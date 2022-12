Hoekstra noemt rapport over zijn ministerie buitengewoon pijnlijk en heeft geen begrip voor ‘grapjes’

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra: ‘Die stuitende voorbeelden, daar is voor mij geen twijfel over: zero tolerance. ‘ Beeld ANP

De minister was maandag in Brussel, maar de komende dagen gaat hij in Den Haag in gesprek met ambtenaren met een biculturele achtergrond. Om hen een luisterend oor te bieden, maar ook omdat hij wil laten zien dat het niet alleen de ambtelijke top, maar ook de politieke top menens is.

Wat dacht u toen u het rapport las?

“Dat het zeer pijnlijk en zeer confronterend is. En: wat moet dit gedaan hebben voor mensen die dit is overkomen? Ik lees nu die pijnlijke voorbeelden, maar een deel van onze eigen mensen is het daadwerkelijk overkomen. En wij hebben ze als organisatie daartegen niet kunnen beschermen. Natuurlijk, sommige dingen zullen tijdens een-op-eensituaties zijn gebeurd, maar kennelijk is er ook geen corrigerend vermogen geweest op het moment dat er wel anderen bij waren. Op zo’n moment hoort iemand te zeggen: ho eens even, dit accepteren we niet.”

Waarom gebeurt dat niet?

“Ik ben ervan overtuigd dat het overgrote deel van de mensen niks liever wil dan hier wat aan doen. Als ministerie doen we al veel langer ons best om een werkgever te zijn die er voor iedereen is. Maar ondanks al die inspanningen kun je niet anders dan concluderen dat ons dit volstrekt onvoldoende gelukt is.”

Ambassadeurs die willen dat het lokale personeel gaat staan als zij de kamer binnenkomen, is dat nog van deze tijd?

“Nee. En zo staan er wel meer voorbeelden in waarvan je kunt zeggen dat het niet meer van deze tijd is. Maar er staan ook voorvallen in waarvan glashelder is dat ze van A tot Z niet door de beugel kunnen. Daar was ik aanzienlijk bozer over.”

Soms is een opmerking grappig bedoeld, kunt u daar geen begrip voor opbrengen?

“Als ik dit rapport lees eerlijk gezegd niet. Ik kan alleen maar denken: buitengewoon pijnlijk. Ik lees zeer afkeurenswaardige voorbeelden die op geen enkele manier goed te praten zijn. En ik ben ervan overtuigd dat 99,9 procent van onze mensen dit ook niet wil.”

En die complimentjes aan collega’s over hun goede Nederlands?

“Het is prima als je op een ambassade een lokaal ingehuurde kracht complimenteert met het goede Nederlands dat hij of zij in twee jaar heeft geleerd. Het is niet oké als je het Nederlands prijst van een Nederlander die hier gewoon geboren is. Mijn grootmoeder zei altijd dat mensen het feilloos aanvoelen of je ze voor 90 procent respecteert, voor 99 procent of voor de volle 100 procent.”

Zo’n ambtenaar zal misschien denken: ik bedoel het toch goed?

“Je kunt onderscheid maken tussen dingen die gewoon niet kunnen en dingen die misschien in de categorie onbeholpen vallen. Maar met beide moeten we aan de gang. Die stuitende voorbeelden, daar is voor mij geen twijfel over: zero tolerance. We moeten mensen duidelijk maken dat ze het niet in hun hoofd moeten halen om zulke dingen te doen. En dat als je zelf zoiets ziet gebeuren, je aan de bel moet trekken. Dat tweede, zo’n onbeholpen opmerking: dat vraagt om bewustwording. Wat dit onderzoek nu juist zo duidelijk laat zien is dat ongeacht met welke intenties je iets doet, je je toch echt moet afvragen hoe dat bij een ander overkomt.”

Verschilt uw ministerie met andere ministeries, denkt u, of komt dit naar buiten omdat Buitenlandse Zaken om een onderzoek heeft gevraagd?

“Dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat maakt voor mijn ministerie niet uit: er moet wat aan gebeuren.”

Wat gaat u doen?

“Het rapport geeft aanbevelingen en die nemen we allemaal over. Die gaan over cultuur en over procedures. Het eerste is dat we veel explicieter met elkaar in gesprek gaan, zodat mensen zich hiervan bewust worden en zich ook gelegitimeerd voelen om elkaar erop aan te spreken. Dat moet op alle niveaus. Dat zeggen niet alleen de onderzoekers, dat vragen ook de mensen die aan het woord komen. Het tweede is: onze procedures voor meldingen moeten beter. Want dat mensen de stap naar de vertrouwenspersoon niet hebben genomen dat zegt iets. Als het een keer misgaat moeten mensen weten dat ze het kunnen melden en dat het ministerie er dan iets mee doet. Het derde is breder naar onze procedures kijken bij werving en selectie en beoordelingen. Onbedoeld zullen dingen gebeuren die mensen toch echt als onrechtvaardig ervaren. En dit rapport laat zien dat ze gelijk hebben.”

Wanneer is zo’n cultuurverandering klaar?

“Als je wilt werken aan volstrekte gelijkwaardigheid, dan is het nooit af. Maar het is artikel 1 van onze grondwet! Volstrekte gelijkwaardigheid, tussen man en vrouw, tussen mensen van verschillende huidskleur, van verschillende geaardheid. Dat vraagt onderhoud van ons allemaal.”