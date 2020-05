Hoekstra: redden KLM gaat voor politieke wensenlijstjes

Minister Wopke Hoekstra van Financiën gaat KLM geen lange lijst met voorwaarden opleggen in ruil voor miljardensteun aan het bedrijf. De redding van het luchtvaartbedrijf staat volgens hem nu voorop.

Een aantal Tweede Kamerfracties wil dat het kabinet alleen financieel bijspringt als KLM belooft groener te worden en zich aan afrekenbare doelen committeert. Daarnaast zouden ook oliehandelaren en leasemaatschappijen verplicht moeten bijdragen aan de redding van KLM en hun verlies moeten nemen. Verder zouden piloten en andere hoge functionarissen salaris moeten inleveren.

Hoewel Hoekstra sympathiek zegt te staan tegenover deze doelen, is hij niet van plan een lange lijst met bindende voorwaarden op te stellen aan de 2 tot 4 miljard euro steun die hij bereid is te geven. “Politieke wensen kunnen op gespannen voet komen te staan met het floreren van de onderneming,” zei hij woensdag in het Kamerdebat over de voorgenomen steunoperatie voor KLM.



Extra voorwaarden kosten bovendien meer tijd, terwijl volgens de minister rond half juni de kas van het luchtvaartbedrijf leeg is. “De continuïteit staat voorop,” meent hij.

Realistisch

Volgens Hoekstra is het aan het bedrijf zelf om met het personeel en leveranciers te onderhandelen over de bijdrage die zij kunnen leveren. “Ik ga niet zelf aan tafel zitten om contracten te heronderhandelen,” aldus Hoekstra. Hij is het ermee eens dat de rekening ‘niet alleen bij de staat’ neergelegd kan worden, maar zegt wel ‘realistisch’ te willen blijven. “Ik deel de wens, en leg die met scherpte neer bij KLM, maar zij zijn aan zet.”



Ook op het gebied van duurzaamheid deinst het kabinet ervoor terug om specifiek aan KLM allerlei voorwaarden te stellen. Luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen vindt dat eisen voor de gehele luchtvaartsector moeten gelden en niet alleen voor KLM. Daar komt ze in een aparte luchtvaartnota op terug.



Het kabinet krijgt bijval van regeringspartijen VVD en CDA. Volgens VVD-Kamerlid Roald van der Linde gaat het er in de eerste plaats om dat KLM financieel gezond en concurrerend kan blijven. “We moeten nu eerst proberen zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden,” stelt hij.

Ook oppositiepartijen PVV, SGP, FvD en Van Haga menen dat het overeind blijven van KLM nu het allerbelangrijkste is. “Wie rood staat kan niet groen zijn,” aldus SGP-Kamerlid Chris Stoffer.

Chagrijn

De opstelling van het kabinet en de rechtse partijen – die samen een meerderheid vormen – leidt tot chagrijn bij linkse oppositiepartijen. Volgens GroenLinks wordt de onderhandelingspositie van Nederland ondermijnd door geen harde voorwaarden aan de steun te formuleren. “Marktpartijen kunnen rustig achterover leunen,” vreest Kamerlid Bart Snels. “De zogenaamde ‘blauwe trots’ wordt toch wel gered en de belastingbetaler mag de portemonnee trekken.”