Hoe verslaat de Russische tv de oorlog? ‘Hij zegt dat Oekraïners dit zelf doen’

Yulia Polyanskaya kijkt naar de staatstelevisie. Beeld Marco De Swart

Kijken naar het nieuws van de Russische staatszenders Perviy Kanal 1 en Rossiya 1 is een reis door parallelle wereld. Die draait hoofdzakelijk om twee recentelijk door Vladimir Poetin erkende ministaatjes: de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Loehansk. Bewoners van die provincies, in het oosten van Oekraïne, vullen de uitzendingen en spreken over het begin van de lente. Niet in de meteorologische zin maar als een nieuw begin waar ze zo naar hebben uitgekeken.

Verlost zijn ze van de lange winter van de Oekraïense terreur, van Oekraïense nazi’s, zeggen ze, van Oekraïense dwingelanden die hun kinderen verbieden hun eigen taal (Russisch) te spreken. Sinds 2014 - toen Vladimir Poetin de Krim annexeerde en de milities in delen van de regio Donbas is gaan steunen - gingen de Oekraïners tekeer en leefden ze in een hel. En de wereld keek de andere kant op. Goddank is de ‘lentekoning’ gekomen om Donetsk en Loehansk te beschermen.

Yulia Polyanskaya (23) volgt het maar heeft de Russische staatsnetten al lang opgegeven. Zij en ook haar ouders in Rusland vertrouwen op andere nieuwsbronnen. Op zenders die een oorlog een oorlog durven noemen. De Russische moet voorzichtig zijn met haar uitlatingen, zegt ze. Woorden als ‘oorlog’ en ‘aanval’ zijn taboe en niks zal ze zeggen over de anti-oorlogsprotesten in vele Russische steden.

Die demonstraties benoemen kan een strafbaar feit worden in Rusland, ze kan er er last mee krijgen als ze weer teruggaat. Net zoveel last als tien Russische media die deze week door staatstoezichthouder Roskomnadzor boetes van vijf miljoen roebel per overtreding werden aangezegd wegens het gebruik van ‘foute’ terminologie en ‘vals nieuws’. De waarde van de roebel is weliswaar gekelderd, maar het is nog steeds een bedrag van ruim 40.000 euro. Veel geld voor een keertje ‘oorlog’ zeggen.

Polyanskaya maakt haar statement met een ketting om haar hals. ‘Foreign Agent’ staat daarop. Een subtiele verwijzing naar de diverse journalistieke- en en mensenrechtenorganisaties die het afgelopen jaar in Moskou moesten sluiten op beschuldiging agenten te zijn van buitenlandse mogendheden.

Kinderseries

We kijken samen tv. Ze heeft voor de zekerheid toch nog wat mensen gebeld om te weten wat wel en wat niet te zeggen. “Ik wil niemand in de problemen brengen,” zegt de Russische die journalistiek studeerde in Moskou en nu in Nederland werkt bij een groot mediabedrijf. Ze hoopt dat Spongebob en andere kinderseries van haar werkgever niet onder de boycot vallen. “Wat kunnen Russische kinderen hieraan doen?”

De liefde bracht haar naar Nederland ten tijde van corona. Nu is haar land in een oorlog verwikkeld die niet zo mag heten. We zappen langs de Russische staatskanalen. Een lange toespraak van de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov, president Poetin die kennelijk dichter bij de kroonprins van Abu Dhabi wil zitten dan bij zijn eigen ministers en generaals en verder non-stopreportages uit de ‘bevrijde’ volksrepublieken.

Opeens een ander beeld: een foto van een enorme explosie in het centrum Charkov. Toch nieuws over de oorlog in de rest van Oekraïne? “Hij zegt dat de Oekraïners dit zelf doen. Ze blazen hun eigen gebouwen op om Rusland later de schuld te geven,” vertaalt Julia verwijzend naar de presentator van het nieuws. ‘Hij’ zal even later zeggen dat Russische artillerie nooit op woonwijken schiet, maar wel dat Oekraïners hun kanonnen juist daar neerzetten. Bij voorkeur op speelplaatsen bij scholen. De sprong van Donetsk naar Charkov wordt voor de kijkers verder niet toegelicht.

Tweede Wereldoorlog

De referenties aan de Tweede Wereldoorlog zijn niet te tellen in de opeenvolgende nieuwsonderwerpen over de Donbas. Je hoeft geen Russisch te spreken om te begrijpen dat de Oekraïners daar terroristen, fascisten dan wel neonazi’s zijn. Polyanskaya ziet het haatzaaien met lede ogen aan. “Ik ben opgegroeid met het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. Elke 9de mei hadden we op school een parade en gingen we de veteranen bedanken. De oorlog was er altijd. In schoolboeken, in muziek en in liederen die allemaal zeggen dat oorlog het ergste is dat kan gebeuren. Dat we altijd dankbaar moeten zijn voor degenen die ons hebben gered en die ons een toekomst gaven zonder oorlog…”

Ze maakt de zin niet af. En zegt dan: “Deze week kreeg ik het gevoel dat mijn schooltijd heel hypocriet was. Nooit meer oorlog leerden ze ons, maar hier beginnen ze… een militair conflict.”

Nee, het valt haar niet mee deze beelden te zien, evenmin die van westerse media die tonen hoe hele wijken in puin worden geknald. Met vriendinnen maakte ze uitjes naar Kiev. “Ik had meer selfies van de stad moeten maken,” zegt ze bij wijze van wrange grap.

En nee, ze heeft nog geen vervelende reacties gekregen in Nederland. Eerder begrip. Zo van ‘niet jullie’, de Russen, doen dit, maar Poetin. De staatspropaganda (dezelfde die nu op de zender Rossiya 1 beweert dat ‘Oekraïne de aanval op Rusland heeft geopend om het Westen te pleasen’) heeft voor tweespalt gezorgd in menig Russische familie, weet ze. Een beetje zoals in Amerika ten tijde van Trump.

“We hebben geleerd daar niet op te reageren. Je wilt geen ruzies om politiek met mensen die je dierbaar zijn. Alleen nu is er een andere tweedeling. Het gaat er niet om of je links of rechts bent, maar of je militair ingrijpen steunt om Donetsk en Loehansk. Dat onderscheidt nu veel jongeren van de ouderen.”