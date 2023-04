Hoe jonge, domme bommenleggers een spoor van ellende veroorzaken, óók voor zichzelf

Explosies en beschietingen bij huizen en bedrijven zijn voor criminelen een effectief middel om rivalen onder druk te zetten. Soms worden de ‘kwetsbare’ jongens die zich eenvoudig voor de uitvoering laten werven gepakt, maar de overheid straalt vooral machteloosheid uit.

Het aantal liquidaties is de laatste jaren fors afgenomen. Hele groepen criminelen die in bloedige onderwereldvetes verwikkeld waren, zitten inmiddels vast – veelal op grond van de stortvloed aan bewijs dat uit hun onderschepte onderlinge berichten is gepeurd.

Ondertussen blijft een ander verwoestend pressiemiddel aan populariteit winnen als wapen in criminele conflicten: jonge jongens zwaar vuurwerk, zelf geknutselde bommen of granaten laten gooien op woningen of bedrijven van rivalen. Of, enger nog, de huizen van onschuldige naasten van die rivalen als doelwit nemen.

De zaak rond twee Amsterdamse tieners die binnen tien dagen twee bommen lieten ontploffen bij hetzelfde huis in Utrecht kan model staan voor de problematiek. Ze konden allebei eenvoudig worden gepakt door hun levensgevaarlijke geklungel bij het leggen van ‘hun’ explosieven, en tekenen het type jongen dat zich laat werven voor dergelijke klussen.

Strafblad van acht kantjes

De eerste, volgens de politie een ‘kwetsbare jongen’ van 17 jaar, verloor op 6 oktober 2022 anderhalve teen doordat zijn bom meteen ontplofte toen hij de batterij op de explosieven aansloot. Hij had geen idee van de werking van het explosief dat hij had meegekregen. De politie trof hem bebloed en maar half bij bewustzijn aan in de bosjes. Een stuk bot stak uit zijn verminkte voet.

Podcast Luister ook naar de aflevering van de Parool Misdaadpodcast over aanslagen op woningen als crimineel drukmiddel.

Hij heeft sinds 2018 een strafblad van al acht kantjes opgebouwd, staat in de Amsterdamse Top 600 van jonge criminelen en woonde in Almere in een onder Amsterdamse beleidsmakers populair project voor begeleid wonen. Daaruit liep hij geregeld weg, zoals hij als tiener ook bij zijn moeder voortdurend had gedaan.

Hij is al jaren geregeld betrokken bij het beroven en mishandelen van leeftijdgenoten, waarbij het slachtoffer soms ook werd gestoken. Hij werd meermaals met een vleesmes of machete in zijn broeksband aangetroffen en met andere straatjongens gecontroleerd tijdens opnames voor drillrapvideo’s.

‘Michael’ had hem onder druk gezet

Vanwege een eerdere straf droeg hij in de nacht van de ontploffing een enkelband die door de kracht van de explosie van zijn been slingerde en ter plekke achterbleef.

Vanuit zijn ziekenhuisbed vertelde hij beduusd en kermend van de pijn dat ene ‘Michael’ hem onder druk had gezet om de bom te leggen, onder het mom van een fictieve schuld die zou worden kwijtgescholden. Hij durfde verder nauwelijks iets over deze ‘Michael’ te zeggen omdat hij dat naar zijn overtuiging met de dood zou bekopen. Hij zei blij te zijn dat de politie hem ‘had gered’.

De jongens die hem hadden afgezet om de bom te plaatsen, zei hij niet te kennen. In de aanloop naar zijn strafproces hebben deskundigen geadviseerd hem jeugd-tbs op te leggen.

De oppervlakkige verhoren in zijn zaak tonen het beeld dat héél vaak opdoemt in dergelijke zaken. De bommenlegger zegt niet te weten waarom de bom moest worden geplaatst, of wie in het te treffen huis woont. Ze begonnen zonder nadenken aan wat een eenvoudig klusje leek.

Honderden aanslagen

Dat ogenschijnlijke ‘klusje’ is in de praktijk voor de gewone burger nog beangstigender dan liquidaties. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en de regio’s daaromheen zuchten al jaren onder honderden aanslagen, of het gevaar van achtergelaten, onontplofte explosieven. Deze weken was er weer een reeks aanslagen in Purmerend, óók op het verkeerde huis. Gisteren richtte een explosie een enorme ravage aan in de hal van een flat in de Comeniusstraat in Amsterdam-Slotervaart.

Tot nu toe vielen voor zover bekend vooral aan de kant van de daders serieuze gewonden, maar het is wachten tot bewoners, buren of passanten fysiek worden getroffen. Na een ontploffing voor een woonhuis in de regio Utrecht stelde de brandweer vast dat er drie doden te betreuren zouden zijn geweest als een tussendeur de klap niet had opgevangen. In een huis naast een getroffen pand in dezelfde streek was een slaapfeestje gaande. Kinderen hadden het glas van de gesneuvelde slaapkamerruit in hun haar zitten.

De Utrechtse driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef sloeg alarm in Het Parool, maar vooralsnog is een deze week aangekondigd nieuw politieteam dat ‘aanslagen beter in kaart moet brengen’ het tastbaarste maar schamele resultaat. Rechercheteams in verschillende regio’s werken vooralsnog nauwelijks samen op dit thema, wat het achterhalen van de verbanden tussen aanslagen in de weg staat.

Aanjagers van het geweld blijven onaangetast

Áls de politie een of meer bommenleggers of schutters weet te arresteren, houden die vrijwel altijd hun mond over hun opdrachtgevers, of noemen ze vage bijnamen. Onder de streep krijgen die jongens of jonge mannen meestal bescheiden straffen, maar blijven de aanjagers van het geweld onaangetast. Dat burgemeesters de woningen of bedrijven van de doelwitten sluiten om de openbare orde niet verder in gevaar te brengen, ervaren de doelwitten als onrechtvaardig en ‘blaming the victim’.

Dat geldt zeer zeker ook voor de man wiens Utrechtse woning op 6 oktober doelwit was, en op 16 oktober opnieuw, toen een volgens de overheid eveneens kwetsbare jongen van pas 16 uit Amsterdam-Zuidoost toesloeg. Die liet in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 oktober rond kwart over twee een door zijn opdrachtgevers zelfgemaakte bom (een improvised explosive device, IED, in politiejargon) afgaan bij de woning in Utrecht.

Beeld Sjoukje Bierma

Een getuige belde de politie omdat hij zag dat de jongen zich verdacht gedroeg. Die liep in donkere kleding steeds heen en weer met de capuchon van zijn North Facejas over zijn hoofd, met handschoenen aan en een Albert Heijntas in zijn hand. Terwijl hij de meldkamer van de politie aan de lijn had, bleef de getuige de jongen volgen. Hij zag hem heel even in een voortuin verdwijnen en vervolgens wegrennen. Seconden later klonk een harde knal. De getuige bleef de jongen volgen terwijl die steeds nieuwe straten en stegen in rende, tot de politie hem onder schot nam en arresteerde.

Snel geld maken

Deze jongen wees na aandringen naar ‘jongens uit de buurt’ in Amsterdam-Zuidoost, onder wie ene ‘KC’, van een jaar of 20. Die zou hem de opdracht hebben gegeven. Hem zou zijn voorgespiegeld dat hij ‘snel geld kon maken’ en hij zou ja hebben gezegd tegen de opdracht ‘om stoer te doen’ tegenover KC, tegen wie hij opkijkt. De man die hem in Utrecht had afgezet, zei hij niet te kennen.

Deze jongen had een jerrycan vol gas meegekregen, omwikkeld met vuurwerk, dat hij via een lont afstak – wat vanzelfsprekend levensgevaarlijk is.

De explosie veroorzaakte flinke schade aan de gevel van het huis van het doelwit, dat daar sinds de eerste aanslag niet meer verbleef. De voordeur was zwartgeblakerd, de ramen ernaast waren gesprongen. Ook bij de buren bleek de voorgevel beschadigd en waren een bankje en planten vernield. Agenten vonden de uiteengereten jerrycan op de stoep bij het huis.

Gewone tiener met een dun, vlassig snorretje

De jongen zei geen benul te hebben waarom hij de bom bij dit huis moest laten afgaan. Hij wilde niet zeggen hoeveel geld hem was beloofd, en zei nog geen cent te hebben ontvangen. Op een politiefoto kijkt een heel gewone tiener met een dun, vlassig snorretje in de camera.

De jongen vertelde tijdens zijn voorgeleiding tegen 4 uur diezelfde nacht dat hij geen contactgegevens van zijn ouders had, en de politie kon die ook niet bereiken. Die nacht en de volgende ochtend wilde hij geen verklaring afleggen. De volgende middag gaf hij summier wat antwoorden. Hoe het met hem ging? “Gewoon, rustig, afwachten.” In zijn cel vond hij het ‘saai’. Hij erkende de vuurwerkbom te hebben afgestoken. “Gewoon, vuurwerk, en een dinges met gas, een melkkan gevuld met gas. Gewoon wat je in je auto doet. Hoe noem je zo’n ding.”

Over ‘KC’ vertelde hij dat die gedrongen en gespierd is, met dreadlocks tot over zijn oren, maar daar bleef het zo’n beetje bij. Wie hem had afgezet? “Zwijgrecht. Of nee, ik kan het wel zeggen, ik ken diegene niet, dus totaal niets gezegd (..) Ik heb hem niet eens in z’n gezicht aangekeken.”

‘Achteraf wel dom’

Hoe hij weer weg zou komen na de aanslag? Hij moest de auto maar gaan zoeken waarmee hij was afgezet. “Door te zoeken. Beetje rondrennen. Toen had ik de auto niet gevonden, toen was ik gepakt.” Hij had geen telefoonnummer dat hij had kunnen bellen als de klus was geklaard. Na overleg met zijn advocaat erkende hij: “Achteraf klinkt het wel dom.”

Wat had opdrachtgever KC precies voor rol in de bomaanslag, wilde de politie weten? “Niks denk ik. Ik weet serieus van niets, ik heb geen manier om contact op te nemen en vragen te stellen.” Hij voelde zich onder druk gezet. Groepsdruk. Hoe? “Ja gewoon, hele tijd gepraat in m’n oren met je kan het snel doen, makkelijk, snel geld, dan stijgt het naar je hoofd.”

Slepend conflict met de ex van een ex

Het doelwit van beide aanslagen komt uit een familie met een geduchte reputatie in het criminele milieu van Utrecht, maar bouwt al jaren aan een legale onderneming en zegt geen conflicten te hebben die met het criminele milieu te maken hebben. Wel wordt hij, aantoonbaar, al jaren belaagd en bedreigd door criminelen. Hij wijt dat aan een lang slepend conflict met een ex van de vrouw die inmiddels zijn ex-vriendin is – én diens machtige familie.

Hij heeft al geregeld aangifte gedaan, ook van de aanslagen op zijn huis én van een explosief dat ’s nachts werd achtergelaten voor de forse winkel die hij in Amsterdam zou openen. Burgemeester Femke Halsema liet dat pand sluiten op grond van de door het doelwit zelf aangeleverde informatie, nog voordat de winkel open kon.

Weer hebben de opdrachtgevers van de aanslagen geen last van de overheid, maar het doelwit wel. Zelfs een klacht bij de Nationale Ombudsman leidde er niet toe dat de politie het doelwit duidelijk maakt of er überhaupt serieus onderzoek loopt naar de achtergronden van het geweld.

“Uit politieonderzoek is niet gebleken dat mijn cliënt zich begeeft in een crimineel circuit of een link heeft met dergelijke organisaties. Hij heeft aan alle politieonderzoeken meegewerkt en aangegeven uit welke hoek hij bedreigd wordt,” zegt zijn advocaat Maartje Schaap. “Vanuit het OM wordt hij niet geïnformeerd over de voortgang van de onderzoeken, in het bijzonder de resultaten die antwoord kunnen geven op de vraag wie de mogelijke opdrachtgever is. Hij begeeft zich in sociaal isolement, zowel in privé als werk gerelateerd. Hij maakt zich terecht zorgen over zijn veiligheid. Hij wenst duidelijkheid te verkrijgen, wat het OM op dit moment niet kan of wil geven.”

De tieners wachten nog op hun berechting.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: