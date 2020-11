Hoe nu verder met Forum? De argwaan regeert

Thierry Baudet staat voor het partijkantoor van Forum voor Democratie de pers te woord over de ontstane situatie. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Duizend vragen, weinig antwoorden. Na de turbulente week voor de partij komt het bestuur van Forum maandag in crisisberaad bijeen om de situatie te bespreken, bevestigt een woordvoerder van FvD.

Hun lezing van de stand van zaken is dat Thierry Baudet momenteel geen lid meer is van de partij. En al zeker geen deel meer uitmaakt van het partijbestuur. Volgens bestuurslid Rob Rooken werd Baudet vrijdag uitgeschreven als bestuurslid en daarna geroyeerd als lid. De vraag is alleen of dit stand zal houden als Baudet het aanvecht bij de rechter.

Het streven van het bestuur is hoe dan ook: zo snel mogelijk een ledenraadpleging die beslist over ‘het lot van Baudet’. De voorwaarde daarbij is dat hij zelf niet teruggaat in het bestuur. En hoewel Baudet eerder ook zei het oordeel aan de leden te willen laten, is er achter de schermen ruzie over hóe die algemene vergadering georganiseerd moet worden.

Handige jongens

Baudet zou tegen het bestuur hebben gezegd dat hij de internetraadpleging over wil laten ‘aan een paar handige jongens’ binnen Forum. Maar het bestuur vreest dat zo een weinig transparante verkiezing wordt georganiseerd door ‘een paar computerhandige knulletjes van de JFVD’. “Dan krijgen we een onbetrouwbare uitslag en duurt het gedonder weer voort,” aldus een betrokkene.

Het bestuur wil het aan een ‘extern en gecertificeerd’ bedrijf uitbesteden, maar dat zou volgens het kamp-Baudet zo lang duren dat het mogelijk niet meer te regelen is voor 21 december.

Die datum is volgens ingewijden cruciaal, omdat het de uiterste datum is waarop partijen zich kunnen laten registreren voor de verkiezingen in maart. Als de raadpleging erna is, heeft Baudet geen kans meer een eventueel hele nieuwe partij aan te melden.

Toch lijkt Baudet zijn positie binnen Forum helemaal niet op te geven. Op de affaire rond antisemitische appjes bij de jongerenafdeling volgde weliswaar een exodus aan getrouwen, maar Baudet liet vrijdag weten dat hem dat niet deert. “Deze mensen hebben een baantje gekregen en proberen de partij te kapen, maar wie zijn jullie? Mensen hebben gestemd op mij.”

Volgens Baudet moeten bestuursleden Lennart van der Linden en Rob Rooken ‘het fatsoen hebben de partij niet langer te gijzelen’.

Baudet wordt ondersteund door senator Paul Frentrop en FvD-Tweede Kamerlid Wybren van Haga. Ook geniet hij nog de steun van penningmeester Olaf Ephraim in het bestuur. Als Baudet daar inderdaad met succes uit is gezet, is dat nog wel zijn enige medestander in het driekoppige bestuur, tegenover Rooken en Van der Linden.

Daarom zou Baudet momenteel bekijken of het juridisch wel in de haak is hoe hij de partij uit is gewerkt. Had het bestuur volgens de statuten wel gronden om hem aan de kant te zetten als bestuurder en zelfs te royeren als lid?

Handvatten

Het bestuur denkt wel dat de statuten handvatten geven: Baudet zou de partij hebben beschadigd met zijn optreden in de media en met het op eigen houtje aankondigen van een lijsttrekkersverkiezing. Ook hield Baudet de wachtwoorden van de Twitteraccounts en de website enige tijd ‘gegijzeld’, stellen zij, waardoor hij zonder overleg filmpjes over zijn plannen kon verspreiden.

Dit weekeinde werd in de achterban van Forum wel koortsachtig overleg gevoerd mét en over de criticasters die de partij verlieten. Sommige groepjes leden proberen senatoren Annabel Nanninga en Nicki Pouw-Verweij te bewegen terug te keren bij Forum, mocht Baudet uiteindelijk wijken. Ook kandidaten Eva Vlaardingerbroek en Joost Eerdmans zouden daartoe verleid kunnen worden, hopen zij.

Na hun vertrek zeiden ook tal van lokale FvD’ers de partij vaarwel, dus de kans is eveneens groot dat Forum - met of zonder Baudet - verder moet met een uitgekleed geraamte.