Hoe drugs gebruiken in Amsterdam bijna net zo normaal is als een biertje drinken

“Een beetje 3-mmc, een klein beetje xtc en een klein beetje coke,” zegt een van de Amsterdammers vrolijk als hem wordt gevraagd wat hij deze zaterdagavond in de club zoal heeft gebruikt. Sinds de coronatijd lijken jonge mensen nóg openhartiger te zijn over hun drugsgebruik, constateert Paroolverslaggever Tahrim Ramdjan in de podcast Amsterdam wereldstad.

Met menulijsten via Whatsapp en vliegensvlugge dealers is ook de toegang tot drugs groter dan ooit. “Binnen een minuut heb je altijd wel een nummertje,” zegt een andere clubganger. “Het is zelfs sneller dan eten bestellen.”

Maar wanneer is drugsgebruik (slechts) recreatief en wanneer wordt het excessief? Rechtenstudent Valerie Lhoëst zag in haar omgeving steeds meer jonge mensen bij wie het een vast onderdeel van de avond werd. Ze startte de campagne ‘Waar Trek Jij De Lijn’.

“We willen vooral het gesprek op gang brengen,” zegt Lhoëst. “Want hoe voer je het gesprek met een vriend die zichzelf niet meer in de hand heeft?”

Amsterdam en drugs worden al decennialang met elkaar in verband gebracht, merkt verslaggever Tahrim Ramdjan verder op. Maar wat er anno 2023 écht anders is dan in de jaren tachtig en negentig, hoor je in deze nieuwste aflevering van de Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.

