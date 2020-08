Hoe krijgt Rutte de corona-discipline weer terug?

Na weken uit beeld te zijn geweest als crisismanagers duiken premier Rutte en minister De Jonge weer op. De roep om iets extra’s te doen tegen Covid-19 zwelt aan. Maar wat?

“In principe is dit de laatste keer – voorlopig, hopen we, en misschien wel voor heel lange tijd – dat we hier zo staan.” Was getekend: Mark Rutte, 24 juni 2020. De premier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hadden de verwachting dat er pas na de zomervakantie weer aanleiding zou zijn voor een persconferentie over de coronacrisis.

Die vakantie is nog lang niet voorbij. Maar nu het met de besmettingen en ziekenhuis­opnames steeds verder de verkeerde kant op gaat, kan het kabinet er niet onderuit. Donderdagavond draven Rutte en De Jonge weer op.

Tijd vermorst

Critici dringen al weken aan op ferm ingrijpen. Als de opleving van het virus de voorbode is van een nieuwe run op de ziekenhuizen, zal de kritiek luiden dat kostbare tijd is vermorst doordat de regering uitstraalde dat de wekelijkse verdubbeling van het aantal besmettingen business as usual was. En dat de Tweede Kamer op een paar oppositiepartijen na in een vredige zomerslaap verkeerde. Met tegenzin draven de leden volgende week op voor een debat.

De argumenten waarmee de regering om de oren kan worden geslagen, liggen voor het oprapen. Het beleid is verwarrend, met de mondkapjes als dieptepunt: hier wel, daar niet, overtreding van de draagplicht blijft veelal zonder gevolgen en over het nut verschilt iedereen van mening.

Het ‘dringende advies’ om in quarantaine te gaan na terugkeer uit ‘risicolanden’ is ook zo’n maatregel die op papier mooi oogt, maar in de praktijk weinig inhoud lijkt te hebben. Voeg daarbij de noodkreet vanuit de GGD’s dat het dweilen met de kraan open is nu mensen steeds slechter meewerken met bron- en contactonderzoek, en het beeld dringt zich op van een overheid die de greep op Covid-19 aan het verliezen is met een te vrijblijvend beleid.

Tegenover relativerende geluiden vanuit RIVM-hoek dat we nog ver verwijderd zijn van de besmettingspiek van eerder dit jaar en dat we beter voorbereid zijn op wat kan komen, staan waarschuwingen over zorgpersoneel dat nog moet bijkomen van de eerste golf.

De verwachting is dat Rutte en De Jonge – net als Justitieminister Ferd Grapperhaus twee ­weken geleden – ons donderdagavond een uitbrander geven: als we de regels niet beter naleven, wordt het nooit wat!

Te vrezen valt dat de versoepelingen van 1 juli de komende tijd meer of minder geleidelijk worden teruggedraaid. Naar verluidt gaat alvast een streep door de kennismakingstijd bij studentenverenigingen. Dat oogt als een kleine interventie, maar het effect op de levens van aankomende studenten kan moeilijk worden onderschat. De introductieweken leggen doorgaans de basis voor een goede start.

De vraag is of de maatregel veel verschil gaat maken. Ook een land als Duitsland, dat critici van het Nederlandse beleid vaak aanprijzen als lichtend voorbeeld, kampt met een oplopend aantal besmettingen.

Zicht op virus

Maar is niets extra’s doen een optie? Twee van de drie doelen van het beleid zijn vooralsnog niet in gevaar: het beschermen van kwetsbare groepen en het niet overbelasten van de zorg. Te twisten valt over de vraag of de derde pijler – zicht houden op de verspreiding van het ­virus – nog intact is. Inmiddels is in liefst 70 procent van de coronagevallen onbekend waar de besmetting is opgelopen.

“Ik ben niet van plan de samenleving te gaan mennen. We praten van volwassenen tot volwassenen,” zei Rutte op 24 juni. De vraag is of dat genoeg is.