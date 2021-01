Hoekstra haalt uit naar Rutte: ‘Gebroken belofte is erfenis van tien jaar VVD’

Demissionair minister Wopke Hoekstra Beeld ANP

Daarom is ‘verandering nodig’, zei lijsttrekker Hoekstra in zijn toespraak vanuit een oud Philipsgebouw in Eindhoven. “De VVD kan niet de verandering brengen die nodig is, ze willen rafelrandjes bijknippen, maar dat is niet genoeg. Het roer moet om,” zei de demissionair minister van financiën.

“Het ontbreekt aan visie. We kregen jarenlang de boodschap dat het vanzelf goed komt, als we allemaal maar zoveel mogelijk ons eigenbelang najagen. Het is een recept voor individualisme en egoïsme. Het heeft geleid tot een winner takes all-economie en een overheid die haar eigen burgers is gaan wantrouwen. Die gebroken belofte treft de middenklasse het hardst. De agent op straat, de leraar voor de klas, de mensen in de zorg. De bouwvakker, de kleine ondernemer en de winkelier op de hoek.”

Het is een vroege en felle start voor de kandidaat die onlangs nog zei pas ‘de laatste twee, drie weken’ echt campagne te gaan voeren. Eerder zou niet gepast zijn, gezien de gigantische coronacrisis. De aanval op de VVD is strategisch geen verrassing: de VVD ligt in de peilingen mijlenver voor de rest met gemiddeld 41 tot 45 virtuele zetels. De PVV (18-22) en CDA (16-20 zetels) volgen op afstand.

De Jonge

Hoekstra werd vorige maand lijsttrekker nadat Hugo de Jonge was teruggetreden. De Jonge vond dat de aanpak van de coronacrisis als minister van Volksgezondheid niet samenging met het lijsttrekkerschap, voor Hoekstra ligt dat nu anders. Eerder weigerde hij zich nog te mengen in de strijd om het lijsttrekkerschap (‘ik ben meer bestuurder dan politicus’) maar toen het partijbestuur in december opnieuw aanklopte kon hij - tijdens de heftige coronacrisis en met een partij in leiderschapsnood - geen nee meer zeggen.

Met Hoekstra als aanvoerder lijkt het CDA de koers weer wat naar rechts te verleggen. Het verkiezingsprogramma stamde nog uit het tijdperk-De Jonge, maar is op punten daarna al wat gewijzigd. De verhoging van het minimumloon is bijvoorbeeld geschrapt, winstuitkeringen in de zorg zijn niet meer absoluut taboe, het ‘kopen van seks’ hoeft ook niet meer strafbaar te worden. Regeren met de PVV ziet Hoekstra niet gebeuren, zei hij eerder.