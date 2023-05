Hoe de relatie tussen Nederland en Israël veranderde: ‘Het sprookje van de bijzondere vriendschap is wel voorbij’

Zondag bestaat Israël 75 jaar. Driekwart eeuw Israël betekent ook driekwart eeuw banden tussen Nederland en Israël. De brede steun van de jaren zestig en zeventig is er allang niet meer. ‘De tijd dat de hele stad achter Israël stond, is echt voorbij,’ zegt Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam.

“Op het bureau van Joop den Uyl stonden drie foto’s: van zijn vrouw, zijn dochter, en van de Israëlische premier Golda Meïr.” Bart Wallet, hoogleraar Joodse Studies, wil maar zeggen: zo goed waren de banden tussen Nederland en Israël in de jaren zestig en zeventig. En dat was aan meer te merken dan aan het bureau van Den Uyl alleen.

Bumperstickers met pro-Israëlische teksten, landelijke collectes en heimelijke wapenleveranties. Tijdens de Zesdaagse Oorlog (1967) en de Jom Kippoeroorlog (1973) trokken duizenden naar het Israëlische consulaat in Amsterdam om steun aan het land te betuigen.

Met de tijd zijn de verhoudingen bekoeld. Standpunten in het Israëldebat lopen langs politieke scheidslijnen. Het debat is verhit. Voor de een is Israël de enige democratie in het Midden-Oosten, voor de ander is de staat Israël toch vooral de onderdrukker van Palestijnen.

Terug naar 1948, de onafhankelijkheid van Israël. Nederland liep niet voorop in de erkenning van Israël, toch?

“Nederland was er laat bij, de officiële erkenning kwam pas in 1950. Dat had te maken met Indonesië, waar veel moslims wonen, en met de Britten, die ons net hadden bevrijd. Zij maakten de dienst uit in Palestina. Pas na de Indonesische onafhankelijkheid en de Britse acceptatie van de Joodse staat ging Nederland over tot erkenning. Daarna werd de relatie snel goed. Overigens knoopte Nederland wél als eerste Europese land handelsbetrekkingen aan met Israël. Toch weer die koopmansgeest.”

“In Nederland gebeurde vervolgens iets heel interessants: de sympathie voor Israël groeide door de hele samenleving, maar op verschillende gronden. Liberalen zagen Israël als de enige democratie in het Midden-Oosten, een vooruitgeschoven post van het Westen. Voor sociaaldemocraten was Israël, met de kibboetsen, een sociaal project bij uitstek. En de confessionelen beschouwden de staat Israël als een vervulling van de Bijbelse belofte.”

Iedereen zag wel iets in Israël.

“Juist. Bovendien was het een belangrijke bondgenoot tijdens de Koude Oorlog. Zeker tussen 1967 en 1973, met de oorlogen, groeide de solidariteit in Nederland enorm. De regering maakte zelfs een deel van de ambtenarensalarissen over naar Israël. Maar met de olieboycot (die Arabische landen in 1973 instelden tegen onder meer Nederland en de VS, red.) betaalde Nederland een hoge prijs. Veel Europese landen steunden Israël in woord, maar Nederland handelde daadwerkelijk – en kwam geïsoleerd te staan. Hierna zou Den Haag altijd in Europees verband optrekken.”

Toenmalig minister van Economische zaken Ruud Lubbers in 1973. Olieproducerende landen hebben hem laten weten dat de olieboycot tegen Nederland blijft voortduren. Beeld ANP

Hoe keek men in Israël naar Nederland?

“In Israël zagen ze het effect van de olieboycot ook. Er was veel sympathie. In Jeruzalem werd rond die tijd het Kikar Holland opgericht, het Hollandplein, als dank. Nederland was een uitzonderlijk goede vriend. Daarin is inmiddels wel het een en ander verschoven. Nog altijd is de Nederlandse regering behoorlijk pro-Israël, maar het sprookje van de bijzondere vriendschap is wel voorbij.”

Nam Amsterdam een bijzondere positie in?

“Hier werden veel pro-Israëlmanifestaties gehouden. Rond de oorlogen, bij de vieringen van 10 en 25 jaar Israël. Amsterdam was een PvdA-stad. Eind jaren zestig begon in de linkse beweging de vraag te rijzen wie nou eigenlijk de underdog was: Israël, of Palestina? Socialisten steunen toch graag de onderliggende partij. Een nieuwe generatie studenten begon zich uit te spreken voor de Palestijnse zaak. Tegelijkertijd is Amsterdam een van de weinige steden waar het Palestina Komitee doorlopend géén collecte mocht houden. Vijf keer werd een aanvraag afgewezen. Te eenzijdig, zo’n collecte, vond de gemeente. Pas in 1982 werd het voor het eerst toegestaan.”

Leden van het Palestina Komitee demonstreren op het Rokin bij de vestiging van El-Al, de nationale luchtvaartmaatschappij van Israël (1982). Beeld ANP

Wanneer vond een bredere maatschappelijke omslag plaats?

“Het kantelpunt lag bij het einde van de Koude Oorlog. Tot die tijd stonden we aan dezelfde kant van het front. Kritiek kon binnenskamers best worden geuit, maar uiteindelijk bleven we bondgenoten. Die automatische legitimatie viel weg. Ondertussen was de Israëlische samenleving veranderd. Israël werd liberaler en kapitalistischer, meer gericht op de VS. Het vredesproces van de jaren negentig, de Oslo-akkoorden, zorgde nog een jaar of tien voor respijt. Maar toen ook dat vastliep, werd het met name voor sociaaldemocraten in Nederland erg lastig om onbekommerd naar Israël te kijken.”

“Israël is in Nederland een binnenlands politiek thema geworden. Links tegen rechts, je kan de standpunten uittekenen. De Israëlische geleerde Shulamit Volkov noemt dat de ‘cultural code’: een ‘package deal’ rond Israël. Pro-Palestina? Vaak ben je dan voor een links pakket: emancipatie, lhbtq, Black Lives Matter, enzovoort. Een pro-Israëlstandpunt is juist gekoppeld aan rechtse thema’s. Het laat duidelijk zien aan welke kant van het politieke spectrum je staat.”

Welke invloed heeft de huidige constitutionele crisis?

“Die verdeelt de Israëlische samenleving tot op het bot. Realiseer je wel: in 1948 was Israël nog niet af. Het was een work in progress, met name omdat er geen grondwet werd gemaakt. Een heel fundamentele vraag werd vooruitgeschoven, namelijk: is Israël een ‘westerse’ democratie, niet veel anders dan andere democratieën, of toch vooral een religieuze staat, met de thora in het hart van de identiteit?”

“Een slimme zet, dat vooruitschuiven. Het hield de samenleving bij elkaar en het debat over de Israëlische identiteit gaande. De huidige regering forceert dit vraagstuk – en wil door herziening van het rechtsstelsel religieus recht een veel grotere plaats geven. Tegenstanders gaan al maanden massaal de straat op. Dit gaat ontzettend diep, dwars door families en vriendenkringen. Het zal veel stuurmanskunst vergen om de geest weer in de fles te krijgen.”

De afgelopen maanden gaan honderdduizenden Israëliërs wekelijks de straat op uit protest tegen plannen van de regering-Netanyahu. Hij wil het religieus recht een grotere plaats geven. Beeld REUTERS

Ook in Amsterdam gaan mensen de straat op om te demonstreren tegen de regeringsplannen. Wat zegt dat?

“Lange tijd gold: je bent voor Israël, of je begrijpt waar het voor staat, óf voor de Palestijnen, of je hebt begrip voor ze. Nu wordt er geprotesteerd vóór de Israëlische oppositie, tegen de regering. Dat is wel uniek. Aan de andere kant hebben progressieve Joden zich vaker uitgesproken voor de Palestijnse zaak. In zekere zin zie je in Amsterdam wat er in de hele Nederlandse samenleving gebeurt – de verschillende posities rond Israël. De tijd dat de hele stad achter Israël stond, is echt voorbij. Dat zag je ook tijdens de discussie over een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. Het plan leidde in 2015 tot protest. Een stedenband met Tel Aviv? Dan ook met Ramallah. En-en. Israël werd een binnenstedelijk thema, de gemeente moest op zoek naar evenwicht. Alle burgers moeten zich in het beleid herkennen.”

Leidt minder steun voor Israël ook automatisch tot meer steun voor de Palestijnen?

“Ik heb er geen actuele, concrete data over. Wel is het Palestijnse geluid zichtbaarder dan ooit, denk ik, al staat het niet in verhouding tot het pro-Israëlgeluid van de jaren zestig en zeventig. Dat gezegd hebbende: ik denk dat een behoorlijk grote groep is afgehaakt op het thema. Volgens mij is dat een van de belangrijkste ontwikkelingen. Er zijn uitgesproken flanken, maar bij een flinke groep heerst een soort onverschilligheid, moeheid. Het conflict duurt al zo lang, waar twee vechten hebben twee schuld – zulke gevoelens. Die groep zoekt liever naar verbinding.”

Tijdlijn 75 jaar Israël 1948 – Onafhankelijkheidsverklaring, uitgesproken door David Ben-Goerion. 1948-1949 – Arabische landen vallen aan. Israël houdt stand (breidt zelfs nog wat uit), maar moet Oost-Jeruzalem en de Westoever aan Jordanië laten. Egypte verovert de Gazastrook. 1967 – Zesdaagse Oorlog. Israël vernietigt in een bliksemactie de Egyptische luchtmacht en verovert daarna de Golanhoogte, de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Sinaï. 1973 – Jom Kippoeroorlog. Arabische coalitie valt de Golanhoogte en de Sinaï aan. Israël buigt niet, maar blijkt wel kwetsbaar. 1978 – Camp David-akkoorden, ondertekend in het buitenverblijf van de Amerikaanse president Jimmy Carter. Egypte erkent het bestaan van Israël (president Sadat wordt mede hierom in 1981 vermoord). De Palestijnen op de Westoever en in de Gazastrook krijgen ‘volledige autonomie’. 1979 – De vrede tussen Israël en Egypte wordt officieel. 1987-1993 – Eerste Intifada. Palestijnen komen in opstand tegen de manier waarop ze worden behandeld. Er vallen meer dan duizend doden, vooral aan Palestijnse kant. 1993 en 1995 – Oslo-akkoorden over Palestijns zelfbestuur op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza. Oprichting van de Palestijnse Autoriteit. De akkoorden zouden een aanzet moeten zijn tot vrede, maar zover is het nooit gekomen. 1995 – Moord op premier Yitzhak Rabin. De dader is een radicale Joodse nationalist die tegen de Oslo-akkoorden is. De aanslag tekent de verdeeldheid in de samenleving. 2000-2005 – Tweede Intifada. Palestijnen zijn woedend over het uitblijven van verbeteringen na de Oslo-akkoorden. Ook vinden ze dat Israël moet stoppen met het bouwen van nederzettingen. Er vallen meer dan vierduizend doden. 2002 – Israël begint met het bouwen van metershoge hekken en muren rond de Westelijke Jordaanoever (in totaal meer dan 700 kilometer lang). Dit moet Joodse dorpen en steden beveiligen tegen aanslagen. 2008-2009 – Gazaoorlog. Israëlische vergelding voor raketaanvallen door de islamitische Hamasbeweging, die het in Gaza voor het zeggen heeft. Ook in de jaren erna laait het geweld om Gaza regelmatig op. 2017 – President Donald Trump verplaatst de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Daarmee erkent hij die stad als de hoofdstad van Israël, tot woede van veel Palestijnen. 2023 – Grote demonstraties tegen het beleid van premier Benjamin Netanyahu. Hij leidt de meest conservatieve, religieuze en nationalistische regering in het bestaan van de staat en wil de macht van de regering uitbreiden ten koste van die van het hooggerechtshof.

