Hoe Yavuz O. openlijk chatte over moorden: ‘Rutte en koninklijke familie mogen kogels vreten’

De politie heeft afgelopen zomer de 22-jarige Amsterdammer Yavuz O. gearresteerd voor het beramen van een moordaanslag op demissionair premier Rutte. Beeld ANP

‘Ik heb besloten de oude wereld te vernietigen, ik ga de stichter zijn van een blinkende nieuwe. Met jullie erbij.’ Die nogal ambitieuze inzet plaatst de Amsterdammer Yavuz O. (nu 22) op 9 december vorig jaar om tien voor elf ’s avonds op chatapp Telegram. ‘We gaan langzamerhand naar een serieuze organisatie, ik ga meer serieuze mannen regelen,’ schrijft hij ook. En: ‘Ik denk dat we serieuze mensen nodig hebben om te shooten, snap je.’

De plannen van O., die steeds radicaler worden, zijn ook nu nog open en bloot te lezen in de obscure, maar openbare Telegramgroep Vrijheid Zonder Uniform. De teksten geven een ontluisterende inkijk in het gevaarlijke deel van de coronaoppositie die het afgelopen jaar in Nederland is ontstaan. Waar criminelen gecodeerde telefoons gebruiken om hun plannen te bespreken en jihadisten pas tegen de lamp lopen door undercoveracties, bespreken de radicale corona-activisten hun moordplannen op politici in openbare kanalen. De politie hoefde alleen maar op print te drukken voor een belastend dossier.

Telegramberichten van Yavuz O. Beeld Telegram

De groep Vrijheid Zonder Uniform is op 9 december vorig jaar aangemaakt, er zitten dan nog maar drie personen in. Ze kennen elkaar al uit andere Telegramgroepen zo lijkt het. Mogelijk uit de beruchte complotgroep Bataafse Republiek van Micha Kat.

Ze schrijven stuk voor stuk onder een alias. Yavuz O. noemt zich Liber8 (‘Bevrijd’) en heeft als profielfoto een afbeelding van mensen die hun vuisten opsteken op een bloedrode achtergrond. Wat hij en de dan andere twee deelnemers aan de chat gemeen hebben is een grote afkeer van de Nederlandse overheid en de coronamaatregelen van het kabinet. ‘Ik heb school stopgezet door al die kutregels,’ schrijft Vrijheid. Liber8 meldt: ‘Wat zijn onze doelen? Claimen wat van ons afgepakt is.’

De omvang van de chatgroep fluctueert. De drie leden van het eerste uur overleggen hoe ze hun groep het beste kunnen organiseren: in aparte cellen. Liber8: ‘Besef dat we echt door kunnen groeien. Net als dat de illuminatie nu de wereld in bedwang heeft. In het begin waren ze ook maar met 5 man ofzo.’ Ze willen ook fysiek bij elkaar komen. Vrijheid: ‘Komen jullie ook uit Damsco? (Amsterdam).’ Liber8: ‘Ja, man, West Side. Ze noemen me ook wel de gekste Turk.’

Een nieuwe deelnemer brengt complottheorieën mee. Hij vermoedt dat coronavaccins chips bevatten. ‘Wellicht wordt het pas een paar jaar later via nanotechnologie op afstand geactiveerd op het 5G-grid. Intussen moeten wij als vrijheidsstrijder al wat geregeld hebben hé?’ schrijft Grimoire le Grande, een verwijzing naar een boek over zwarte magie en demonen.

Telegramberichten van Yavuz O. Beeld Telegram

Shooten

Liber8, oftewel Yavuz O., lijkt het meest radicale groepslid. Hij schrijft over het vermoorden van Rutte en andere politici. Op 12 december typt hij: ‘Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? gwn vanuit een auto. Raam open, gun naar buiten. en knallen maar.’

In mei praat hij daar nog steeds over: ‘We moeten echt een keer dat parlement keer bestormen en met dodelijk geweld die zooi opruimen.’ Een dag later: ‘Ik zoek geen demonstranten, ik zoek revolutionaren. Shooters/hitters/gewapend/geweld. Alles toegestaan.’ En: ‘Ook de hele koninklijke familie mogen kogels vreten.’

Ook een ander lid, wiens accountnaam niet meer te herleiden is, doet mee: ‘Ik ga nog ff dat martelaarplan verduidelijken met details en hoe het uitgevoerd zou moeten worden. Het concept op papier zetten. Papier is gelukkig niet te traceren.’

Zo nu en dan maakt iemand zich zorgen of de politie niet meeleest, maar dat zorgt niet voor terughoudendheid.

Stoute dingen

Eind juli slaat plots de ongerustheid toe in de chatgroep. Normaal is Liber8 dagelijks uren online, nu heeft hij al dagen niets meer van zich laten horen. ‘Hij is op die missie. Stoute dingen,’ schrijft een lid. Een ander: ‘Ik wil het pas na afloop weten.’

Die afloop werd woensdag bekend. Toen bleek dat de politie Yavuz O. heeft opgepakt en dat hij volgende week voor het eerst voor de rechter moet komen. De verdenking is het voorbereiden van een aanslag. Justitie stelt dat hij actief op zoek was naar een wapen (een Glock) en ook offline met mensen afsprak om zijn plannen te bespreken.

Over Liber8 zelf is vooralsnog niet meer bekend dan dat hij een 22-jarige Amsterdammer van Turkse afkomst is. Hij was voor het laatst online op 16 juli om 13.29 uur. Niet veel later zal de politie hem hebben opgepakt.