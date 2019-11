Hoe de PvdA voor het eerst verdween uit Almere

Luchtfoto van de stad Almere, met zijn bedrijfsgebouwen, winkels en recreatiemeer. Beeld Hollandse Hoogte / Robbert Frank Hagens Luchtfotografie

Het schaderapport is indrukwekkend in zijn lengte: drie wethouders die kwamen en gingen, twee fractievoorzitters die hun taken neerlegden en drie raadsleden die vertrokken. En dat allemaal in anderhalf jaar tijd, na een verrassende verkiezingswinst waarmee de PvdA in Almere in 2018 in het hele land opzien baarde.

Van die euforische stemming is niets meer over, nu de partners in de coalitie hebben laten weten niet verder te willen met de PvdA. Het is een merkwaardige primeur: voor het eerst sinds de installatie van de eerste gemeenteraad van Almere in 1984 maakt de PvdA deel uit van de oppositie.

Aanleiding voor de breuk was een relatief onschuldige misstap. Vorige week maakte de PvdA wereldkundig in voormalig gedeputeerde Laura Bouwmeester een opvolger te hebben gevonden voor de vertrokken wethouder Loes Ypma. De andere coalitiepartijen reageerden verrast en geërgerd op het nieuws dat via de media tot hen was gekomen.

Een aanleiding is nog geen reden. De harde reactie van de politieke partners maakte duidelijk dat de PvdA haar krediet had verspeeld. Achter de schermen groeide het afgelopen jaar het ongenoegen over de vele wisselingen binnen de partij, maar ook over het gebrek aan ervaring in het politieke handwerk.

Crisisbeheersing

Dat de PvdA weinig kaas heeft gegeten van crisisbeheersing was al duidelijk geworden bij het vertrek van Tjeerd Herrema. De wethouder werd na een verkeerd begrepen telefoontje in een lokaal weekblad beschuldigd van onfatsoenlijk gedrag. Onderzoek pleitte Herrema vrij, maar toen had de fractie het vertrouwen in hem al opgezegd.

Zijn opvolger Loes Ypma bleef iets meer dan een jaar in Almere. Als reden voor haar voortijdige vertrek gaf de bestuurder aan dat haar batterij leeg was, maar er waren ook problemen op het stadhuis over een ingetrokken toezegging om haar woonplaats Woerden te verruilen voor Almere. Klaarblijkelijk was die prijs te hoog.

De snelle wisseling van de wacht in het college heeft ook gevolgen voor de voorbereiding van de Floriade in 2022. Ypma nam dat lastige dossier over van Herrema, en nu kan een derde bestuurder in twee jaar tijd zich weer gaan inwerken. Voorlopig neemt GroenLinkswethouder Jan Hoek de honneurs waar, maar daar kan nog verandering in komen.

Liefde voor Almere

Namens de VVD gaat fractievoorzitter Ulysse Ellian deze week om de tafel met de fracties in de raad om te praten over de resterende periode. Zonder de PvdA heeft de coalitie nog maar 19 van de 45 zetels in de raad. De VVD heeft geen behoefte aan uitbreiding van de coalitie, maar wil in dat geval wel kunnen rekenen op steun in moeilijke tijden.

Ondertussen is het aan de PvdA om de wonden te likken, en zich te bekwamen in de nieuwe rol van oppositiepartij. Dat wordt nog lastig, want het ontbreekt de fractie aan veel gewicht, kennis en ervaring. De nieuwe fractievoorzitter Ruud de Jonge, de derde in anderhalf jaar tijd, nam op de kandidatenlijst een zevende plaats in.

Bovendien staat de handtekening van de fractie nog steeds onder het coalitieakkoord dat vorig jaar werd gepresenteerd onder de fraaie titel Liefde voor Almere. Daar nu openlijk en opzichtig afstand van nemen zal ongetwijfeld worden opgevat als het rancuneus handelen van een gedumpte partner.