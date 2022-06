Hoe Jetten bij de kolen alsnog van zijn geloof viel

Lang hoopte minister Rob Jetten dat de kolencentrales uit konden blijven. Maar toen ook Duitsland in de problemen kwam, was er geen houden meer aan.

‘Succes ermee Rob!’ Tijdens de ministerraad, afgelopen vrijdag, wensten meerdere collega’s Rob Jetten het beste. De minister van Klimaat en Energie had zojuist aangekondigd dat er een probleem is met de gasleveringen vanuit Rusland aan andere landen en hij waarschuwde dat mogelijk de kolencentrales weer op volle toeren moeten draaien.

Het ‘succes ermee’ klonk niet alleen instemmend, het leek ook bedoeld als plagerijtje richting Jetten. Het was immers Jetten die als ­Kamerlid aan de vooravond van de Staten­verkiezingen in 2019 met zijn duim omhoog op de foto ging voor de Hemwegcentrale in ­Amsterdam die dicht moest. ‘Klimaatdrammer’ Jetten liet zich erop voorstaan dat zijn partij D66 de kolencentrales sloot. En nu zou hij degene zijn die mogelijk het tegenovergestelde besluit moet nemen.

Taboes

Niet dat dat moment uit de lucht kwam vallen. Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, bereidt de Europese Unie zich voor op een energietekort. Rusland knijpt de gastoevoer steeds verder af. Nederland krijgt al vrijwel niet meer. Omdat we deze zomer onze gasvoorraden voor de winter moeten vullen, dringen partijen in de Tweede Kamer er al langer op aan om de drie kolencentrales in ons land weer op volle capaciteit te laten draaien. Zo hoeven we minder gas te verstoken en kunnen we wat bewaren.

Hoewel Jetten heeft gezegd ‘geen taboes’ uit de weg te gaan, stelt hij die noodmaatregel lang uit. Het gastekort is nog niet nijpend genoeg. En het sluiten van de kolencentrales is nodig om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen die het kabinet zich heeft gesteld. Vanaf 2030 mag er helemaal niet meer met kolen worden gestookt, tot die tijd mogen de centrales slechts 35 ­procent van hun capaciteit gebruiken.

Maar in de loop van vorige week werd duidelijk dat verder uitstel lastig wordt. Er kwamen alarmerende geluiden uit Duitsland. Er kwam ineens schrikbarend minder gas uit Rusland. Hoewel gerekend was op problemen door onderhoud aan de Nord Streampijpleiding, kwam er ineens zó weinig gas binnen, dat het voor iedereen duidelijk was dat Rusland Europa verder onder druk wilde zetten. Het regime in Moskou is boos om de steun van Europa aan Oekraïne.

En als Duitsland (maar bijvoorbeeld ook Italië) de gasvoorraden niet voldoende kunnen vullen deze zomer, dreigt al snel een energiecrisis als het straks weer kouder wordt.

Energiecrisis

De oorlog zet alles op zijn kop. Ook bij Jetten, die de afgelopen maanden steeds alarmerender signalen voor een dreigende energiecrisis op zijn bureau kreeg. Zo waarschuwden analisten dat een vat olie wel 200 euro zal gaan kosten. Al weken werden daarom noodscenario’s uitgewerkt. Ook voor het aanleggen van kolenreserves voor de winter en het toestemming geven aan kolencentrales om weer op volle capaciteit te draaien. Volgens ambtenaren was daar in mei twee keer contact over met de eigenaren.

Op een D66-congres zaterdag bereidde Jetten zijn partijgenoten voor op het onvermijdelijke. “Ik houd er mentaal rekening mee dat ik de komende tijd maatregelen moet nemen voor de leverings­zekerheid op de korte termijn.”

Die ‘komende tijd’ is al snel. Zondag meldde Duitsland dat het weer meer kolen moet gaan stoken. Dat is het signaal dat het echt crisis is. Onze gasvoorraden zullen ook aangesproken worden door onze buurlanden in een tijd van gastekort. Alle reden om zo snel mogelijk te besparen op ons gasverbruik.

Er volgden telefoontjes tussen alle betrokken ministers in het kabinet en met onze Duitse partners. Maandagochtend werd de knoop doorgehakt: het moet maar. Het besluit kwamzelfs voor klimaatactivist Marjan Minnesma niet meer als een verrassing: ze noemt het gezien de omstandigheden wel begrijpelijk.