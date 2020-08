Hoe serieus is al dat dreigen met steken en schieten? Drillrap voor dummies

Still uit videoclip RS x RK x LOWKEY - PRESSURE. Beeld YouTube

Is drillrap hetzelfde als gangstarap?

Nee, een mus is een vogel, maar een vogel is geen mus. Drillrap is een subgenre van gangstarap, het agressieve kleine broertje.

Wat is gangstarap dan?

Gangstarap ontstond halverwege de jaren tachtig in de Amerikaanse getto’s. Straatjongeren bezongen hun leven in gangs vol geweld en drugs en verheerlijkten snel verdiend geld en vrouwenbillen. Aanjagers waren rappers van de westkust zoals Ice-T en de groep N.W.A., voluit Niggaz Wit Attitudes. Hun nummer Fuck Tha Police over politiegeweld kwam twee maanden geleden, tijdens de demonstraties na de dood van George Floyd, terug in de Amerikaanse hitlijst.

Na de opkomst van rivaliserende rappers uit de oostkust zoals The Notorious B.I.G, P. Diddy en 50 Cent werd gangstarap alleen nog maar populairder. In de jaren negentig was er geen lucratiever subgenre in de hiphop dan gangstarap.

En wat is het verschil met drillrap?

In het algemeen: in gangstarap wordt geweld bezongen, in drillrap wordt concreet met geweld gedreigd. Drill staat voor het doorboren met kogels, ofwel het geluid van automatische wapens.

In een rap wordt een rivaliserende groep, vaak met naam en toenaam, met de blik in de camera beledigd en bedreigd. Er worden schietgebaren gemaakt en gezwaaid met messen, dolken, slagersbijlen en machetes. De raps gaan over een shank of rambo (messen) die ze in het lijf van die voorman uit de rivaliserende groep zullen drijven, of over die lafaard die blijft hiden in de flats.

Om het ingewikkeld te maken: in feite was de vete tussen gangstarappers van de Eastcoast en Westcoast in de jaren negentig al pure drillrap, met beschuldigingen en bedreigingen over en weer, en uiteindelijk met de moord op 2Pac (Westcoast) in 1996 en The Notorious B.I.G. (Eastcoast) een jaar later. Alleen heette het toen nog niet zo.

Wanneer ontstond drillrap?

Rond 2010, in de beruchte wijk South Side in Chicago. In clips zwaaiden rappers met vuurwapens die in de Verenigde Staten nu eenmaal ruim voorhanden zijn. Het fenomeen waaide al snel over naar Engeland, eerst naar Londen. Daar schermden de veelal jonge rappers vooral met messen, omdat het in Europa lastiger is om aan een wapen te komen. Rond 2018 doken drillraps voor het eerst in Nederland op. In die clips zijn ook wapens te zien, maar het is niet duidelijk of die echt zijn.

Is zulke muziek niet gewoon onderdeel van de jeugdcultuur?

Jongens die stoer doen – het is van alle tijden. De teksten gaan over vuurwapens, blokken (cocaïne), saaf (geld), over het maken van een grote klapper, of over overvallen en inbreken. Een rapper die zijn enkelband toont. Ook gaat het voortdurend over het neerschieten of -steken van rivalen en matties die in de gevangenis zitten en nodig vrij moeten komen. Het is muziek voor de liefhebber, maar het is nog altijd gewoon muziek.

Ongemakkelijk wordt het wanneer (heel) jonge jongens met messen de straat opgaan, omdat ze het idee hebben zichzelf op die manier te moeten bewijzen. In Zuidoost heeft de politie bijvoorbeeld al tien- tot twaalfjarigen met kapmessen aangetroffen.

Wat is de aantrekkingskracht?

Alles wat ouders vol afgrijzen aanzien, heeft extra aantrekkingskracht voor de jeugd, dat was al zo bij de bewegende heupen van Elvis Presley. Drillrap, en ook gangstarap, zijn zeker niet alleen populair bij jongens die al met één been in de criminaliteit staan. In Amerika is de bevoorrechte middenklasse zelfs goed voor driekwart van de verkoop van gangstarap. Bevoorrechte, blanke jongeren voelen zich aangetrokken door de romantiek van de zelfkant, het leven in buurten waar ze zelf niet doorheen durven te lopen. Drillrap is voor deze jeugd wat The Godfather voor hun ouders was.

Wie zijn de grootste spelers in Nederland?

Nummers van 73 De Pijp halen honderdduizenden tot meer dan een miljoen streams op Spotify. Maar ze leggen het af tegen de Rotterdamse Qlis & Blacka met meer dan twee miljoen streams per nummer, die overigens niet altijd drillrappen, maar ook goedbedoeld advies geven: ‘Blijf thuis, corona/Pas op voor oma.’

De concurrentie tussen deze twee groepen is inmiddels stevig uit de hand gelopen. Het begon met dreigementen en filmpjes waarin te zien hoe ze op straat plasten op het terrein van de ander. Blacka deed een oproep op zijn Instagram: ‘Jullie zijn hun fans toch zeg tegen hun kom ergens midden van Amsterdam en Rotterdam meeten dan gaan we die beef daar regelen in 1x.’ Op social media kwam een filmpje waarin leden van Blacka 24 klappen uitdeelden aan een man die bij 73 De Pijp hoorde. Een dag later troffen de groepen 24 en 73 elkaar op neutraal terrein, in Scheveningen. Bij de pier werd de 19-jarige Rotterdammer ‘Chuchu’ doodgestoken. 73 De Pijp houdt sindsdien rekening met represailles.

Hoe ziet de Amsterdamse scene eruit?

De drillrappers formeren zich, net als straatbendes, in wijken. In Amsterdam zijn dat er meerdere grote groepen in de Bijlmer, een in West en een in Zuid.

Bijlmer:

Vensterpolder, ofwel Zone 2.

Op 3 september schokte de dood van de pas 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam de stad. Hij was frontman ‘RS’ of ‘TrappyDemon’ van drillcrew FOG uit Venserpolder. FOG staat voor Fully Op Gevaar. In de hal van Bijlmerflat Florijn kregen hij en zijn vrienden het aan de stok met twee jongens van de rivaliserende groep KSB uit de K-buurt. In een gevecht met kapmessen stak de 18-jarige Alexio F. – met een geschat IQ van 69 – hem volgens justitie met een mes in zijn nek. Het gevecht ging nog even door tot Grootfaam ineenzakte. Hij overleed in het ziekenhuis.

K-buurt

KSB staat voor Kikkensteinbende, vernoemd naar de flat Kikkenstein. Frontman KarmaK is naar verluidt ondergedoken na de steekpartij met FOG. De oudere broer van KarmaK werd vier jaar geleden vlakbij het AMC doodgeschoten met een pistoolmitrailleur. Twee andere leden, Wouter22 en GreyK, zijn gearresteerd. Ze worden verdacht van het doodsteken van Grootfaam.

Holendrecht, Zone6

Rapper Danzel S., ofwel Bigidagoe, werd afgelopen dinsdag neergeschoten in de Vechtstraat. Hij overleefde. Zijn rapformatie Zone6 staat al maanden centraal in grof geweld.

Bigidagoe maakte een clip over het stigmatiseren van hem en zijn vrienden, Ze willen ons niet goed zien: ‘We mogen geen money/ mogen geen stacks (stapels geld)/ we mogen geen waggie (auto)/of een rolex.’ Tijdens het refrein (Ze willen ons niet goed zien) komen krantenartikelen voorbij over de arrestatie van rapper JoeyAK.

JoeyAK, de artiestennaam van Joël H, is de frontman van Zone 6. Sleutelfiguren van die rapformatie worden gelinkt aan internationale drugshandel. Dat geldt ook voor de acht jonge mannen die in april met 4200 kilo cocaïne zijn gepakt in de haven van Antwerpen.

JoeyAK zit momenteel vast omdat hij een moeder en haar kinderen van 3 en 7 zou hebben ontvoerd, haar met kokend water zou hebben overgoten en met een vuurwapen tegen het hoofd zou hebben geslagen. JoeyAK zou haar ervan verdacht hebben dat ze een fors geldbedrag zou hebben gestolen dat hij in bewaring had gegeven aan een vriendin in Almere. Zijn oudere broer Frank H., ook rapper, met artiestennaam De Drecht, zou naar de woning zijn gekomen en eieren hebben gebakken voor de kinderen.

West:

Populair in West zijn de Lelyland Spartans, ofwel de LS Gang met voorman Biggskaki. De groep bestaat uit veertien leden van 16 tot 22 jaar, waarvan er vier behoren tot de Top 600 van justitie, en drie tot de Top 400. De LS Gang koestert hun fittie met 73 De Pijp.

Zuid:

Het rapperscollectief 73 De Pijp bestaat uit zes rappers en hun vrienden. De bekendsten zijn Choppa, VK, RB, T.Y en Stackz. Het label South Side Music Group achter 73 De Pijp staat op naam van twee mannen van 29 jaar met een staat van dienst in de beruchte Van Wougroep. De een stond, samen met een inmiddels beruchte crimineel, terecht voor bedreiging, drugshandel, straatroof en poging tot moord; de ander voor onder meer diefstal en heling.