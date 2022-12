Hoe Russische media vanuit Amsterdam de oorlog in Oekraïne verslaan

The Moscow Times verhuisde de redactie dit jaar noodgedwongen van Moskou naar Amsterdam, omdat het door de Russische oorlog in Oekraïne te gevaarlijk werd om te blijven. Ook andere media vertrokken. Hoe doe je verslag van een oorlog als je duizenden kilometers verwijderd bent van het slagveld én je familie? En waarom kozen ze voor Amsterdam?

Dat mediaondernemer Derk Sauer dit jaar de feestdagen in Nederland doorbrengt, geeft hem een dubbel gevoel. Liever was hij in Rusland geweest, het land waar hij al dertig jaar woont, maar dat hij dit voorjaar noodgedwongen moest verlaten. Vanwege de Russische oorlog in Oekraïne en nieuwe wetgeving was het in Rusland voor onafhankelijke journalisten te gevaarlijk geworden.

In een nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad vertelt hij over zijn gedwongen vertrek, de situatie in Rusland en zijn eigen veiligheid. Ook vertelt de geboren Amsterdammer hoe hij ooit in Rusland terechtkwam en bespreekt hij samen met presentator Lorianne van Gelder en Paroolverslaggever Hanneloes Pen de stand van de onafhankelijke journalistiek in Rusland én in Nederland.

Voor de kerst terug

In het kielzog van Sauer kwamen ook een aantal journalisten van The Moscow Times en TV Rain naar Nederland. Amsterdam is volgens Sauer zelfs uitgegroeid tot belangrijke ‘hub’ voor de onafhankelijke Russische journalistiek. In hoeverre zijn deze journalisten hier wél veilig? Hoe gaan ze te werk? En denken ze ooit nog terug te kunnen keren?

“Toen we hier kwamen, dachten we allemaal: met kerst zijn we wel weer terug in Moskou,” aldus Sauer, die begin dit jaar heel even overwoog te stoppen met The Moscow Times. “Maar als je dan met dat team zit, mensen die gewoon hun werk willen doen... Tja, ik ben ook journalist. Dus hoe kan ik hen dan niet helpen?”

Beluister ook de andere afleveringen van Amsterdam wereldstad: