Hoe groot is de kans op besmetting in een teststraat?

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit op de XL-testlocatie van de GGD in de Utrechtse Jaarbeurs. Beeld ANP

Sta ik hier eigenlijk wel veilig? Want als de persoon achter me niet positief is, dan is diegene voor me het wel.

Het zal een herkenbare gedachte zijn voor mensen in grote testlocaties als de RAI, maar volgens arts infectieziekten Ashis Brahma is die vrees onterecht. Ja, de helft van de getesten draagt het virus bij zich, erkent hij. En ja, omikron verspreidt zich razendsnel. Maar de voorzorgsmaatregelen zijn afdoende om het risico heel, heel ver naar beneden te brengen. “De besmettingskans in de teststraat is bijna nul,” aldus Brahma.

Ook viroloog en OMT-lid Menno de Jong (Amsterdam UMC) en klinisch epidemioloog Frits Rosendaal (LUMC) denken niet dat de teststraat een infectiehaard is.

“Ervan uitgaande dat iedereen met de neus dezelfde kant op staat en binnen een mondkapje draagt, lijkt me het risico niet noemenswaardig,” aldus De Jong. “Zeker in verhouding tot besmettingskansen in cafés of het onderwijs.”

Rosendaal: “In de teststraat die ik ken, hielden bezoekers veel afstand en waren er veel aparte kamertjes. Dat leek me absoluut veilig. Het lijkt me dat bezoekers in teststraten nergens meer dan een paar minuten bij iemand in de buurt zijn. Op ventilatie zal goed worden gelet.”

Vrije inloop afgeschaft

Voldoende afstand, mondkapjes, korte doorlooptijden, ventilatie; het zijn voorzorgsmaatregelen die ook Brahma noemt als onderbouwing voor het zeer lage besmettingsrisico. Om die voorzorgsmaatregelen te blijven garanderen en efficiënt te kunnen werken, moest de Amsterdamse GGD de ‘vrije inloop’ in de teststraten tien dagen geleden afschaffen. De wachttijd liep soms op tot een uur, met alle risico’s van dien. Nu wordt alleen nog op afspraak getest.

Een aparte teststraat voor de groep die al positief testte op een thuistest, zou het besmettingsrisico voor niet-thuistesters of negatieve thuistesters verder verkleinen. Het is immers voor meer dan 99 procent zeker dat positieve thuistesters ook positief testen op een pcr-test van de GGD, erkent Brahma. Die bevestiging van de GGD is weer nodig voor een coronatoegangsbewijs.

“Zo’n aparte bevestigings-teststraat is organisatorisch moeilijk voor elkaar te krijgen,” aldus Brahma. “En het besmettingsrisico in een gezamenlijke teststraat is dus al heel, heel laag.”

De Amsterdamse GGD test dagelijks 10.500 mensen op afspraak. “Meer gaat niet,” aldus Brahma.

Meer dan een op vijftig besmet

Ruim een op de vijftig Nederlanders testte deze week positief, zo meldde het RIVM. Het aantal besmette mensen ligt echter hoger.

Een fors deel van de Nederlanders met corona-achtige klachten laat zich immers niet testen, aldus RIVM-gedragsonderzoek. In november vorig jaar weigerde 55 procent van de mensen met klachten een test. Waarschijnlijk ligt dat percentage nu hoger, omdat omikron minder vaak zorgt voor ernstige ziekte. Verder kan een besmetting ook klachtenvrij verlopen.