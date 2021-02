Hoekstra over schaatsblunder: ‘Stom, ik had dit niet moeten doen’

Beeld Twitter Wopke Hoekstra

Dat zei Hoekstra vrijdag, bij aankomst bij de ministerraad. Ook zei hij: “Ik had het natuurlijk niet moeten doen. Ik had de verleiding moeten weerstaan.”

Volgens hem ging het om een werkbezoek. Hij weerspreekt dat het een campagne-momentje was. “Ik heb het gewoon niet handig gedaan, dat moet ik ruiterlijk erkennen.”

Dat hij de derde CDA-minister is die in de fout is gegaan vindt hij vervelend. “Ik kan alleen maar erkennen: ik had die schaatsen gewoon niet aan moeten doen.”

Voor recreanten gesloten

Een schaatsuitje van CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra maakt de tongen los op sociale media. De minister van Financiën schaatste gisteren een paar rondjes met Sven Kramer op Thialf, terwijl de ijsbaan voor recreanten al sinds 14 december gesloten is.

Daarmee lijkt Hoekstra de coronaregels niet in acht te nemen. De spelregel luidt dat er momenteel niet binnen gesport mag worden. Thialf is volledig overdekt.

College minister Tamara van Ark noemde het vanmorgen al ‘een beetje dom’ van Hoekstra. “Dit kan echt niet. Ik snap dat het verleidelijk is, maar de binnensportlocaties zijn dicht en dit had niet mogen gebeuren.”

Of dit een privilege is dat ministers hebben? “Ik geloof niet in privileges voor ministers en bestuurders.”

Hoekstra plaatste donderdag een foto van zichzelf en Kramer op de ijsbaan. ‘Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen,’ zo staat er te lezen in het bijschrift. Rondjes rijden in de Friese schaatstempel is voor gewone recreanten echter al twee maanden niet mogelijk.

Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen.



Samen met @SvenKramer86 schaatste ik in het mooie #Thialf. #SamenSterkerDoorSport #CDA



🗞️https://t.co/NctKE4kh6I pic.twitter.com/TBPNHQrewO — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) 18 februari 2021

Boos

De actie van Hoekstra valt niet bij iedereen in goede aarde. Onder het bericht reageren twitteraars boos en verontwaardigd:

Wij mogen na 21.00 u niet meer in de tuin of balkon komen ...en #hoeksta komt dan met zo'n tweet.. wat een Eikel. — Jeannette Ik Haat onrecht, kinder en Dierenleed. (@JeannetteWezen1) 18 februari 2021

Scheve schaats

Hoekstra is niet de eerste CDA’er die kritiek krijgt vanwege het toepassen van de coronaregels. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus moest diep door het stof toen was gebleken dat hij tijdens zijn huwelijksfeest zijn schoonmoeder had omhelsd en zich niet aan de 1,5 meterregels had gehouden.

Ook CDA-minister van Defensie Ank Bijleveld kreeg kritiek nadat ze op kerstavond fysiek aanwezig was bij een kerkdienst. Collega Grapperhaus had daarvoor nog gezegd dat het ‘niet uit te leggen’ was als mensen ondanks corona naar de kerk zouden gaan.

Lekker in iedereens neus wrijven meneer Hoekstra. Dit is een dikke middelvinger naar alle Nederlanders die braaf luisteren naar de belachelijke maatregelen. Ja sporten is goed voor je, zo ook een knuffel en leuke dingen doen zoals schaatsen, maar pech voor ons dat het niet MAG😡 — Krista Boot (@KriszzyB) 18 februari 2021

Ook Forum voor Democratie weet wel raad met de scheve schaats van de CDA-voorman. ‘Heel fijn dat #Wopke lekker aan het sporten was en dat hij dat belangrijk vindt,’ schrijft FvD op Twitter. ‘Jammer dat zijn partij het voor gewone Nederlanders onmogelijk maakt om nog te sporten.’

Binnen de regels

De directeur van Thialf zegt tegen de Leeuwarder Courant dat het bedrijfsbezoek van Hoekstra wel binnen de regels past. Bovendien zouden de coronamaatregelen, zoals de anderhalve meter afstand, in acht zijn genomen

SP-Kamerlid Renske Leijten is desondanks kritisch. ‘Blijven sporten is prima boodschap en past Hoekstra goed,’ twittert zij. ‘Maar dit is een uitzondering die je niet zou moeten uitbaten.”

Volgens de Leeuwarder Courant deed Hoekstra Heerenveen aan vanwege twee campagnebezoeken, die later op de dag waren in Drachten en Groningen. Hij stapte rond het middaguur in sportkleding uit de dienstauto en vertrok anderhalf uur later in kostuum, aldus de krant.

Sven Kramer had een rustdag. De mannen spraken na hun gezamenlijke rondjes af dat ze elkaar nog eens opzoeken om over de toekomst van de top- en breedtesport te praten.