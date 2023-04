Hoe kwamen Dion Cooper en Mia Nicolai op weg naar het Songfestival zo onder vuur te liggen?

Mia Nicolai en Dion Cooper tijdens Eurovision in Concert in Afas Live. Beeld SANDER KONING/ANP

Doorgaans duurt het tot de poort van het Eurovisiekoninkrijk opent voordat het rumoer losbarst over bijvoorbeeld de keuze voor een scheurjurk (Trijntje Oosterhuis), een deelnemer die een mediaboycot afkondigt (Waylon) of een draaiorgel dat het podium doet instorten (Sieneke).

Dit jaar hebben de Nederlandse afgevaardigden Dion Cooper en Mia Nicolai Liverpool nog niet eens bereikt of de ophefmachine draait al overuren. De reden: twee optredens op zogeheten preparty’s waarbij de twee hun beoogde prijsnummer Burning Daylight zó wankelend zongen dat de Oranje-inzending al bij het verlaten van de haven lijkt te kapseizen.

Voorlopige piek van het tumult: een verslaggever van SBS Shownieuws bij de voordeuren van Cornald Maas en Sander Lantinga, leden van de commissie die Cooper en Nicolai aanwezen als deelnemers. De camerajournalist wilde opheldering: hoe kon het dat Nederland twee artiesten afvaardigt die op het podium zo schutteren? Maas en Lantinga weigerden commentaar, seinden de organiserende omroep AvroTros in, die vervolgens dreigde de persaccreditaties voor Liverpool te vernietigen. ‘Een grens is bereikt,’ verklaarde Maas op Twitter.

Promotioneel uithangbord

Hoe het ineens zo uit de hand kon lopen? Daarvoor moeten we terug naar het selectieproces van de act van dit jaar. Sinds de deelname van Anouk in 2013 wordt de Nederlandse inzending bepaald door een commissie van deskundigen met daarin onder anderen tv-commentatoren Maas en Jan Smit, radiomaker Lantinga en AvroTros-directeur Eric van Stade.

Volgens hen werden er voor de editie van dit jaar ruim 400 liedjes ingezonden. Dat uitgerekend de song van de hand van oud-winnaar Duncan Laurence en zijn verloofde Jordan Garfield werd gekozen, was uiteraard geen toeval. Laurence, een in 2019 ook nog onbekende naam die voor Nederland de eerste overwinning in 44 jaar behaalde, bood zichzelf als een packagedeal aan: componist, creatief adviseur, promotioneel uithangbord en coach ineen.

Hoewel de commissie Cooper en Nicolai heus flink heeft getest voorafgaand aan hun aanstelling – doorgaans hoort bij de procedure ook een live-optreden in intieme setting – bleek de Duncan Laurence-factor, in combinatie met een degelijk liedje, een onweerstaanbare propositie. Dat Nicolai in haar loopbaan pas een keer of twintig voor publiek zong, werd niet als onoverkomelijk gezien.

Kronkel in het systeem

Een lastige kronkel in het systeem van de Nederlandse inzending is dat na de aanwijzing van de artiesten de selectiecommissie geen verantwoording meer draagt voor de ontwikkeling van het podiumoptreden. Die taak wordt doorgegeven aan het door de AvroTros samengestelde creatieve team, met daarin onder anderen tv-regisseur Marnix Kaart en ‘movement coach’ Sophia Mason. Maas en Smit becommentariëren tijdens de live-uitzendingen in mei zo niet alleen hun eigen werk, ook de inspanningen van hun collega’s.

De rol van Laurence als creatief adviseur is niet vastomlijnd en daardoor afhankelijk van eigen invulling. Laurence verklaarde bij zijn aanstelling dat hij wilde doen wat Ilse DeLange in 2019 voor hem had gedaan. DeLange, die van controledrang haar handelsmerk maakte, nam haar rol als begeleider uitermate serieus.

Ze loodste de onervaren Laurence op het glibberige pad naar een topprestatie in Tel Aviv langs alle klippen. Toen er opschudding ontstond over de podiumact omdat de juiste lichtbol maar niet richting Laurence’ keyboard wilde zakken, neutraliseerde DeLange eigenhandig de heisa in de media.

Het lijkt er echter op dat Laurence zijn taken nu wat minder strikt opvat. Hij was tien dagen geleden niet in Madrid toen Cooper en Nicolai daar voor het eerst in de problemen raakten. Het had voor de hand gelegen dat hij een week later in Amsterdam wel bij het veel grotere Eurovision in Concert in de kleedkamer was geweest om zijn pupillen te ondersteunen. Maar hoewel in de Afas Live uiteindelijk wel extra mentale begeleiding aanwezig was, keerde Laurence er niet voor terug uit Los Angeles.

Gebutst zelfvertrouwen

Maandag – de dag dat bekend werd dat Laurence tijdens de Eurovisie-avond ook zelf zal optreden om z’n eigen muziek te promoten – reageerde hij wél met een kort filmpje op Instagram. Hij zei zijn ‘uiterste best te gaan doen om alles op alles te zetten om Mia en Dion zo relaxed mogelijk’ naar het festival te krijgen. Hoe hij dat wil bewerkstelligen blijft onduidelijk. Voor meer uitleg was Laurence niet beschikbaar.

Meer inzet en coaching zal nodig zijn omdat het zelfvertrouwen van het Nederlandse duo – dat zaterdag bij de soundcheck nog prima en zorgeloos zong, maar daarna door de zenuwen leek bevangen – diep gebutst is geraakt. De twee hebben nu intensieve begeleiding nodig en iemand die hen tijdens elke mogelijke nieuwe storm uit de wind houdt. Anders dreigt in Liverpool een roemloze aftocht in de halve eindstrijd.