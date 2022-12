Hoe de Nederlandse regering in 2022 volledig van toon veranderde over institutioneel racisme: ‘Het was voor Rutte niet meer te negeren’

Nog niet zo lang geleden deed premier Rutte institutioneel racisme nog af als ‘sociologisch jargon’, sindsdien volgden meerdere excuses. Hoe de toon van de regering in het racismedebat dit jaar draaide.

“Ik weet niet of het makkelijker is geworden om te erkennen, óf moeilijker om te negeren,” zegt Ashley Terlouw, hoogleraar rechtssociologie aan de Radboud Universiteit. Feit is: er waait een andere wind door Den Haag, en het valt op. Dit jaar regende het excuses: de Belastingdienst voor de toeslagenaffaire, Buitenlandse Zaken voor racisme op de werkvloer en premier Mark Rutte volgde deze week met een spijtbetuiging voor het slavernijverleden.

Het is dezelfde premier die in een Kamerdebat twee jaar geleden de term institutioneel racisme nog afdeed als ‘sociologisch jargon’. Hoe werd 2022 het jaar van de kentering?

Verandering begint vaak bij sociale bewegingen, zegt Hanneke Felten van kennisinstituut Movisie. “Zonder activisme waren we nooit zover gekomen. In 2011 werd Jerry Afriyie nog gearresteerd in Dordrecht, toen hij een trui droeg met de opdruk dat Zwarte Piet racistisch is.” De Nationale Ombudsman oordeelde later dat Afriyie onterecht was gearresteerd. Hij en andere activisten zouden daarna nog meermaals gearresteerd worden.

Aandacht voor antiracisme

Protest is er altijd geweest, maar bleef lange tijd relatief klein in impact. “Ik heb het al veertig jaar hierover,” zegt hoogleraar genderstudies Gloria Wekker, die in 2016 het boek Witte onschuld uitbracht.

De aandacht voor antiracisme werd massaal na de dood van George Floyd in mei 2020 en de daaropvolgende Black Lives Matterprotesten. De Dam trok duizenden demonstranten. Het werd nationaal nieuws, mede vanwege de op dat moment geldende coronaregels die vanwege de drukte niet werden nageleefd.

Tot die tijd was protest vooral zichtbaar langs de route van de verschillende sinterklaasintochten, maar Black Lives Matter drong ook door tot kantoren, bestuurskamers en vergaderzalen van overheden. “Men is zich daar toen achter de oren gaan krabben,” zegt Felten van Movisie. “Moeten we hier niet iets mee?” Dat ziet ook de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh, die in oktober 2021 werd aangesteld: “Black Lives Matter heeft geholpen om institutioneel racisme de afgelopen twee jaar structureel op de agenda te krijgen.”

Toeslagenaffaire gaf racisme een gezicht

In dezelfde periode ontvouwde de toeslagenaffaire zich voor heel Nederland, met de uiteindelijke val van het kabinet in januari 2021 tot gevolg. Noem het kruisbestuiving: terwijl met Black Lives Matter het protest massaal werd, maakte de toeslagenaffaire een abstracte term als institutioneel racisme pijnlijk concreet voor iedereen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek had bijna driekwart van de 10.000 onderzochte gedupeerde huishoudens een migratieachtergrond. In de media kregen ondertussen meer en meer getroffen gezinnen én hun leed een gezicht. In de documentaire Alleen tegen de staat bijvoorbeeld, komen vijf moeders, soms huilend, aan het woord over hun angst, ongeloof en woede door een systeem dat ze benadeelde wegens hun etniciteit of naam. Baldewsingh: “De toeslagenaffaire gaf een gezicht aan racisme en discriminatie.”

Hoogleraar Terlouw roept de enorme omvang van het schandaal in herinnering. “Alle staatsmachten hebben gefaald. Het parlement heeft om te strenge wetgeving gevraagd, de Belastingdienst heeft als uitvoerder waarschuwingen in de wind geslagen en de rechter verzuimde te kijken naar individuele gevallen.” De hele affaire, stelt Terlouw, zette de schijnwerpers op de kwetsbaarheid van al die organisaties, van de hoogste bestuursrechters tot de Immigratie- en Naturalisatiedienst. “Zij zijn gaan reflecteren: wat voor rol speelt racisme eigenlijk bij ons?”

‘Nederlandse paradox’

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) erkende afgelopen mei dat er institutioneel racisme plaatsvond bij de Belastingdienst, en bood er zijn excuses voor aan. Dat had nog wel de nodige voeten in de aarde: wat betekende institutioneel racisme juridisch gezien nou? En was racisme niet veel meer een ideologie, dan een werkwijze?

Na 2020 lieten meerdere ministeries onderzoek doen naar racisme binnen de eigen organisatie: zo wilde het ministerie van Sociale Zaken weten hoe institutioneel racisme terug te vinden is op terreinen als de woningmarkt, het onderwijs en de politie. Buitenlandse Zaken liet onderzoeken in hoeverre er op de werkvloer wordt gediscrimineerd. Het resultaat was het vernietigende rapport van deze maand, dat concludeerde dat bij het ministerie een ingesleten cultuur heerst van racisme, discriminatie en uitsluiting.

Een speciaal rapporteur van de Verenigde Naties signaleerde in 2020 de zogenoemde ‘Nederlandse paradox’. “Ambtenaren en burgers zeiden dat de Nederlandse identiteit inclusief en tolerant is, en dat het zo altijd is geweest,” zei rapporteur Tendayi Achiume toen tegen Het Parool. “Maar tegelijkertijd konden ze niet veel met ervaringen van raciale, etnische en religieuze minderheden, die het gevoel hebben dat ze eeuwige buitenlanders zijn.”

Vooral symbolische waarde

Gloria Wekker beaamt dat, in reactie op het rapport van Buitenlandse Zaken. “Ik was daar helemaal niet verbaasd over. Qua seksualiteit en gender heeft Nederland zich erop laten voorstaan het beste jongetje van de klas te zijn, terwijl het verzaakt qua ras en etniciteit.”

De nieuwe houding van de overheid is voor velen vooral van symbolische waarde, ziet zij. Tegelijkertijd is zij kritisch. “Ik maak me geen grote voorstelling van de vervolgstappen. Het was voor Rutte en kabinet vooral niet langer houdbaar om institutioneel racisme te negeren.”

Maar toch, er is nu wel een Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme die streeft naar onderzoek naar institutioneel racisme op elk ministerie. “Niet om eindeloos te herbevestigen dat er racisme plaatsvindt,” zegt Baldewsingh. “Dat weten we al. Het wordt tijd om actie te ondernemen.”