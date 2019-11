Hoe Easyjet slim en goedkoop CO2-uitstoot compenseert

Easyjet is de eerste vliegmaatschappij die de CO2-uitstoot van alle vluchten compenseert. De compensatierechten zijn goedkoper dan ooit. ‘Easyjet heeft het laaghangende fruit geplukt.’

32 cent per passagier, zo veel geeft Easyjet ­komend jaar uit aan het compenseren van de broeikasuitstoot van haar vliegtuigen. Voor 29 miljoen euro heeft de tweede maatschappij van Europa een volledige milieu-aflaat geregeld.

Dat is te danken aan de momenteel extreem ­lage prijs voor zulke emissiecompensatie, zegt Adriaan Korthuis van het Amsterdamse bedrijf Climate Focus, dat Easyjet adviseerde bij haar klimaatcoup. “Op dit moment is de markt heel erg mager: er zijn veel meer compensatieprojecten dan er CO2-credits worden verkocht. Dus daalt de prijs.”

Laaghangend fruit

Europa was lang de grootste afnemer van emissierechten. Energiebedrijven en raffinaderijen konden zo een groot deel van hun uitstoot compenseren. Maar Brussel besloot dat die vorm van compensatie in 2012 afgelopen moest zijn: producenten moesten zelf maatregelen nemen.

“Daarmee viel een grote vraag naar CO2-compensatie weg. De vrijwillige markt is lang niet zo groot. Dus is er overaanbod en zijn de prijzen laag. Easyjet heeft nu het laaghangende fruit geplukt en is in één klap een van de grootste kopers op de carbon credit-markt. De prijs stijgt hierdoor weer. Dat is een stimulans om nieuwe projecten te ontwikkelen.”

Dat ziet ook Greenpeace. “Easyjet gebruikt nu zo’n groot deel van de relevante CO2-kredieten dat het de markt beïnvloedt,” zegt campagneleider Dewi Zloch. “Nog een maatschappij die alles compenseert, kan al bijna niet meer. Zeker niet tegen deze kosten, dus zullen anderen zich wel twee keer bedenken.”

Vrijwillige basis

Climate Focus is een van de grootste adviseurs op het gebied van klimaatbeleid. Het vijftien jaar oude bedrijf stond al banken als ABN Amro bij, energiebedrijven als Nuon, maar ook instanties als de Wereldbank. Easyjet is er als eerste luchtvaartmaatschappij klant.

Anderen bieden wel al compensatie aan op vrijwillige basis, zoals KLM, waar afgelopen jaar 88.000 van de ruim 34 miljoen passagiers de ­uitstoot van hun vlucht compenseerden – een aantal dat dit jaar zal verdubbelen. “Maar ik heb nog niet eerder een grote luchtvaartmaatschappij gezien die al haar CO2 compenseert.”

Op voorspraak van de Amsterdammers gebeurt dat via projecten met het VCS-keurmerk of de Gold Standard, volgens Korthuis de twee meest betrouwbare standaarden voor CO2­-certificaten. “Wij hebben de projecten bekeken op de echtheid van de emissiereducties en op ­effecten voor de lokale bevolking.”

Sociale projecten

Easyjet koos voor verschillende projecten. “Het is meer dan bomen planten alleen. Bomen zijn makkelijk uit te leggen. Maar het zijn ook projecten met het hoogste risico. Eén bosbrand en het voordeel is weg.” Bovendien sterven ­bomen uiteindelijk ook weer. “Wij adviseren: begeef je op verschillende vlakken.”

Easyjet koopt dan ook emissiecredits van nieuwe wind- en zonneparken. “En ze doen een aantal sociale projecten. Zoals huishoudens in ontwikkelingslanden van kooktoestellen voorzien. En open putten vervangen door pompen voor schoon water.” Korthuis vindt dat de impact daarvan wordt onderschat. “In grote delen van Afrika, Azië en Zuid-Amerika wordt nog steeds op open vuur gekookt en water verwarmd om het schoon te krijgen. Daar wordt hout voor gekapt en verbrand.”

Vervuilende sector

Greenpeace denkt er anders over. “Easyjet kiest op zich voor goede projecten en goede standaarden,” zegt Zloch. “Maar je kunt je afvragen of die projecten niet toch wel hadden plaatsgevonden. Het wordt zo wel heel erg geld schenken aan een goed doel door een vervuilende sector, onder het mom van milieucompensatie. Op zich is het goed dat Easyjet inziet hoe groot haar rol in de klimaatcrisis is, maar compensatie maakt de luchtvaartindustrie niet uitstootvrij. Easyjet zou moeten stoppen met vluchten over korte afstand.”

Dat de maatschappij onderzoek naar elektrisch vliegen steunt, verandert daar niets aan. “Duurzaam vliegen is een toekomstdroom. Rendabel vliegen op synthetische brandstof, waterstof of elektriciteit gaat nog lang duren. Je kunt die periode niet alleen met CO2-compensatie overbruggen.”

Compensatie-expert Korthuis vindt de kritiek onterecht. “Dit zijn gave, nuttige projecten die echt geld nodig hebben, bijdragen aan leefomstandigheden in ontwikkelingslanden en goed zijn voor het milieu.”

Uitstoot gestegen In vrijwel elke bedrijfstak – en bij ons thuis – is de CO2-uitstoot sinds 2010 gedaald. Behalve in de luchtvaart De CO2-uitstoot van de Nederlandse luchtvaart is volgens het CBS sinds 2010 met 13 procent gestegen. In diezelfde periode is het aantal vliegbewegingen 27 procent toegenomen. Dat betekent dat door investeringen in zuinigere vliegtuigen de uitstoot van ruwweg de helft van die groei is gecompenseerd. Per passagier is de uitstoot zelfs sterk afgenomen: in dezelfde periode groeide het aantal vliegreizigers 63 procent. Vanaf 2010 daalde de totale CO2-uitstoot in Nederland ruim 8 procent.De energiesector (gedaald) en industrie (gestegen) zijn nog altijd veruit de grootste CO2-producenten, gevolgd door de huishoudens. Landbouw stoot ruim minder CO2 uit dan de luchtvaart, maar daar gaat het vooral om stikstof. De agrarische sector is jaarlijks goed voor 46 procent van alle stikstofuitstoot, de luchtvaart voor 1 procent.