Hoe Lil Kleine veranderde van een rappend selfmade straatschoffie in een destructieve man met een agressieprobleem

Het muzikale talent van Lil Kleine wordt door niemand weersproken. Daartegenover staat een getroebleerde jeugd, drank- en (soft)drugsgebruik, huiselijk geweld en banden met onderwereldfiguren. Portret van een artiest die zijn hele leven al op het randje balanceert.

Het kan verkeren. Amper een week geleden had Jorik Scholten het om deze tijd allemaal betrekkelijk goed voor elkaar. Ja, er was een verse veroordeling voor uitgaansgeweld. Een taakstraf van 120 uur. Daartegenover stond zijn nieuwe plaat Ibiza stories torenhoog in de hitparade van Spotify. En het leek erop dat de relatie met Jaimie Vaes, met wie hij een kind heeft, na een turbulent jaar tóch de door hem zo gewenste tweede kans had gekregen.

Een bewogen week later, staan de zaken er heel anders voor. Nadat het juice channel van Yvonne Coldeweijer beelden had gepubliceerd waarop Scholten zijn vriendin hardhandig uit een auto trekt, werd hij aangehouden op verdenking van poging tot zware mishandeling. Drie nachten bracht hij door in het arrestantenverblijf op het Amsterdamse hoofdbureau van politie. Nadat hij op vrije voeten was gesteld maakte zijn advocaat bekend dat er géén aangifte is gedaan.

Het door Scholten gecultiveerde imago van het rappende selfmade straatschoffie is veranderd in dat van een destructieve jongeman met een agressieprobleem. Dat laatste is voor mensen die Scholten al kennen vanaf zijn jeugd niks nieuws. Voor dit artikel sprak Het Parool met een aantal van hen, allen wilden alleen op basis van anonimiteit praten.

Pijnlijke operaties

Scholten kende in zijn vroege jeugd al de nodige tegenslag. Als baby wordt een gezwel bij een ruggenwervel ontdekt. Het blijkt een goedaardige vorm van leukemie. Om te voorkomen dat hij later gebocheld door het leven zal gaan, ondergaat hij als peuter een reeks zeer pijnlijke operaties aan zijn wervelkolom. Daarna moet hij jarenlang een korset dragen. Later zal hij, in een interview met de Volkskrant, vertellen dat hij daardoor niet kon kruipen maar door de kamer moest rollen.

Zijn ouders zullen zich later nog wel eens afvragen of- en hoe die ervaring zijn leven heeft beïnvloed. Jorik Scholten groeit, samen met een oudere broer en een jonger zusje, op in een middenklassegezin in de Watergraafsmeer. Zijn vader werkt als beleidsmedewerker bij de overheid, zijn moeder is zangeres en geeft les als zangcoach.

Lil Kleine bij de onthulling van zijn inmiddels verwijderde wassen beeld in Madame Tussauds Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP Kippa

De relatie van zijn ouders houdt geen stand en mondt uit in een vechtscheiding die zijn impact heeft op het hele gezin. Uiteindelijk volgt co-ouderschap.

Of het nurture is of nature, Jorik is een kind met een gebruiksaanwijzing. Hij is een joviaal joch dat met zijn gevoel humor mensen snel voor zich weet te winnen. Hij weet hoe het hoort en kan beleefd zijn. Aan de andere kant heeft hij ook een donkere zijde. Die manifesteert zich in enorme driftbuien waarbij hij door roeien en ruiten gaat. Die uiten zich niet alleen thuis, maar ook op de school. Daar wordt hij gezien als kwetsbaar. Anderen beschouwen hem als grenzeloos en mateloos.

Grote mond

Na de basisschool probeert hij het op diverse middelbare scholen, maar daar houdt hij het niet vol. Hij hangt veel op straat rond, drinkt en blowt. Zo nu en dan zit hij even op het politiebureau voor zaken als winkeldiefstal of vandalisme. “Hij wordt of crimineel of rapper,” grappen mensen in zijn omgeving. Scholten is dan al een tijdlang gegrepen door hiphop. Hij kan goed breakdancen. Op de Nieuwmarkt heeft hij Lange Frans en Baas B. aangesproken. In die tijd gelden zij als de supersterren van de Nederlandse hiphop. Ze zien wel wat in de kleine Jorik met zijn grote mond. Daarnaast heeft hij onmiskenbaar talent.

Dat muzikale heeft hij van zijn moeder. Zij zat in het verleden op het conservatorium en had een bescheiden carrière als zangeres. Daarnaast werkt ze als zangcoach bij televisieprogramma’s van NRCV en Talpa. Muziektalent is niet hun enige overeenkomst. Beiden zijn er goed in de zaken naar hun hand te zetten. Daarnaast beschikken ze alle twee over een hele sterke wil. En dat botst.

In 2018 probeerde Lil Kleine tijdens een concert met ruim 6000 jongeren het wereldrecord grootste aantal selfies op hetzelfde moment te breken. Beeld ANP Kippa

Is er misschien een soort competitie ontstaan tussen Jorik en zijn moeder? Dat is moeilijk na te gaan. In 2010 lopen de spanningen bij haar thuis in elk geval zo hoog op dat Jorik definitief bij zijn vader gaat wonen. Vanaf dat moment heeft hij nog sporadisch contact met zijn moeder. “Mijn moeder heeft dingen gedaan bij mij als kind, en die dingen doe je niet bij een kind,” vertelt hij later, in 2018, in een interview met Johnny de Mol tijdens een reis door Tanzania. Wat die dingen precies zijn, laat hij in het midden. Over zijn vader: “Voor mij is mijn vader God.”

Ten tijde van dat gesprek is Lil Kleine al doorgebroken. Hij heeft meerdere grote hits op zijn naam staan en zakelijk gaat het crescendo. Hij vertelt ook dat hij zijn vriendin Jaimie Vaes, die ook in het programma figureert, dan al 8 à 9 jaar kent. “De eerste keer dat ik Jaimie zag was ik 15, toen zei ik: ‘ooit ga ik met haar trouwen’. Jorik vertelt over de relatie die hij uiteindelijk met haar heeft gekregen: “Toen dacht ik: kettingslot, tie wraps, gouden kooi. Dat gaat nooit meer weg.”

Ibiza en Dubai

Op Instagram delen de twee heel veel foto’s van etentjes in dure restaurants, winkelen in dure winkels, zonnige vakanties in Ibiza en Dubai en flitsende avonden in het nachtleven. Daarnaast zijn er nogal wat foto’s waarop Jorik te zien is met drank of een joint. Het past bij de man die ooit doorbrak met het nummer Drank & Drugs. Desalniettemin zijn er ook geluiden te horen die detoneren met alle glitter en glamour.

Artikel gaat verder onder de video

Dat zijn verhalen over excessief drank- en cocaïnegebruik, heftige ruzies die nu en dan fysiek worden. Amsterdamse horecabazen zijn niet altijd onverdeeld gelukkig als Jorik Scholten met zijn entourage hun zaak binnenwandelt. Scholten cum suis gedragen zich nogal luidruchtig en aanwezig. Niet alle gasten zitten te wachten op het geschreeuw van Lil Kleine en zijn gevolg.

Daarnaast bevinden zich in die entourage van Scholten nogal eens mensen met een bedenkelijke reputatie. In Amsterdam wordt hij in het nachtleven gezien met de in 2019 geliquideerde Brennan Dalfour. Zijn bodyguard Vivian is genoemd als beschermer van de in 2007 geliquideerde drugsbaas Nedim Imaç. In Dubai verkeerde hij regelmatig in het gezelschap van Sjef R.: een neef van de bekende Brabantse drugshandelaar Martien R.

Op 7 augustus 2020 ziet een observatieteam van de politie dat zich bezighoudt met het onderzoek naar aanleiding van een liquidatie in Rotterdam hoe een subject in dat onderzoek bij de woning van Scholten naar binnen gaat. Later stapt de man in de auto met Scholten en rijdt samen met hem weg.

Voor zijn nieuwste plaat nam hij twee duetten op met Joël H., beter bekend als gangsterrapper Joey AK. In een van die duetten (Jongens Van Plein) worden de handel en het gebruik van cocaïne uitvoerig bezongen. Ten tijde van de opname van het album zat Joel H. gedetineerd voor het martelen van een vrouw in het bijzijn van haar jonge kinderen.

Over 10 jaar

Dat openlijke dwepen met criminelen van een rapper die populair is bij de jeugd roept de nodige weerzin op in opsporingskringen. Binnen de entertainmentindustrie zijn er ook mensen die zich afvragen of het wel zo handig is. “Het is stoer als je jong bent. En het geeft je wel een soort streetcredibility,” aldus een veteraan in de rapwereld. “Maar op een gegeven moment moet je je als artiest ook gaan bedenken: Waar wil ik over 10 jaar zijn? Met drugsgebruikers en gangsters om je heen kom je uiteindelijk nergens.”

Inmiddels heeft Jorik Scholten er een boel problemen bij. Het Openbaar Ministerie is tegen zijn vrijlating in hoger beroep gegaan. Daarnaast heeft streamingdienst Spotify zijn nummers verwijderd uit de tiplijsten en liet radiostation FunX weten zijn muziek niet langer te draaien. Een limoncellomerk heeft, volgens RTL Z, de samenwerking met Scholten definitief stopgezet. Zijn beeld bij Madame Tussauds is weggehaald.

Ondertussen heeft zijn management, dat zowel Scholten als zijn vriendin Jaimie Vaes vertegenwoordigt, een statement naar buiten gebracht waarin staat dat het bedrijf zich beraadt over de samenwerking met Scholten. Zijn naam is van de website gehaald.

Of Jorik Scholten zijn carrière en de relatie met zijn vriendin nog weet te redden, zal moeten blijken. Hij moet in elk geval van ver komen.