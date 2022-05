Hoe een hele generatie buitenspel kwam te staan op de Amsterdamse woningmarkt

Het is crisis op de Amsterdamse woningmarkt. Met een modaal salaris kun je op dit moment twee woningen kopen in de stad: een studio van 30 vierkante meter in Zuidoost en een kamer van 11 vierkante meter in West. Hoe kon de markt zo vastlopen? En wat betekent dit voor de generatie die op zoek is naar een eerste koopwoning?

In een nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad, een podcast van Het Parool praat presentator Lorianne van Gelder met econoom Barbara Baarsma en Michiel Couzy, adjunct hoofdredacteur van Het Parool over de oorzaken én (sociale) gevolgen van de oververhitte woningmarkt.

Ook Paroolverslaggever Raounak Khaddari schuift aan, om haar ervaringen als woningzoekende in Amsterdam te delen. Zelfs nu ze vrijwel al haar ‘eisen’ overboord heeft gegooid, lukt het haar maar niet een koopwoning te vinden. Khaddari vertelt onder meer over die keer dat ze werd afgebeld voor een bezichtiging omdat de verkoper een ‘superbod’ had ontvangen. En hoe zat het met die zolder van 4 ton waar ze toch wel in geïnteresseerd was?

Baarsma en Couzy, die de woningmarkt al jaren volgen als respectievelijk econoom en verslaggever, schetsen hoe de markt in tien jaar tijd zó onbereikbaar kon worden voor starters als Khaddari. Hoe kon een woning zo’n winstmachine worden? Welke rol spelen particuliere beleggers, zoals prins Bernhard? En is het door de politiek omarmde ‘bouwen, bouwen, bouwen’ wel de oplossing?

Daarnaast zoomen Baarsma en Couzy in op de gevolgen van deze wooncrisis voor starters en de stad Amsterdam en praten ze over hoe het nu verder moet. Kleiner bouwen zou volgens Baarsma een goede stap zijn. Maar volgens Couzy moet eerst een fundamenteler debat worden gevoerd. “Wat voor stad willen we dat Amsterdam is, en voor wie? Amsterdam wil én een internationale stad zijn én een stad voor de middenklasse. Dat kan niet.”

Welke keuzes dat zijn en of er nog hoop is voor starters zoals Khaddari hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de nieuwe podcast Amsterdam wereldstad komen onmisbare Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en host Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten de krant. Iedere maandagochtend verschijnt een nieuwe aflevering. In een interview vertellen Van Gelder en eindredacteur Josien Wolthuizen alles over de nieuwe podcast. Lees het hier. Volgende week: Hoe flitsbezorgers razendsnel het straatbeeld van Amsterdam veranderden