Hoe draag je zo’n mondkapje nou precies?

Inmiddels moeten ook Nederlanders eraan geloven: het mondkapje is op veel plekken verplicht en wordt op andere plekken dringend geadviseerd. Maar dat blijkt zo eenvoudig nog niet: wie om zich heen kijkt in het ov of in de winkel, ziet vooral mensen die het masker verkeerd dragen.

Vaak gaat het bij het opdoen al mis. De belangrijkste regel: raak alleen het elastiek aan, niet het kapje zelf. Zorg vervolgens dat het ding zowel mond, neus als kin volledig bedekt. Dus: niet onder de kin laten bungelen, de neus er niet bovenuit laten steken en geen openingen aan de zijkant.

De handen moeten zowel voorafgaand aan het opzetten als na het afzetten goed gewassen worden. Volg daarbij de richtlijnen van het RIVM: de handen goed natmaken, goed inzepen – minstens tien seconden – en goed afdrogen. Wegwerpmondkapjes moeten na gebruik bovendien weggegooid worden.

Draag je een masker van stof? Was het dan regelmatig, op zestig graden en zonder wasverzachter. Bewaar het kapje niet los in een zak, maar in een afgesloten bakje of zakje. Houd gebruikte en nieuwe kapjes gescheiden.

Zelf aan de haal

Als je zelf aan de haal gaat met naald en draad, sla dan de instructies van de Rijksoverheid erop na, voor het juiste naaipatroon. Gebruik ook zeker geen stofzuigerzak als filter. Dat materiaal is niet bedoeld om doorheen te ademen en is niet getest voor menselijk gebruik, waarschuwt de Rijksoverheid.

Een risico van zelfgemaakte mondkapjes is dat ze niet gegarandeerd naadloos aansluiten. Dat is vooral voor brillendragers lastig, omdat de bril dan kan beslaan. Dit zou niet moeten gebeuren als het kapje wél goed aansluit én correct gedragen wordt. Een tip voor creatieve brillendragers die graag zelf een masker in elkaar knutselen: smeer de glazen aan de binnenkant in met zeep en spoel af met water. Of koop anticondensspray bij de opticien.

Ben je eenmaal op weg met het juiste mondmasker dat je op de juiste manier draagt, rest er nog één gouden regel: blijf ervan af. Jeuk aan de neus? Dorst? Kriebelige snor? Geen excuus om het kapje aan te raken of te verplaatsen. Dan loopt je namelijk het risico dat ziekteverwekkers via je handen op het mondkapje komen, terwijl dat kapje daar nu juist tegen moet beschermen.

Tot slot: draag een mondkapje maximaal drie uur per keer. Dat houdt in dat je meerdere exemplaren mee moet nemen als je langer op pad gaat naar een plek waar de maskers nodig zijn.