Hoe het leven van een gezin overhoop werd gehaald toen criminelen het verkeerde huis doorzeefden met kogels

Op een vakantiepark in Tienhoven namen criminelen in juni 2020 het verkeerde chalet onder vuur. Het gezin dat in het beschoten huisje woont, kampt sindsdien met slaapproblemen en paniekaanvallen. ‘Klasgenoten dachten: waar rook is, is vuur.’

Een slechte film. Zo omschrijft de bewoonster (50) van een chalet de gebeurtenissen in de vroege ochtend van 4 juni 2020. Met haar man (60) en dochter (10) woont ze op een chaletpark in Tienhoven, even buiten Utrecht. Het gezin is diep in slaap. Vader ligt op een bank in de woonkamer, hij slaapt slecht en gaat soms ’s nachts even televisiekijken.

Omstreeks half vier ’s ochtends klinken er knallen. De woning wordt doorzeefd met kogels. De man die op de bank ligt te slapen, wordt geraakt. Een van de kogels gaat dwars door zijn schouder.

Angst

De belangrijkste vraag na de beschieting is: waarom? Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de recherche. “Tijdens het onderzoek, dat heel lang duurde, hebben we de angst gehad dat ze de klus zouden komen afmaken,” zei de vrouw onlangs in haar slachtofferverklaring voor de rechtbank Arnhem.

Ze zitten niet in het criminele circuit. De vrouw werkt in de horeca, de man is bouwvakker. Desondanks meent het gezin dat de omgeving hen sinds de aanslag met argusogen bekijkt. “Wij zijn erg teleurgesteld geraakt in reacties van mensen om ons heen. Ze hadden allemaal al hun oordeel klaar en dachten dat wij wel iets met criminele activiteiten te maken hadden.”

Geen kinderfeestjes meer

Met name de dochter heeft het daardoor zwaar. Volgens haar moeder wordt ze sinds de aanslag met de nek aangekeken. “Haar klasgenoten dachten: waar rook is, is vuur. Ze werd niet meer uitgenodigd op kinderfeestjes en ze werd nergens meer te spelen gevraagd.”

Uiteindelijk komt in juni 2021 het verlossende woord van de recherche: de aanslag op de woning van het gezin was een vergissing. Het werkelijke doelwit blijkt een Utrechtse crimineel te zijn die in een ander chalet op het vakantiepark verbleef.

De zaak-Tienhoven maakt onderdeel uit van strafzaak Nigeria. Die zaak draait om een groep Amsterdamse verdachten die er van verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij moordaanslagen door heel Nederland. Ook het dossier van de moord op de onschuldige Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy maakt daar onderdeel van uit. Maandag komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen.

Alsnog bomaanslag op chalet crimineel

Nadat er arrestaties hebben plaatsgevonden, hoort het gezin dat een aantal aangehouden mannen ook verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Kiliçsoy. Ook daar hebben de schutters een blunder gemaakt: Kiliçsoy was niet het beoogde doelwit. Zo had het dus ook voor ons kunnen aflopen, realiseert het gezin zich.

“Genieten van dingen is er niet meer bij,” zegt de moeder. Ze durven niet meer op de bank te zitten. Als er vuurwerk in de omgeving wordt afgestoken, denken ze dat ze opnieuw beschoten worden. In juli van dit jaar vindt er een bomaanslag plaats op het chaletpark in Tienhoven. Ditmaal wordt het chalet van de Utrechtse crimineel wél getroffen.

Slaapproblemen en paniekaanvallen

Voor het gezin, dat kampt met ptss, wat zich ondermeer uit in slaapproblemen en paniekaanvallen, is die aanslag een herbeleving van wat er in juni 2020 met hen gebeurde. “Het brengt een onveilig gevoel met zich mee. We hebben er een paar nachten niet van geslapen.”

En dan is er ook nog de materiële schade. Ramen, muren, meubels en de tv waren doorzeefd met kogels. In totaal vond de politie 17 hulzen. “Ons huis lag overhoop. Veel van onze spullen waren niets meer waard en overal in huis zag je kogelgaten.” De totale schade bedraagt bijna 16.000 euro. De ING-verzekeringen vergoeden de schade aan het chalet echter niet.

Uit onderschept berichtenverkeer van de verdachten blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat er aan die kant gebaald wordt dat de verkeerde is beschoten. “Een bittere pil,” zegt slachtofferadvocaat Paula van der Geest die de familie bijstaat. “Er is geen greintje berouw of erkenning voor mijn cliënten.”