Hoe kom je zondag tijdens de Amsterdamse marathon de stad door?

Deelnemers bij het Rijksmuseum tijdens de TCS Amsterdam Marathon van 2021.

Ruim 18.000 fanaten – een recordaantal – gaan zich zondag wagen aan de klassieke afstand van ruim 42 kilometer. Ook lopen er ruim 20.000 sportievelingen de halve marathon en doen er nog eens 7000 mee op de afstand van 8 kilometer. Het enthousiasme is groot tijdens deze 2022-editie: volgens de organisatie werd het deelnemerslimiet nog nooit zo snel bereikt.

Zoals elk jaar wordt de stad strak afgezet voor de lopers. Dat betekent: parkeren wordt lastig, trams rijden minder of niet en veel straten worden afgesloten.

Automobilisten

De hinder is op zaterdagavond al te merken: vanaf 23.00 uur geldt een parkeerverbod op de straten waar wordt hardgelopen (zie de kaart hieronder voor de route). Zondagochtend worden de hekken langs de route geplaatst. Pas als alle hekken zijn weggehaald, waarschijnlijk op zondagmiddag rond 17.00 uur, kan parkeren weer.

Volgens de organisatie moet vooral in Zuid, Oost en Overamstel rekening worden gehouden met hinder. Onder andere de Stadionweg, Overtoom, Stadhouderskade, Van der Madeweg en de Molukkenstraat zijn zondag afgesloten. Op drie plekken kunnen auto’s het parcours oversteken: de Van Baerlestraat, Wibautstraat en Van der Madeweg.

Voetgangers/fietsers

Voor Amsterdammers te voet of te fiets zijn op meerdere plekken oversteekplaatsen. Die vind je hier:

Zuid en Centrum

- Stadionplein

- Amstelveenseweg (bij de Koninginneweg)

- Museumplein

- Stadhouderskade (kruising Van Woustraat)

- Beethovenstraat

Oost

- Mauritskade (bij het Tropenmuseum)

- Zeeburgerdijk

- Kruising Weesperplein (fietstunnel)

- Molukkenstraat (kruising Insulindeweg)

- Hugo de Vrieslaan (bij Park Frankendael)

Openbaar vervoer

Veel tram- en buslijnen rijden tot 18:00 uur via een omleiding, kortere route of helemaal niet.

- Tram 5, 14 en 24 rijden niet (tot 18.00 uur).

- Tram 1, 2, 3, 4, 12 en 19 rijden via een omleiding of kortere route.

- Bus 62 en 65 rijden niet.

- Bus 15, 22, 37, 40, 41 rijden via een omleiding of kortere route.

Route Amsterdam Marathon 2022.

