Hoe veilig is de langverwachte corona-app? En nog vijf andere vragen

Beeld Rob Engelaar

Wat doet de app?

De CoronaMelder-app is een ‘extra’ middel om besmette personen op te sporen, aldus het ministerie. GGD’s willen zo snel mogelijk patiënten zien op te sporen, om zo nieuwe uitbraken te voorkomen. De app moet daarbij helpen. Als gebruikers van de app besmet blijken, kunnen ze dat in de app melden. Die slaat dan alarm bij iedereen die met zijn mobiele telefoon in de buurt is geweest. Dat gaat via bluetooth, waarmee telefoons die bij elkaar in de buurt zijn geweest dat doorgeven door unieke codes uit te wisselen. Volgens minister De Jonge is het deel van de ‘dijk’ die een eventuele tweede golf in het najaar tegen moet houden’. “Met CoronaMelder bied ik mensen een digitaal middel om zichzelf en daarmee ook anderen te beschermen tegen verspreiding van het virus.”

Hoe veilig is dat systeem?

Dat was het voornaamste punt van kritiek aanvankelijk: hoe kun je zoiets veilig maken met behoud van privacy? Tal van techbedrijven hebben daarom meegekeken met het ministerie hoe dat het beste te doen was. Via bluetooth worden geen persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen, evenmin de plekken waar iemand is geweest. Alleen dát je in de buurt bent geweest van een besmet persoon wordt doorgegeven. Niet wie, waar of wanneer. De Autoriteit Persoonsgegevens bestudeert dat momenteel overigens nog wel. Dat onderzoek laat nog twee tot drie weken op zich wachten. De app zou vanaf 17 augustus in de appstores moeten ‘liggen’, op 1 september wil het kabinet de applicatie het liefst in werking stellen.

Hoe efficiënt gaat dit zijn?

Dat is nog maar de vraag. Allereerst kan iemand die besmet is geraakt met het virus ervoor kiezen om dit niet te melden in de app. Dan wordt dus ook geen alarm geslagen bij mensen bij wie deze persoon in de buurt is geweest. Andersom kan ook: iemand kan moedwillig een nep-besmetting melden. Dat is omdat het gebruik volledig vrijwillig moet blijven, ook na installatie van de app op iemands telefoon. Verder zal moeten blijken hoe vaak de app alarm slaat. Gebeurt dat ook als iemand in een naburig pand is geweest, maar je deze persoon niet echt zag, of niet in dezelfde ruimte bent geweest? Iemand moet namelijk de afgelopen twee weken ervoor minimaal 15 minuten op minder dan 1,5 meter zijn geweest, wil er alarm nodig zijn, volgens het ministerie. Maar hoe gevoelig is de app afgesteld? Uit de testen blijkt dat de betrouwbaarheid op ongeveer 73 procent uitkwam. En het is natuurlijk de vraag hoeveel mensen gebruik zullen maken van de app. Het ministerie ziet liefst de helft van alle Nederlanders de app gebruiken. Of die aantallen worden gehaald, is de vraag.

De app wordt dus niet verplicht?

Zeker niet. Sterker nog: het gebruik ervan afdwingen (bijvoorbeeld als werkgever) wordt zelfs verboden. Datzelfde geldt voor winkels en openbaar vervoerbedrijven: niemand mag geweigerd worden bij een deur omdat hij of zij de app niet op zijn of haar telefoon heeft staan.

Wie zitten er achter deze app?

De weg naar de app is een lange, vol met hobbels. Het ontwikkelen van de app faalde half april hopeloos. Minister De Jonge belegde een weekend lang een appathon met bedrijven, maar dit proces leverde vooral heel veel voorbeelden op van hoe het niet moest. Veel van de techniek is overigens in handen gesteld van Google en Apple, die dit deel aandroegen. Punt is natuurlijk wel dat op die manier de afhankelijkheid van die techreuzen is gegroeid. Evenwel staat de overheid garant voor de waarborgen, zoals de privacy. Daarvoor wordt een aparte wet gemaakt die nog door de Eerste en Tweede Kamer moet.

Hoe zijn de ervaringen in andere landen met zulke apps?

Goed is een groot woord. Er zijn wereldwijd zo’n 50 soortgelijke apps beschikbaar. In naburige landen waar de app is gelanceerd, sluiten niet al te veel mensen zich aan. In Oostenrijk gaat het bijvoorbeeld om 8,8 procent van de bevolking, in Frankrijk om 2,9 en Italië om 3,6 procent. Dat vertaalt zich ook naar het aantal keren dat alarm werd geslagen. De 1,9 miljoen gebruikers in Frankrijk leverden 14 waarschuwingen van besmettingen op. Nog een complicatie: de app werkt alleen in je thuisland. Dus tijdens een buitenlandse vakantie, is deze nutteloos.