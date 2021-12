Hoekstra: ‘Anti-coronapolitici spelen met levens’

Wopke Hoekstra vrijdagavond na afloop van een formatiegesprek Beeld ANP

Zonder namen te noemen had Hoekstra het onder andere over Forum voor Democratie, waarvan leider Thierry Baudet zijn achterban oproept om zich niet te laten inenten. “Ik heb grote moeite met de politici die het vergroten van de chaos als politiek verdienmodel gebruiken,” zei Hoekstra. “Politici die ronkende verhalen vertellen dat covid een griepje is, dat vaccineren overbodig of zelfs gevaarlijk is. Het zijn politieke relschoppers, met een pijnlijk gebrek aan respect voor het leven van de ander.’’

Volgens Hoekstra overschreeuwt ‘een klein deel van Nederland de grote meerderheid. “Als je naar het nieuws van de afgelopen weken kijkt, dan lijkt het soms wel alsof we in een oorlogsgebied leven. Hooligans die, vermomd als demonstranten, er alleen maar op uit zijn om de politie in het nauw te brengen en rel te schoppen.’’ Volgens hem bestaat Nederland ‘voor het overgrote deel’ uit mensen die balen van de coronamaatregelen maar zich er wel netjes aan houden.

2G-beleid

Eerder verzette ook CDA-minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zich al fel tegen FVD-leider Baudet. Tijdens debatten keert hij hem demonstratief de rug toe. Toch is niet iedereen binnen het CDA het eens met het coronabeleid van De Jonge. Een deel van de leden riep tijdens het congres de partijtop op om niet in te stemmen met 2G (waarbij mensen in de horeca en bij concerten geweigerd kunnen worden als ze niet zijn ingeënt). Die resolutie kreeg uiteindelijk niet genoeg steun.

Oud-staatssecretaris Mona Keijzer is fel tegenstander van 2G én het huidige 3G (waarbij ook toegang wordt verleend aan ongevaccineerden na een negatieve test) op de werkvloer. Zij mengde zich in de discussie tussen leden en de partijtop. “Ik heb nog nooit zo vaak het woord gevoerd tijdens een congres, maar dit gaat mij enorm aan het hart,” zei ze tijdens het gesprek. Keijzer werd wegens haar kritiek op de coronapas ontslagen als staatssecretaris. Met de toegangsbewijzen ‘hameren we alles kapot, behalve het virus’, vindt de voormalig bewindsvrouw.