Hoe ver zijn we met het vaccineren? En nog drie vragen over het prikken

Het kabinet zegt dat bijna iedere volwassene die dat wil half juli een eerste inenting met een coronavaccin zal hebben gehad en in de tweede helft van augustus een tweede. Hoe gaat dat in zijn werk?

1. Hoe gaat het met het vaccineren?

Zo’n 75 procent van alle volwassen Nederlanders heeft zeker één prik met een coronavaccin gehad, bijna 50 procent is volledig gevaccineerd. In totaal zijn naar schatting 17 miljoen prikken gezet. Volgens minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kan iedere 18-plusser die wil half juli zeker één keer zijn ingeënt en een maand later twee keer. Er wordt hoofdzakelijk geprikt met de vaccins van Pfizer en Moderna, waarvan twee doses nodig zijn die met een tussenpauze van zo’n vier tot vijf weken worden toegediend.

Al enige tijd is het punt bereikt dat iedereen boven de 18 jaar een prikafspraak kan maken via de website coronavaccinatie-afspraak.nl of telefonisch: 0800-7070. Dat laatste levert vaak een snellere afspraak op.

Het priktempo ligt al enige tijd rond ruim 200.000 vaccinaties per dag en op zo’n 1,5 miljoen prikken per week.

De huisartsen zijn begin mei gestart met de tweede vaccinatie voor met name 60- tot en met 64-jarigen. Vanwege achterstanden met de registratie zijn geen cijfers bekend over hoeveel van hen al zijn gevaccineerd. Van alle 65-plussers heeft zeker 92 procent een eerste prik gehad. Bij de groep 55-59-jarigen is dat 85 procent, bij 50-54 81 procent. Cijfers van de andere leeftijdscategorieën: 76 procent van de 45-49-jarigen heeft zeker één prik gehad, 72 procent van de 40-44-jarigen, 64 procent van de groep 35-39-jarigen, 55 procent van de groep 30-34 jaar, 47 procent van de 25-29-jarigen, 38 procent van de 20-24-jarigen en 29 procent van de groep 17-19-jarigen.

De meest kwetsbare groepen zijn minimaal één keer gevaccineerd: de mensen boven de 60 en een aantal medische ‘hoogrisicogroepen’. Dat geldt nu ook voor het overgrote deel van de vijftigers. Deze maand moeten ook alle veertigers en dertigers volgen. En van de twintigers komen de jongsten samen met 18- en 19-jarigen vermoedelijk vóór half juli aan bod.

Dan zou half juli twee derde van de mensen die in aanmerking komen voor vaccinatie volledig moeten zijn beschermd. De rest zou in ieder geval één prik moeten hebben gehad.

2. Wat gebeurt er met minderjarigen?

Inmiddels komen alle 12 tot en met 17-jarigen in aanmerking. Het is de bedoeling dat ze vóór het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik kunnen krijgen. In de eerste schoolmaand moeten ze ook een tweede prik kunnen krijgen. Ook hier gaat het van oud naar jong. Kinderen vanaf geboortejaar 2006 kunnen een afspraak maken.

3. Waar moet ik heen voor een prik?

De meeste mensen kunnen nu terecht op een GGD-priklocatie. In Amsterdam zijn dat de RAI in Zuid, Sportcentrum Caland in Osdorp, de voormalige Scheepsbouwloods aan het NDSM-Plein in Noord en Afas Live (Zuidoost). Verspreid over het land zijn er inmiddels meer dan tachtig priklocaties van de GGD. Gezonde mensen onder de 60 vallen onder de GGD of huisarts. De groep 18-60-jarigen met medische indicatie is uitgenodigd via de huisarts voor een prik op een GGD-locatie.

4. Welke vaccins zijn er?

Tot nu toe zijn de vaccins van Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen goedgekeurd. Vanwege tegenvallende leveranties van Janssen en AstraZeneca was het Pfizervaccin al het meest gebruikt in Nederland. Dat is nog versterkt vanwege uiterst zeldzame, maar mogelijk ernstige bijwerkingen bij AstraZeneca en Janssen. Wie dat wil kan vragen om vaccinatie met Janssen. Hiervoor is een apart telefoonnummer: 0800-1295. Voordeel van Janssen is dat dit het enige vaccin is dat al na één prik volledige bescherming biedt. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor mensen die volledig gevaccineerd op vakantie willen.