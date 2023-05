Hoe laad je de batterij van een e-bike veilig op? Zes vragen over de risico’s van accubrand

Een accubrand kan makkelijk ontstaan, waarschuwt de brandweer, zeker in grote steden waar mensen hun batterijen (bij gebrek aan schuur of tuin) binnenshuis opladen. Beeld Getty Images

‘Het is wachten tot het écht misgaat’, zeiden verschillende brandexperts woensdag in Het Parool. De brand die dinsdagochtend uitbrak bij een flat in Nieuw-West – en waarbij vier woningen tijdelijk onbewoonbaar raakten en een kat overleed – werd veroorzaakt door de accu van een elektrische step. “Erg schrikken,” zei een buurman daarover. “Ik heb zelf ook een elektrische fiets in de gang staan.”

Hij is niet de enige: 50 procent van de nieuw verkochte fietsen is een e-bike. Ook andere licht elektrische voertuigen winnen aan populariteit. Hoe kun je als consument het beste omgaan met de risico’s die daarbij komen kijken?

Even een korte samenvatting: wat is het gevaar van accu’s ook alweer?

Een accubrand kan ontstaan bij een ‘thermische runaway’, waarbij de temperatuur in de accu zo hoog wordt dat de chemicaliën bij wijze van spreken op hol slaan. Dat kan gebeuren als de accu van inferieure kwaliteit is, maar ook als er schade is aan de batterij en bij kortsluiting, te snel opladen of een foutieve lader. Een accubrand kan makkelijk ontstaan, zegt de brandweer, zeker in grootstedelijke gebieden waar mensen hun batterijen, bij gebrek aan schuur of tuin, binnenshuis opladen.

Het gaat vooral om light electric vehicles (LEV’s): elektrische voertuigen die worden gebruikt om korte afstanden in de stad af te leggen. Denk aan e-bikes, -scooters en -scootmobielen. Maar ook hoverboards en e-steps vormen een risico.

Wat kun je als eigenaar van een LEV zelf wel of juist niet doen om accubranden te voorkomen?

Vergewis je ten eerste van de kwaliteit van het voertuig, zegt Nils Rosmuller, lector energie- en transportveiligheid bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. “Dus schaf geen voertuig aan via een exotische webshop.” Ook kan je de LEV volgens Rosmuller beter niet opladen in de woning zelf, zeker als je weet dat de step of fiets is gevallen of schade heeft.

Volgens Tim Renders, oud-brandweerman en expert brandpreventie, is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. “In de stad zijn mensen vaak niet in de gelegenheid om hun voertuig of de accu in een stalling of schuur te zetten,” zegt hij. “Om de kans op slachtoffers het kleinst te maken, is het devies: zet ‘m onder een rookmelder en zorg dat de lader of het voertuig niet in een vluchtweg staat.”

Dat beaamt Emiel van Rossum, oprichter van de Brandpreventie Academy. “Denk na over of je veilig je woning kunt verlaten als een voertuig ‘s nachts gaat branden. Deze voertuigen produceren ontzettend veel rook.”

Er wordt vaak gezegd dat het beter is om de accu overdag op te laden, in plaats van ‘s nachts. Maar wat als je geen andere optie hebt?

Dat is inderdaad niet voor iedereen haalbaar, ziet Renders. “Veel mensen móéten ‘s nachts wel opladen, willen ze de volgende dag naar hun werk kunnen.” Het is in zulke gevallen belangrijk om de risico’s zo klein mogelijk te maken en creatief na te denken, zegt hij.

Renders: “Ik heb een keer iemand geadviseerd die in een kleine studio woonde en ‘s nachts haar batterij moest opladen. Ten eerste hebben we ervoor gezorgd dat de batterij onder de rookmelder lag. Omdat de vloer van houtparket was en dit brandbaar is, hebben we een oude tuintegel afgewassen en neergelegd onder de melder. De accu werd daar ‘s nachts opgelegd.”

Klopt het dat je moet stoppen met opladen zodra de batterij vol is?

Ja, zeggen de experts, maar meestal zorgt het batterij management systeem in een apparaat daar zelf voor. Van Rossum: “Helaas is dit in de praktijk bij slechtere voertuigen niet altijd zo.”

Het is dus verstandig om de handleiding van het elektrisch apparaat te raadplegen. Renders: “Hoelang moeten we eigenlijk opladen, stopt -ie vanzelf, moeten we de accu van de fiets afnemen of er laten zitten? Mensen lezen gebruiksaanwijzingen vaak heel slecht. Dat is de basis van brandveiligheid.”

Zijn bepaalde merken accu veiliger dan andere? En hoe controleer je dit?

Volgens de experts is er nog weinig onderzoek beschikbaar naar de kwaliteit van batterijen. Consumenten kunnen wel checken of een product een CE-markering heeft, die laat zien of het product voldoet aan de regels die gelden binnen de Europese Economische Ruimte.

“We kunnen niet zeggen dat goedkopere batterijen gevaarlijker zijn dan duurdere,” zegt Renders. Wat volgens de experts wél belangrijk is: zelf in de gaten houden of de accu schade heeft opgelopen.

Hoe kun je zelf weten of de accu schade heeft opgelopen en dus onveiliger is?

“Als je hervormingen ziet aan de accu of aan het voertuig, als er gaten of gesmolten en verbrande plekken zichtbaar zijn op de omkasting van de batterij.”

Ook kun je zorgvuldig met de accu omgaan om de kans op schade te verkleinen, aldus Rosmuller: “Geregeld opladen, dus de batterij niet geheel leeg rijden. ‘s Winters minimaal eens per maand opladen, maar niet in de kou.” De batterijen van LEV’s kunnen niet tegen een temperatuur van vier graden of lager, of achtendertig graden en hoger.

En: ga, als het voertuig een grote klap heeft gemaakt, naar een deskundige reparateur ter controle. Rosmuller: “Sleutel vooral niet zélf aan de accu.”

Tien tips om veilig op te laden (via Brandweer Nederland): 1. Lees de handleiding. 2. Gebruik alleen de originele oplader. 3. Houd het oplaadbare apparaat uit het zonlicht en vermijd vrieskou. 4. Laad het apparaat minstens eens in de drie maanden op. 5. Is het apparaat gevallen, beschadigd of vervormd? Leg ‘m dan buiten neer en lever ‘m zo snel mogelijk in. 6. Heeft de accu van het apparaat onderhoud nodig? Laad dit altijd aan een deskundige over. 7. Leg het apparaat tijdens het opladen op een stabiele, onbrandbare plaats. 8. Laad het apparaat bij voorkeur overdag op. 9. Laad het apparaat op in een ruimte waar een rookmelder hangt. 10. Haal de stekker uit het stopcontact als de batterij of accu vol is.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: