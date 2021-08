Hoe zit het nou met de grenscontroles? Vijf vragen en antwoorden

Beeld Getty Images

Wat verandert er vanaf zondag 8 augustus?

Dan voert Nederland extra reisbeperkingen in voor iedereen die uit ‘geel gebied’ naar Nederland reist: zij moeten een vaccinatie- of herstelbewijs of een negatieve test laten zien. Gele landen zijn onder andere België, Frankrijk, Denemarken, Griekenland, Kroatië, Portugal en Spanje. Om te zorgen dat die regels ook worden nageleefd door reizigers die met de auto de grens over steken, zal de Koninklijke Marechaussee grenscontroles uitvoeren.

Voor mensen die Nederland uitrijden verandert er vooralsnog niks: zowel België als Duitsland hadden namelijk al inreisbeperkingen voor Nederlanders, evenals Frankrijk. Daar worden dezelfde eisen gesteld aan het coronabewijs. Voor België gelden deze beperkingen niet als je minder dan 48 uur in het land blijft, en voor Duitsland niet als je alleen op doorreis bent, zonder overnachting. In Frankrijk geldt dat alle reizigers – óók op doorreis – een vaccinatie- of herstelbewijs of een negatieve test moeten laten zien.

Voor Duitsland geldt overigens dat als je niet gevaccineerd bent en wél een negatieve test overhandigt, je alsnog in quarantaine moet na aankomst – tenzij je een bezoek van minder dan 24 uur gepland hebt, of een bezoek van maximaal 3 dagen aan naasten.

Waar kan ik gecontroleerd worden?

De Nederlandse controles zullen alleen plaatsvinden op de Belgisch-Nederlandse grens; de oostgrens blijft ongemoeid. De meeste gele landen liggen namelijk in het westen. Onder meer Duitsland, Oostenrijk en Italië kleuren groen.

De marechaussee wil niet aankondigen waar ze precies zullen staan en waar; dan zou iedereen de controles vermijden. De controles zullen steekproefsgewijs plaatsvinden op snelwegen en provinciale wegen. Er worden speciale mobiele teams opgesteld, die telkens op een andere plek komen te staan.

Duitsland en België voeren eveneens steekproefsgewijs controles uit op de grens, net als Frankrijk. De Belgische politie heeft afgelopen maand al meer dan honderd boetes uitgedeeld. En in het eerste weekend van augustus voerde de Duitse politie grootschalige controles uit bij de Waldseite-Süd, de parkeerplaats langs de A30 richting Osnabrück. Wat bleek: de meeste mensen hielden zich gewoon aan de regels. Op 12 juli kondigde president Macron aan dat de grenscontroles verscherpt zouden worden, nadat uit de ervaringen van veel vakantiegangers bleek dat de meeste mensen moeiteloos konden doorrijden.

Wanneer word ik beboet?

Wie Nederland inreist, moet een geldig coronabewijs laten zien. Dat is een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs, of een testbewijs: een PCR-test mag maximaal 48 uur oud zijn, een antigeen-test maximaal 24 uur oud. Deze regels gelden voor iedereen vanaf 12 jaar. Heb je geen coronabewijs, en wel de pech om gecontroleerd te worden? Dan krijg je een boete van 95 euro. Het is niet mogelijk om ter plekke toch nog een test af te nemen; je krijgt direct de boete. Daarna mag je wel doorrijden.

In België en Duitsland liggen de boetes een stuk hoger: in België worden boetes ter hoogte van 250 euro uitgedeeld; in Duitsland kan het oplopen tot 300 euro.

Mijn test blijkt positief. Wat moet ik doen?

Mensen die positief testen in het buitenland, mogen niet terugreizen naar Nederland. Doe je dat toch, en word je gecontroleerd? Dan word je weliswaar niet teruggestuurd, maar je krijgt wel een boete. Het is de bedoeling dat je daar in quarantaine gaat en de lokale adviezen opvolgt: de regels kunnen afwijken van de Nederlandse regels. Neem wel contact op met de GGD in jouw woonplaats.

Uitgeziekt? Dan kan je in alle EU-landen een herstelbewijs krijgen: een positieve PCR-test, afgenomen in de EU, van minimaal 11 en maximaal 180 dagen oud. Daarnaast moet je maximaal 24 uur voor aankomst bij de grens een negatieve sneltest laten afnemen – géén zelftest.

Het kan zijn dat je positief blijft testen op corona terwijl de klachten weg zijn en je niet meer besmettelijk bent. In dat geval moet je een artsenverklaring opvragen in het Nederland, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Spaans, en deze laten zien bij een controle.

Hoe kom ik aan een coronabewijs en gaat dat me geld kosten?

Als je volledig gevaccineerd bent tegen het coronavirus óf van het virus bent hersteld, moet je dat bewijzen. De makkelijkste manier om aan een vaccinatie- of herstelbewijs te komen is via de CoronaCheck-app. De app is geldig in alle EU-landen. Wie geen app heeft, kan het bewijs uitprinten via de website coronacheck.nl.

Wie vanuit Nederland op vakantie wil, mag een gratis test laten doen bij de GGD. Als je vanuit het buitenland de grens oversteekt, zul je daar een test moeten plannen. Hoe makkelijk dat gaat en hoeveel het mag kosten, verschilt erg per land en regio. In Italië bijvoorbeeld, is op elke hoek van de straat een coronasneltest mogelijk, dat mogen apotheken namelijk afnemen en kost dat tussen de 20 en 30 euro. In Duitsland liggen de kosten hoger; hoe makkelijk het gaat, verschilt per deelstaat. PCR-testen zijn overal een stuk duurder dan antigeen-testen.