formatie vooral met elkaar verder praten,” zegt Hoekstra.

De CDA-leider verwijst naar de poster die GroenLinks tijdens de verkiezingscampagne begin dit jaar gebruikte, met de tekst ‘Meer Lilian & Lilianne & Sigrid & Jesse’. GroenLinks-leider Jesse Klaver probeerde zo campagne te voeren voor een progressief blok met PvdA, SP en D66. Die laatste twee partijen waren overigens niet gediend van de poster.

‘Fusie kostte CDA tien jaar’

Hoekstra lijkt weinig fiducie te hebben in de mogelijkheid dat PvdA en GroenLinks op korte termijn in staat zijn verregaand samen te werken. “Het CDA heeft er tien jaar over gedaan, GroenLinks heeft er zelf een jaar of acht, negen over gedaan,” zegt hij over de tijd die het kostte voor de voorgangers van CDA en GroenLinks om tot een fusie te komen.

Hoekstra: “Dus ja, ik ben optimistisch, maar… ik heb geen zin om het elke keer kapot te praten. Daarom heb ik er ook niks over gezegd. Maar, u hoort wat ik zeg.”

De poster van GroenLinks (rechts). Links D66-leider Sigrid Kaag, die eerder dit jaar niet gediend was van de campagneposter. Beeld Videostill

Een fusie van PvdA en GroenLinks is volgens Haagse bronnen niet aan de orde, maar de Kamerfracties kunnen mogelijk wel toezeggen om samen op te trekken door bijvoorbeeld hetzelfde te stemmen. “Daarover zijn nog geen besluiten genomen,” aldus een bron uit het linkse kamp. Bij VVD en CDA klinkt dat enkel een afgeslankt onderhandelingsteam niet genoeg zou zijn om Rutte en Hoekstra over de streep te trekken.

Informateur

Donderdag komen VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag opnieuw bij elkaar, bij informateur Hamer. Ze zitten samen met hun secondanten Sophie Hermans (VVD) en Rob Jetten (D66). De grote vraag die op tafel ligt: gaat er onderhandeld worden met CDA, PvdA en GroenLinks? Of wordt het toch een doorstart van het huidige kabinet, met CDA en ChristenUnie?

Hoewel de ChristenUnie nog altijd de voorkeurspartner is van VVD en CDA, lijkt achter de schermen te worden aangestuurd op een eerste onderhandelingsronde met PvdA en GroenLinks. “Er is beweging,” zegt een Haagse bron.